磁吸手機架竟會壞鏡頭？一文睇清：iPhone鏡頭磁場干擾原理與防範

磁吸手機架竟會壞鏡頭？不少iPhone用家裝上磁吸手機殼或車用支架後，會發現相機鏡頭出現異常震動或無法對焦的情況。這未必是相機硬件故障，罪魁禍首往往是配件上的強磁鐵。Apple官方指出，強大的外部磁場會直接干擾鏡頭內部的光學防震（OIS）與自動對焦系統。本文將為你拆解背後的技術原理及應對方法。



不少iPhone用家裝上磁吸手機殼或車用支架後，會發現相機鏡頭出現異常震動或無法對焦的情況。（X）

強磁鐵如何干擾相機？iPhone對焦異常與鏡頭狂跳成因

不少用家發現手機裝上強磁車用支架或金屬磁吸殼後，iPhone後置鏡頭會出現畫面持續震動、對焦點不斷跳動或無法對焦的情況。Apple發佈的官方支援文件明確指出，問題根源在於強磁場干擾了鏡頭內部的光學影像防震與閉環自動對焦系統。這兩項技術極度依賴陀螺儀與加速度計與內置磁力感應器，當外部強磁鐵靠近時，感應器會被誤導或暫時失效，導致鏡頭組件無法正確移動補償。

iPhone 18 Pro的可變光圈接觸磁鐵，同樣會受到影響。（Facebook）

剛買了最新的車用磁吸支架，把手機輕輕一貼，導航體驗堪稱完美。但一打開相機，取景畫面卻像發生微震動一樣不停晃動，甚至伴隨輕微的「咔咔」機械運轉異響。不少車主以為是相機硬件故障準備送修，殊不知問題就出在手機背後那塊強力釹鐵硼磁鐵上。

車用磁吸支架可能會影響iPhone的相機鏡頭。（AI生成）

深度拆解：OIS光學防震與閉環自動對焦（AF）磁感應機制

iPhone的後置鏡頭之所以能在手抖或車輛震動時拍出清晰的照片，全靠OIS光學防震與閉環自動對焦系統相輔相成。Apple官方技術說明顯示，OIS利用陀螺儀偵測相機晃動角度，隨後驅動微型音圈馬達即時移動鏡片進行反向補償；而自iPhone XS起引進的閉環AF，則透過加速度計量測重力與震動，並配合內置的微型磁力感應器精確測量鏡頭當前的物理位置。

iPhone的後置鏡頭之所以能在手抖或車輛震動時拍出清晰的照片，全靠OIS光學防震與閉環自動對焦系統相輔相成。（X）

當外界的第三方保護殼、磁吸卡套或車用支架含有強力磁鐵或可磁化金屬板時，強大的外部磁場會直接壓制並干擾這些微型磁力感應器。感應器一旦受到錯誤的磁場訊號，便無法準確判定鏡頭的位置，馬達隨之陷入盲目矯正的循環，結果就是鏡頭在物理層面上不停微幅晃動，畫面自然一片模糊。

iPhone相機鏡頭受幹擾原理詳解。（AI生成）

永久損壞還是暫時干擾？

這是否意味著磁吸配件會徹底報廢手機鏡頭？磁場干擾多屬於暫時性影響。只要將磁性配件移開，感應器便會恢復正常的磁場讀數，OIS與閉環對焦功能也會隨之復原。但若長期將手機暴露於高振幅震動環境（例如高功率電單車引擎震動）或持續強磁異常負載，內部微型音圈馬達懸掛系統可能造成永久性物理損耗。

正常情況下只要將磁性配件移開，感應器便會恢復正常的磁場讀數。（Apple）

選購配件與檢查指南

市面上的MagSafe官方或認證配件，其磁環排列與位置均經過精密的磁場屏蔽與位置規範設計，避開了後置鏡頭模組的感應敏感區。相比之下，部分廉價第三方配件為了追求「超強吸力」，在靠近鏡頭上方或邊角使用了未經屏蔽的工業級強磁鐵，這正是引發干擾的罪魁禍首。

Apple官網的MagSafe。（Apple）

業界專家在手機配件安全指南中提醒，若發現相機出現對焦晃動，第一時間應卸下所有外接保護殼、環形扣或磁吸配件，並重新啟動相機App。如果移除配件後鏡頭瞬間恢復平穩，便可百分百確定是配件磁場過強所致；若移除後依然持續晃動，則需考慮是否為硬件故障並尋求官方售後跟進檢查。