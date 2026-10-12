NVIDIA RTX 5090傳全面停產：GB202晶片轉供AI　旗艦機皇成絕響？

NVIDIA RTX 5090傳全面停產：受AI市場龐大需求及高利潤驅使，NVIDIA傳將全面停產旗艦遊戲顯示卡RTX 5090，將頂級GB202晶片產能全數轉移至專業繪圖卡與數據中心。為填補空缺，消費級市場的最高端型號將由效能降級的24GB版RTX 5080臨危頂替。



NVIDIA RTX 5090傳全面停產。（ebay）

NVIDIA傳出正全面停止生產旗艦級遊戲顯示卡GeForce RTX 5090。消息指出，NVIDIA已將最高階的GB202晶片產能，全數轉移至利潤更高的RTX PRO專業繪圖卡與AI數據中心產品線。受AI算力需求暴增及GDDR7記憶體價格的上漲影響，RTX 5090在市場的售價炒高至6,000至9,600美元，完全脫離消費級玩家負擔範圍。為填補市場空缺，NVIDIA計劃推出搭載24GB記憶體的RTX 5080取代其旗艦地位，原有16GB版本則面臨淘汰。

GeForce RTX 5090售價9,600美元（約74,880港元）。（ebay）

AI熱潮狂吸效能 旗艦遊戲卡淪為犧牲品

據硬件業界知名爆料人MEGAsizeGPU及hongxing2020透露，工廠方面已收到NVIDIA的正式通知，將停止銷售所有RTX 5090型號。當中甚至包括為符合美國出口管制而特製的中國特供版RTX 5090 D系列。這意味著上市僅一年多的「機皇」，極可能成為歷史上最短命的旗艦顯示卡之一。

上市僅一年多的「機皇」，極可能成為歷史上最短命的旗艦顯示卡之一。（ebay）

據Wccftech報道，NVIDIA的決定純粹出於商業計算。目前Blackwell架構中最強大的GB202晶片，在遊戲市場僅用於RTX 5090。但在專業市場，同一款晶片卻能衍生出RTX PRO 6000（96GB）、RTX PRO 5500（84GB）及RTX PRO 5000等多款高利潤產品。隨著AI企業瘋狂掃貨，NVIDIA顯然不再願意將珍貴的GB202晶片「賤賣」給遊戲玩家。

目前Blackwell架構中最強大的GB202晶片，在遊戲市場僅用於RTX 5090。（ebay）

「未來所有的GB202供應都將是RTX Pro獨佔。」MEGAsizeGPU在社交平台X上明確指出。權威科技媒體VideoCardz分析指，RTX 5090近期在零售市場的標價已失控飆升至7,000甚至9,600美元。加上過往旗艦卡曾出現12VHPWR供電接口高溫熔毀疑慮，高功耗散熱與供電設計極為嚴格，將產能轉向散熱與供電設計更為嚴謹、且利潤極高的專業卡，成了NVIDIA理所當然的避險操作。

玩家的妥協：RTX 5080 24GB臨危受命

Tom's Hardware引述業界消息報道指出，NVIDIA傳計劃利用單顆3GB的GDDR7記憶體模組，將原本僅有16GB VRAM的RTX 5080強行拔高至24GB版本，作為未來消費級市場的最高端型號。然而，RTX 5080採用的是次一級的GB203晶片，在核心數量與頻寬上，根本無法與搭載GB202的RTX 5090相提並論。

「5090 EOL（End of Life），5080 24GB ready。」短短幾個字，宣告了頂級PC遊戲體驗的降級。