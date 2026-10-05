iPhone怕耗電用完App「全滑走」是錯？官方揭掉電真相教正確做法

許多iPhone使用者習慣在使用完App後，從螢幕底部向上滑動開啟App切換器，逐一將程式滑掉，以為這樣可以省電。不過Apple官方支援頁面指出，這種操作方式其實是錯誤的，關閉所有App並不會改善裝置整體效能，也不會比較省電，反而可能增加耗電量。



根據Apple說明，若App出現當機、無法正常操作等情況，使用者可以開啟App切換器，將App的預覽畫面向上滑動關閉，再重新開啟。但若App正常運作，並不需要每次使用完畢都手動關閉。

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Apple指出，最近使用過的App只有在使用期間，或執行特定背景作業、服務時，才會使用系統資源及電量。換句話說，即使App切換器中出現一整排程式，也不代表所有App都持續在背景運作或大量耗電。大多數App在閒置、不使用時會進入待命狀態，不會持續進行運算或大量消耗電量。

然而，部分App可能因導航、播放音樂、同步照片或擷取郵件等功能而產生背景活動。此外，行動通訊訊號不佳時，手機搜尋訊號可能增加耗電；頻繁收到通知也會影響電池使用情形。Apple進一步說明，如果使用者頻繁將App關閉，下次重新開啟時需要重新載入相關資料，反而可能增加處理負擔，甚至導致電量消耗。這正是許多人感覺掉電速度變快的原因之一。

若iPhone執行速度似乎偏慢或電池續航力消耗過快，Apple建議應直接找出真正的耗電來源，而非盲目關閉所有App。

使用者可以進入「設定」點選「電池」，查看App和系統活動的電池用量，了解各App的耗電比例，以及在螢幕上或背景執行的時間。如果發現特定App耗電異常，可以進一步調整背景App重新整理、定位服務、通知等權限，減少不必要的背景活動。Apple強調，這樣的針對性調整比起盲目關閉所有App更能有效延長電池續航力。

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