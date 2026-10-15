Galaxy S27 Ultra全線押注高通！自研2nm良率回升　機皇仍棄用？

Galaxy S27 Ultra全線押注高通！南韓科技巨頭Samsung最新產品線規劃拍板：定於2027年初發表的Galaxy S27 Ultra，將在全球所有銷售市場全面統一搭載高通第六代驍龍8超級至尊版（Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6）。即便自研第二代2納米製程晶片Exynos 2700產能回升逾一成，依然徹底無緣最昂貴的Ultra旗艦。



Galaxy S27 Ultra全線押注高通！（X）

Exynos 2700產能回升仍出局！揭秘三星內部MX與LSI部門博弈

NokiaPowerUser取得的供應鏈文件指出，三星內部為這顆晶片的去向爆發過激烈爭論。負責自研晶片的System LSI部門極力主張將Exynos 2700塞進Ultra，藉此擺脫外購晶片的高昂報價；然而掌管手機銷售與營收的流動體驗（MX）部門投下了否決票。

Samsung的這款晶片在所有性能方面都可能超越高通的同類產品，卻不將其搭載於自家旗艦產品。（X）

原因很直接：高階用戶容不下絲毫瑕疵。過去數代Exynos因功耗偏高與發熱降頻，在全球發燒友圈子引發過多次反彈，「買三星先避開Exynos」的刻板印象至今未散。定價超過萬元的Ultra是集團最重要的搖錢樹，MX部門根本賭不起。

Samsung可能在2027年推出多達6款Galaxy S27機型。（X）

台積電N2P時脈突破5GHz！三星SF2P製程硬件差距成為定局

SamMobile披露的處理器規格顯示，高通第六代驍龍8超級至尊版交由台積電第二代2納米N2P製程代工，超大核心時脈直接飆上5.01GHz，並搭配具備高容量晶片上快取／獨立記憶體架構的Adreno GPU。儘管早期工程樣機在多核心並行運算上展現潛力，但在極限主頻爆發力、長時間高負載能效比及台積電N2P成熟製程壓制下，三星SF2P製程的量產穩定度仍令高層顧慮。T客邦引述供應鏈內部評估分析，S27 Ultra如果在部分地區換上自研晶片，立刻會引發全球評測圈的「同機不同命」獵巫爭議。全高通是平息輿論最省力的一張牌。

告別雙處理器ISP噩夢！S27 Ultra統一演算法與高通定價博弈

過去三星在同一款機型上採用雙處理器，工程團隊必須為兩套完全不同的ISP影像處理器分別編寫演算法。PhoneArena分析強調，統一採用驍龍平台後，S27 Ultra的零延遲快門、低光多幀合成與AI重建演算法只需針對單一架構深度優化，研發週期大幅壓縮，首發韌體失準的機率直接砍半。

過去三星在同一款機型上採用雙處理器，工程團隊必須為兩套完全不同的ISP影像處理器分別編寫演算法。（X）

自家投入巨資的Exynos 2700最終轉向常規主力，供應給出貨量更大的標準版S27、S27+以及新加入的S27 Pro。首爾高層的算盤清晰冷酷：用普通機型消化自家晶圓產能、牽制高通報價，同時把絕對穩定的王牌留給Ultra。