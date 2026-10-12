全新聯絡人分頁功能！WhatsApp頭像顯示綠點睇Online還有生日提醒
WhatsApp 是港人最常用的實時通訊app，根據權威測試平台 WABetaInfo 爆料， Android 版 WhatsApp 介面正準備大幅重構，開發團隊正測試一個全新的專屬分頁，徹底改變用戶查看聯絡人狀態的邏輯。
WhatsApp 今年積極改版，由無需交出實體電話號碼的用戶名稱機制，到內建人工智能代寫回覆，本文更會整理 出 2026 年底前必須掌握的 WhatsApp 6 大核心功能升級。
WhatsApp 2026 新功能01
WhatsApp 新聯絡人分頁 ／ Contacts Tab 有何用？
過往要查看有誰在線，用戶只能逐一點開對話框。非常費時。根據頂級測試平台 WABetaInfo 於 2026 年 10 月發布的最新報告，WhatsApp Android 版 Beta 2.26.40.3 已悄悄植入全新的「聯絡人」（Contacts）專屬分頁。
這個分頁整合了強大的排序引擎。系統預設會優先將目前在線的聯絡人置頂，並以顯眼的「綠點」標示。更實用的是內建的生日提醒機制，當天壽星的名字旁會自動浮現「蛋糕表情符號」。隱私設定依然凌駕一切。如果你本身在設定中隱藏了「最後上線時間」或在線狀態，你的名字旁邊就不會顯示綠點，雙方享有對等的資訊隱私。
WhatsApp 2026 新功能02
增設用戶名稱／Username 徹底保障私隱？
交出個人電話號碼一直是令用家對 WhatsApp 卻步的原因之一 ，今年 WhatsApp 終於從善如流，落實用戶名稱（Username）功能。 用戶可以設定一個獨一無二的用戶名，例如 @john_doe123。未來在活動交際或網購查詢時，只需交出這個名稱，無需暴露真實電話號碼即可建立對話。
簡單四步登記預留教學
Username 功能尚未全面正式推出完整傳訊功能，但已於 2026年6月底正式開放「預留登記」，想用就盡快按以下4步教學，提早鎖定喜歡的用戶名稱：
1. 更新程式：將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本。
2. 打開設定：進入應用程式後，點選並前往「設定」（Settings）分頁。
3. 點選帳戶：在設定選單之中，選擇進入「帳戶」（Account）設定。
4. 預留名稱：點選「用家名稱」（Username）選項，輸入心儀名稱即可完成預留。
WhatsApp 2026 新功能03
Meta AI 執相兼寫稿？通訊軟件的終極進化
你有否留意，其實 Meta AI 已「神神秘秘」地內建卡 WhatsApp內，而且不需VPN、不需Token，可以免費做一些輕鬆的問答、修圖工作。用戶傳送相片前，可以直接點擊AI 風格重塑（Restyle with AI），系統能精準識別並抹除背景雜物，甚至一鍵更換照片風格。
不過留意，此功能非全用戶統一更新，將階段性分批推送至各地用戶的手機與平板上，你的裝置何時出現這些按鈕，只取決於地區演算法的更新批次。
簡單三步用Meta AI 修圖
1. 開始Meta AI 對話：在WhatsApp主頁右下角點擊「 Meta AI 」icon開始對話
2.點按 相機（相機圖示） 拍攝或取用相簿內的照片／圖像。
3.輸入文字提示後點按「傳送」（圓圈內有紙飛機），AI 完成修圖後就會即會顯示在對話中。
WhatsApp 2026 新功能04
iPhone 用戶福音：iOS「一機兩號」雙帳號支援實裝
過去 Android 系統早早享受到雙開福利，現在，iOS 版 WhatsApp 終於跟隨 Android 的腳步，正式支援在同一部手機上同時登入兩組帳號。這項無縫切換機制，直接阻絕了將私人抱怨誤傳到公司群組的職場災難，讓生活與工作的界線重新變得涇渭分明。
簡單六步開通一機兩號
1. 進入設定：打開 WhatsApp，點擊右下角的 「設定」（齒輪圖標）。
2. 點擊切換箭頭：在你的個人頭像和名稱右側，點擊一個向下的「小箭頭」圖標（如果找不到，也可以進入「帳號」>「新增帳號」）。
3. 新增帳號：畫面上方會彈出選單，點擊 「新增帳號」。付後同意條款，閱讀並點擊 「同意並繼續」。
4. 輸入第二個電話號碼：選擇正確的國家/地區代碼，輸入你的第二個電話號碼，然後點擊「下一步」。
6. 輸入驗證碼：系統會向該號碼發送一則簡訊驗證碼。輸入 6 位數驗證碼以完成身分驗證。之後為第二個帳號加上名稱、上傳頭像，即可完成開通。