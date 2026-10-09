iPhone爆容量免刪相片影片　Apple教無痛清100GB空間：像新機一樣

不少iPhone用戶都有儲存空間不足的困擾，近日一名網友分享，自己在手機容量幾乎爆滿後，發現最有效的清理方式竟然是「刪除App再重新安裝」，成功一次釋出近100GB空間，讓手機瞬間變得像新機一樣順暢，引發大批果粉熱議。



iPhone容量不足免刪照片影片！Apple官方教1招「無痛釋放100GB空間」

一名網友在社群平台「Threads」發文表示，自己直到最近才知道，原來想釋放大量iPhone儲存空間，最直接的方法是將手機內的App刪除後再重新下載。

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他坦言，原本手機容量幾乎用盡，單靠一般清理工具效果有限，但刪除全部的App並重新安裝後，手機的儲存空間竟多出將近100GB，讓他直呼：

手機變得跟新的一樣，我真的很困惑。

不過，他也提醒，在刪除App前務必先將重要資料、聊天紀錄或照片備份至雲端，避免資料遺失。

貼文曝光後引發熱議：

「我試了很有用」

「對，沒有空間的時候把FB、IG刪了再裝便有位置了」

「難怪換新手機，資料移轉到新手機之後，容量多了50GB」



也有人分享其他偏方，先開啟飛行模式後，再將系統日期調整至一年後，將手機閒置約1分鐘後再關閉飛行模式，有機會讓系統自動清理部分快取資料，釋放儲存空間。不過，此方法可能導致「螢幕使用時間」紀錄錯亂、自動化捷徑異常，甚至影響部分系統功能，因此仍存在一定風險。

事實上，Apple官方過去也曾在官網分享，用戶可前往「設定」中的「一般」，再進入「iPhone儲存空間」，手動檢查各App佔用多少容量，並可開啟「卸載未使用的App」功能，讓系統自動移除較少使用的App，該功能可以同時保留文件與資料，未來重新安裝時就能快速恢復。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone容量不足免刪照片影片！Apple官方教1招「無痛釋放100G空間」，和新手機一樣順暢】