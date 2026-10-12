WhatsApp 是港人最常用的實時通訊app，根據權威測試平台 WABetaInfo 爆料， Android 版 WhatsApp 介面正準備大幅重構，開發團隊正測試一個全新的專屬分頁，徹底改變用戶查看聯絡人狀態的邏輯。

WhatsApp 今年積極改版，由無需交出實體電話號碼的用戶名稱機制，到內建人工智能代寫回覆，本文更會整理 出 2026 年底前必須掌握的 WhatsApp 6 大核心功能升級。



WhatsApp 2026 新功能01

WhatsApp 新聯絡人分頁 ／ Contacts Tab 有何用？

過往要查看有誰在線，用戶只能逐一點開對話框。非常費時。根據頂級測試平台 WABetaInfo 於 2026 年 10 月發布的最新報告，WhatsApp Android 版 Beta 2.26.40.3 已悄悄植入全新的「聯絡人」（Contacts）專屬分頁。

這個分頁整合了強大的排序引擎。系統預設會優先將目前在線的聯絡人置頂，並以顯眼的「綠點」標示。更實用的是內建的生日提醒機制，當天壽星的名字旁會自動浮現「蛋糕表情符號」。隱私設定依然凌駕一切。如果你本身在設定中隱藏了「最後上線時間」或在線狀態，你的名字旁邊就不會顯示綠點，雙方享有對等的資訊隱私。

WhatsApp 新聯絡人分頁 ／ Contacts Tab 有何用？

WhatsApp 2026 新功能02

增設用戶名稱／Username 徹底保障私隱？

交出個人電話號碼一直是令用家對 WhatsApp 卻步的原因之一 ，今年 WhatsApp 終於從善如流，落實用戶名稱（Username）功能。 用戶可以設定一個獨一無二的用戶名，例如 @john_doe123。未來在活動交際或網購查詢時，只需交出這個名稱，無需暴露真實電話號碼即可建立對話。

WhatsApp 將會推出全新Username個人名稱功能，以防洩漏個人資料的風險。

簡單四步登記預留教學

Username 功能尚未全面正式推出完整傳訊功能，但已於 2026年6月底正式開放「預留登記」，想用就盡快按以下4步教學，提早鎖定喜歡的用戶名稱：

1. 更新程式：將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本。

2. 打開設定：進入應用程式後，點選並前往「設定」（Settings）分頁。

3. 點選帳戶：在設定選單之中，選擇進入「帳戶」（Account）設定。

4. 預留名稱：點選「用家名稱」（Username）選項，輸入心儀名稱即可完成預留。

WhatsApp 2026 新功能03

Meta AI 執相兼寫稿？通訊軟件的終極進化

你有否留意，其實 Meta AI 已「神神秘秘」地內建卡 WhatsApp內，而且不需VPN、不需Token，可以免費做一些輕鬆的問答、修圖工作。用戶傳送相片前，可以直接點擊AI 風格重塑（Restyle with AI），系統能精準識別並抹除背景雜物，甚至一鍵更換照片風格。

不過留意，此功能非全用戶統一更新，將階段性分批推送至各地用戶的手機與平板上，你的裝置何時出現這些按鈕，只取決於地區演算法的更新批次。

簡單三步用Meta AI 修圖

1. 開始Meta AI 對話：在WhatsApp主頁右下角點擊「 Meta AI 」icon開始對話

1. 開始Meta AI 對話：在WhatsApp主頁右下角點擊「 Meta AI 」icon開始對話

2.點按 相機（相機圖示） 拍攝或取用相簿內的照片／圖像。

2.點按 相機（相機圖示） 拍攝或取用相簿內的照片／圖像。

3.輸入文字提示後點按「傳送」（圓圈內有紙飛機），AI 完成修圖後就會即會顯示在對話中。

輸入文字提示後點按「傳送」（圓圈內有紙飛機），AI 完成修圖後就會即會顯示在對話中。

WhatsApp 2026 新功能04

iPhone 用戶福音：iOS「一機兩號」雙帳號支援實裝

過去 Android 系統早早享受到雙開福利，現在，iOS 版 WhatsApp 終於跟隨 Android 的腳步，正式支援在同一部手機上同時登入兩組帳號。這項無縫切換機制，直接阻絕了將私人抱怨誤傳到公司群組的職場災難，讓生活與工作的界線重新變得涇渭分明。

iPhone 用戶福音：iOS「一機兩號」雙帳號支援實裝

簡單六步開通一機兩號

1. 進入設定：打開 WhatsApp，點擊右下角的 「設定」（齒輪圖標）。

2. 點擊切換箭頭：在你的個人頭像和名稱右側，點擊一個向下的「小箭頭」圖標（如果找不到，也可以進入「帳號」>「新增帳號」）。

3. 新增帳號：畫面上方會彈出選單，點擊 「新增帳號」。付後同意條款，閱讀並點擊 「同意並繼續」。

4. 輸入第二個電話號碼：選擇正確的國家/地區代碼，輸入你的第二個電話號碼，然後點擊「下一步」。

6. 輸入驗證碼：系統會向該號碼發送一則簡訊驗證碼。輸入 6 位數驗證碼以完成身分驗證。之後為第二個帳號加上名稱、上傳頭像，即可完成開通。