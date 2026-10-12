騰訊內測AI打機陪玩「鵝次元」！即時睇畫面互動　真人恐被搶飯碗

前幾天衝浪的時候，聽說騰訊在暗中內測一個新東西，叫「鵝次元」。名字倒是挺二次元的，這到底是個什麼玩意兒，搞那麼神秘？其實就是個AI陪玩，定位非常明確—— 重陪伴，輕帶飛。



你下好客戶端登進去，就能挑一個順眼的數字人角色。裏面有人設各異的靚妹，比如，什麼自稱青銅大高手的夏夏。還有鄰家姐姐穀雨，或者御姐沈露白，反正顏值都很高。開啟之後， AI能看見你的遊戲畫面。

自稱青銅大高手的夏夏。還有鄰家姐姐穀雨，或者御姐沈露白，反正顏值都很高。（騰訊）

AI美女陪玩：重陪伴，輕帶飛

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當你打遊戲的時候，它邊看邊實時語音回應。你被對面單殺，它安慰你；你秀了波操作，它隨時捧場。功能上目前有桌寵、壁紙生成、日常閒聊。據說是適配了像《無畏契約》、《CS2》、《英雄聯盟》這幾款主流網遊。

收費方面，內測全免費。但付費的路子已經鋪好了，星幣換能量，以後聊天、語音、陪玩、出圖，都按輪次和時長扣能量，一次最少兌10星幣。按量收費，玩多少扣多少，不是賣月卡，具體價格目前還沒公布。

說到這，很難不想起米哈遊的林離。今年7月，米哈遊上線了一款叫《BSide: Olivia Lin》的AI桌面陪伴軟件，一個學鋼琴的上海姑娘「林離」，人設比較文藝，能聊天、能寫信、能聽音樂。上線不到一個月，Steam好評率81%，口碑不差。

一個學鋼琴的上海姑娘「林離」，人設比較文藝，能聊天、能寫信、能聽音樂。上線不到一個月，Steam好評率81%，口碑不差。（米哈遊）

但8月11號官宣停運，僅僅活了28天。原因官方沒說透，但業內分析，問題出在米哈遊踩了個坑：為陪伴而陪伴，沒有場景。你在桌面上養一個AI女友，剛開始覺得新鮮，聊兩周之後就可能膩了。

一個學鋼琴的上海姑娘「林離」，人設比較文藝，能聊天、能寫信、能聽音樂。上線不到一個月，Steam好評率81%，口碑不差。（米哈遊）

她又不打遊戲，又不能跟你一起看劇，共同話題全靠硬編。新鮮感一過，每天打開電腦看到一張漂亮的臉在那裏等你說話，反而成了一種負擔。再疊加算力成本又高，用戶不願意掏錢，留存拉不上去，關服只是時間問題。

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鵝次元聰明在哪？它綁定了遊戲這個場景。你不是專門去跟AI聊天，你是在打遊戲的時候順便有個搭子。需求是自然發生的，不是硬造出來的。同一條賽道，也有人在跑。B站前副總裁創業做的逗逗遊戲夥伴，上線10天新增100萬用戶，現在總用戶破千萬。

鵝次元聰明在哪？它綁定了遊戲這個場景。（騰訊）

跟鵝次元的路子其實很像，核心能力也是實時感知畫面、即時語音開咪、賽後復盤。還拉了老番茄、影月月這些B站頂流UP主的數字分身進來。但逗逗AI是第三方產品，得自己解決跟遊戲的適配問題。

B站前副總裁創業做的逗逗遊戲夥伴，上線10天新增100萬用戶，現在總用戶破千萬。（科技狐提供）

還有一個B站AI創造公開賽的冠軍項目，拿了100萬獎金。一個UP主做的AI貓娘，能導入Live2D模型，能感知屏幕內容主動跟你搭話，開源之後18個UP主接力開發。只不過，這類項目有個共同的問題：社區氛圍很濃，產品化程度不夠。

一個UP主做的AI貓娘，能導入Live2D模型，能感知屏幕內容主動跟你搭話，開源之後18個UP主接力開發。（科技狐提供）

有人說隨着大廠入局，這樣發展下去的話，以後陪玩是不是就失業了？其實，陪玩這個行業這幾年發展還是挺猛的。2017年國內陪玩市場規模才1.8億，到2021年已經破百億。比心一個平台，註冊用戶超6000萬，累計帶動的靈活就業超過1200萬人，很多人靠它吃飯。

但鵝次元接走的是「陪」的那條路，主打情緒價值。所以，最先失業的，是只會撒嬌、靠聲音吃飯的聊天型陪玩，再就是低段位湊數的氣氛組，真正靠技術吃飯的大神不太怕。

背後邏輯也簡單，遊戲社交是基本盤，真人陪玩這些年亂象頻生，涉黃、亂價、話術翻車，2021年比心直接被整改關了陪玩功能。與其在外面收拾爛攤子，不如自己拿AI接住需求，順路試水按量付費。

2021年比心直接被整改關了陪玩功能。（科技狐提供）

鵝次元現在還在內測，產品能不能跑通還不好說。目前，已經發現了兩個已知的硬傷：

一是複雜遊戲畫面的識別穩定性；

二是長時間聊天之後話術會不會變得千篇一律、廢話重複。



這倆問題解決不好，體驗就會很災難。但方向我覺得是對的，肯定有人說AI都是假的，有什麼好聊的，其實現實中和AI聊上癮的大有人在。就好像AI短劇剛出來的時候很多人也不屑一顧，現在連中老年觀眾都沉迷，甚至已經橫掃東南亞了。

當然，騰訊也得小心。陪玩這件事，做淺了叫「電子寵物」，做深了叫「AI戀人」，尺度不好拿捏。總之，太淺用戶覺得沒意思，太深又容易踩到合規紅線。至於那些僅靠聊天掙錢的陪玩們，是時候想想自己的不可替代性到底在哪了。光會喊「哥哥好厲害」的好日子，以後可能真的不多了。

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