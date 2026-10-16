尊界全新超豪華SUV確認量產評審　余承東能否挽回消費者信任？

據內地媒體最新報道，尊界定位百萬級的超豪華SUV車型目前已經正式進入量產前最終評審階段，預計於11月舉辦的廣州車展就會完成首次公開亮相。



按照華為此前公開透露的訊息，余承東當時正駐場江淮製造工廠，全程參與尊界這款超豪華SUV的量產前評審工作，一句這車我非常值得期待，直接釋放出鴻蒙智行高端全新產品線即將落地的關鍵信號。

余承東當時正駐場江淮製造工廠，全程參與尊界SUV的量產前評審工作。（微博@余承東）

不過當前尊界品牌正因為此前懂車帝實車測試中出現的制動踏板支架斷裂事件，深陷全網輿論風波，這突如其來的公共信任危機，無疑給後續全新高端車型的發布推廣，帶來了不小的外部壓力。

尊界全新百萬級SUV已進入評審階段▼▼▼

針對此前的踏板事件，尊界官方此前已經對外明確表態，升級後的全新制動踏板支架底座方案預計會在10月底完成最終確認，從11月開始陸續面向所有已交付用戶啟動免費升級服務，所有還沒有發運的待交付車輛，也會全部完成硬件升級之後再安排交付流程。

不少行業觀察人士也指出，這款百萬級超豪華SUV承載著鴻蒙智行向上突破國內頂級豪華汽車市場的核心期待，當前品牌首先要做的，是把現有踏板相關事件的所有公眾疑問全部清晰回應，給消費者建立足夠紮實的產品安全信任基礎，後續新車型的發布推廣才能真正獲得市場的認可。

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