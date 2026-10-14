Apple Home Collection懶人包：LG聯名智能門鎖、鏡頭規格與價錢

Apple Home Collection懶人包：2026年10月Apple聯同LG電子及施耐德電氣發佈全新「Apple Home Collection」系列。焦點落在LG操刀的智能門鎖、恆溫器及四款保安鏡頭。全系列主打端對端加密，更直接從物理層面解決私隱痛點，室內鏡頭偵測到家人回家會自動「低頭」斷連。同場亦發佈首度內建Siri AI的7吋螢幕中樞Apple HomeView、升級版HomePod mini 2，以及搭載A19晶片的第4代Apple TV 4K，全面補上智能生態圈最後一塊拼圖。



Apple Home Collection。（Apple）

懶人包詳解：Apple Home Collection（LG主打產品）

1. 智能門鎖（Smart Deadbolt Lock）：行近即開，捨棄密碼指紋

經超寬頻技術，門鎖能偵測用家與大門之間的距離，以及用家正走近大門與否。當用家帶著已設定家居鎖匙的相容iPhone或Apple Watch走近大門時，門鎖便會自動解鎖，無需觸碰裝置。為配合不同需要，用家亦可使用iPhone或Apple Watch輕觸解鎖、使用內置PIN密碼鍵盤輸入密碼，或使用隱藏式備用鎖匙孔開鎖。

Apple Home Collection產品採用簡潔俐落的極簡設計，並選用優質物料。（Apple）

門鎖可偵測大門是否已開啟、關上或遭外力擅自撬動；即使門鎖仍處於上鎖狀態，只要大門未有關好，系統便會向用家發出提示。用家亦可直接經「家居」app分享訪客出入權限，輕鬆讓帶狗狗散步的寵物保姆、臨時看顧家居的人員或到訪的親友進入屋內。

2. 智能自動恆溫器（Smart Thermostat）：無感節能的冷氣管家

全新智能自動恆溫器共有兩款，分別由LG Electronics和Schneider Electric推出，讓用家可按家居整體能源管理系統的配置，選擇最合適的產品。經iPhone的裝置端內建智能技術，「家居」app的Adaptive Temperature功能會根據家中是否有人、用家是否準備就寢或外出等情況，自動調節恆溫器，無須手動設定時間表，也能讓家居時刻保持舒適的溫度。

3. 四款保安鏡頭：針對性填補室內外盲區

室內鏡頭（LG Indoor Cam）：當用家經「家居」app查看家中情況時，鏡頭會自動向上或向下調整角度；當第一位家庭成員回到家中，鏡頭便會立即向下轉動，停止監察情況。用家亦可隨時手動或在「家居」app中調整攝影機的角度，無論是快速查看房間內的環境，還是將視角調整至所需位置，均可輕鬆完成。



當第一位家庭成員解鎖大門步入屋內，鏡頭會立刻自動向下轉動，從物理上完全遮蔽視野並停止錄影。（Apple）

視像門鐘（LG Video Doorbell）：配備雙相機，分別拍攝訪客和包裹的畫面，用家可順暢切換前置鏡頭及底部鏡頭的影像；門鐘亦內建補光燈，並可經HomeView、HomePod和HomePod mini播放門鐘提示聲。前置鏡頭可拍攝2.5K解像度影片，而底部鏡頭則可拍攝全高清影片。



前置2.5K鏡頭拍攝訪客樣貌，下方全高清（Full HD）鏡頭專門死盯著地上的包裹。

泛光燈鏡頭（LG Floodlight Cam）：配備兩盞自動調節泛光燈，偵測到動態時便會自動亮起，提供全面戶外監察功能。即使在光線昏暗環境下，低光彩色夜視功能亦能清晰呈現影像，讓用家能更清楚掌握屋外情況。



具備兩盞自適應泛光燈，有異動即亮。（Apple）

戶外鏡頭（LG Outdoor Cam）：主打靈活調校與低光彩色夜視，連上iCloud+可保存10天端對端加密錄影，連Apple伺服器也無法讀取你的監控畫面。



主打靈活調校。與LG Floodlight Cam皆支援低光彩色夜視。（Apple）

攝影機支援iCloud+查閱10日紀錄，並經Apple Intelligence生成影片描述與自然語言搜尋；內置儲存確保斷網不漏錄。用家可透過「家居」app查看即時記錄，或藉即時快照掌握狀況。

只需在iPhone上輕按一下即可完成。用家可經「家居」app管理所有配件，無需另行下載app或建立帳戶。（Apple）

同場加映：最強管家與客廳影音

最強管家Apple HomeView

這是一塊7吋的Liquid Retina螢幕中樞。放在廚房，它是最強食譜機；放在玄關，它是全家人的視像對講機。內建最新A18晶片與全新Siri AI。其面孔辨識系統能認得一家六口，行近自動顯示專屬日曆與訊息，私隱絕不混淆。

全新HomeView配合Apple Home Collection使用，讓用家掌握家居內外情況、管理出入權限、全天候維持舒適室溫。（Apple）

戲院級升級：HomePod mini 2聯動Apple TV 4K

客廳影音亦迎來大洗牌。全新Apple TV 4K（售HK$2,399）配合換上五款新色、頂部加入「聲音光暈」燈效的HomePod mini 2（香港官方定價為HK$1,099，首發列入名單），首度解鎖驚人的四揚聲器環迴立體聲。系統會智能辨識喇叭在房間的位置，自動校準音效時序，四個喇叭同時發功，直接將幾百呎的客廳變成電影院。

生態聯動：如何配合Apple其他家居

全新系列設定流暢，輕點iPhone即可將配件加入Apple「家居」app，無須額外下載程式或建立帳戶。全系列裝置支援Thread技術，斷網仍可維持互聯，更換Wi-Fi更可自動同步憑證。產品全面支援Siri聲控與配件聯動，配合裝置端智能可精準辨識日常時刻：如「早晨」場景自動調節室溫、鏡頭與播放音樂；出門時自動上鎖、省電並啟動監察；回家前預先調溫，走近大門即自動感應解鎖。