HONOR旗艦手機限時激減$4000｜新店進駐荃灣！多款AIoT新品登場

HONOR 新店進駐荃灣！旗艦手機限時激減$4000｜HONOR 於荃灣的第7間體驗店已經於荃灣千色匯開店，並同步推出涵蓋多款熱門產品的折扣推廣。不僅展示了討論度極高的旗艦級摺疊手機，更帶來一系列涵蓋穿戴裝置與家居清潔的智能生活新品，讓追求高性價比的用家能夠盡情親身體驗。



HONOR Magic V3 摺機激減$4,000！$5,999限時入手旗艦

荃灣門市的首波推廣由10月14日展開，當中最受矚目的絕對是旗艦級摺疊手機HONOR Magic V3的折扣。提供絲路敦煌與苔原綠兩種機身顏色的輕薄摺疊手機，售價原本為$9999 ，而在活動首日將以高達＄4,000 的減幅發售，定價減至＄5,999，絕對是一個極具吸引力的入手機會。緊接在10月15日，轉向實用性強的平板電腦與入門級智能手機，HONOR Pad X9a Wi-Fi 版本將以＄1,299 發售，而主打高性價比的 HONOR 200 Smart 更跌破千元關口，只需＄999 即可帶回家。

除了Magic V3外，店內亦展示多款熱門旗艦摺疊機及配件優惠

一連6日每日一特價！HONOR CHOICE 投影機、高速風筒$199起

除了手機平板，一系列貼近日常生活的HONOR CHOICE智能家電同樣列入這次連續6日推廣。10月16日登場的INFOWEAR Watch 2 Pro智能手錶備有黑白兩色選擇，推廣期間定價只需＄299。注重個人護理的用家可以留意10月17日的優惠，原價＄499的WOF高速風筒Pro將以＄199發售。隨後的週末假期迎來家庭娛樂與廚房小家電的折扣，10月18日推出的投影機Air Pro定價為＄899，而10月19日壓軸登場的Kurrypop空氣炸鍋則以＄399發售。與此同時，由10月14日至10月31日期間，門市亦會以99元提供HONOR Magic8 Pro的手機保護殼。

全港7間體驗店＋網店同享優惠：$20買摺傘、$30收防丟器

對於無法抽空前往新店的買家，由10月14日至10月31日期間，另外6間分別位於鑽石山、沙田、元朗、將軍澳、屯門及葵芳的體驗店，連同官方網上商店將同步推出多項配件折扣。例如HONOR Gift閃電機械人摺傘僅售＄20，而協助尋找失物的CHOICE MiLi LiTag防丟器與AISOLOVE手持風扇亦只需＄30。針對流動辦公與音訊需求，定價＄59的CHOICE Earbuds X7 Lite真無線耳機，以及售價＄79的CHOICE可摺疊鍵盤與手持風扇Pro，皆成為這次全線推廣活動中非常適合湊單入手的實用周邊配件。

生態圈陣容升級：HONOR 智能戒指Pro、便攜電動打氣機即將登場

除了一系列的減價活動外，HONOR同時推出多款涵蓋個人穿戴、出行及家居清潔場景的全新AIoT系列產品。如擁有健康監測功能的HONOR Watch X5 Play智能手錶已經開始發售。同時更預告將於10月下旬陸續引進更多創新配件，當中包括專為駕駛者及戶外活動愛好者而設的CHOICE便攜式電動打氣機，還有將智能科技融入飾品之中的CHOICE智能戒指Pro，以及方便進行局部清潔的CHOICE迷你無線吸塵機。

CHOICE智能戒指Pro

CHOICE便攜式電動打氣機

更多優惠官方列表（點按下圖放大）