AVIOT TE-W2 $1,320帶來數千元旗艦耳機質素｜標準版VS金版點揀？

撰文：鍾世傑
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AVIOT TE-W2 這款新一代旗艦耳機，同步推出了標準版以及 TE-W2 及「凜冽時雨」鼓手 Pierre 中野監修調音的24K 鍍金振膜版本，定價同為 HK$1,320。記者試用了標準版一個月，亦有到耳機店多次試用鍍金振膜版本，現在就來談談，究竟有何分別？哪款適合你？

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AVIOT TE-W2 $1,320帶來數千元旗艦耳機質素｜標準版VS金版點揀？
AVIOT TE-W2 耳機體積不小，為了令充電盒不要過大，內部構造相當緊湊，要將耳膠輕輕按下，再用手指挑起耳機頂部才能成功取出。
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AVIOT TE-W2 標準版音場表現如何？

這款採用「コアキシャル3Dシステム2.0」雙動圈架構的耳機，標準版選用了類鑽碳振膜動圈，在帳面數據上無可挑剔。實際戴上標準版 TE-W2 聆聽，在於橫向音場的極度舒展，以及極高水準的樂器分離度，面對大編制的交響樂能輕易拆解複雜的聲部。播放馬勒的第五交響曲時，弦樂與管樂的層次涇渭分明，完全沒有互相干擾的擁擠感。

實際戴上標準版 TE-W2 聆聽，在於橫向音場的極度舒展，以及極高水準的樂器分離度
這款採用「コアキシャル3Dシステム2.0」雙動圈架構的耳機，在帳面數據上無可挑剔。

轉換至流行舞曲，試聽米津玄師的〈夜鷹〉，編曲中的融合日本傳統樂器、搖滾以及電子合成器效果，與米津的人聲保持獨立，瞬態反應極快。聽搖滾與動漫音樂非常過癮。

轉換至流行舞曲，試聽米津玄師的〈夜鷹〉，編曲中的融合日本傳統樂器、搖滾以及電子合成器效果，與米津的人聲保持獨立，瞬態反應極快。聽搖滾與動漫音樂非常過癮。
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TE-W2-PNK 金色版是否更值得買？

金版 TE-W2-PNK 繼續由 AVIOT 多次合作過的「凜冽時雨」鼓手 Pierre 中野監修調音，基本設計與標準版相同，不過動圈單元改用專屬的 4K 金層壓振膜。這個金色版本在調音策略上更向主流市場靠攏，人聲與主樂器被刻意推前，擁有極強的侵略性與包圍感。

TE-W2-PNK 基本設計與標準版相同，不過動圈單元改用專屬的 4K 金層壓振膜。

相比之下，標準版顯得相對中性平衡，本身低頻已傾向量多的AVIOT TE-W2，金色版的低頻量感更是有過之而無不及，如你是喜愛日本動畫歌曲，韓系K-Pop，那根本是如魚得水，但對於追求清晰結像的聽眾而言，這股過剩的低頻轟炸力反而會掩蓋中高頻的細節。

金版 TE-W2-PNK 繼續由 AVIOT 多次合作過的「凜冽時雨」鼓手 Pierre 中野監修調音
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3D 空間音頻真的是看戲打機專用嗎？

多數藍牙耳機的空間音頻功能，開啟後往往會嚴重扭曲樂器音色，淪為單純的看電影或打機噱頭。TE-W2 卻打破了這個刻板印象，它的 3D 空間音頻算法控制得極為精準，開啟後不僅整體音壓與推力顯著提升，更像是從底層重新寫入了一套專屬調音。透過 Apple Music 播放日本樂團 back number 在日產體育場的《Happy End》現場錄音，空間感與殘響的還原度極高。

這款耳機的 3D空間音頻，表現很好，透過 Apple Music 播放日本樂團 back number在日產體育場的《Happy End》現場錄音，空間感與殘響的還原度極高。

調音味精重？開app微調簡單解決問題

整體來說，TE-W2系列的確交出了一張高解析度與廣闊音場的漂亮成績單。只是，個人認為其原廠預設的 V 型「味精調音」，卻在某些極端曲目中成了致命傷。低頻過載。高頻刺耳。其實解決方法很簡單，只要使用專用app「AVIOT Connect」內，在EQ Setting 內將最左邊兩行低頻bar拉低，就可大幅「隱惡揚善」，發揮AVIOT TE-W2的超高性價比音色。

只要使用專用app「AVIOT Connect」內，在EQ Setting 內將最左邊兩行低頻bar拉低，就可大幅「隱惡揚善」，發揮AVIOT TE-W2的超高性價比音色。

推薦方向：標準版EQ調音後更百搭／金版適合重口味低音狂

雖然兩款機型在香港定價完全一致，但核心發聲硬體卻大有不同。標準版 TE-W2 採用 DLC 振膜，剛性高且質量極輕，擅長交代瞬態細節，高頻輪廓清脆分明，整體聽感偏向均衡與大音場。金色版 TE-W2-PNK 則換上了 24K 鍍金振膜，利用黃金的高延展性抑制諧振，中頻人聲與主奏樂器被拉得更貼耳。低頻厚度激增。衝擊力極強。

AVIOT TE-W2／TE-W2-PNK 真無線藍牙耳機｜定價HK$1,320 (NP Mall／ WhatsApp 查詢：+852 9869 0710）

個人建議收聽曲類多元的用家，應該買標準版並在EQ內作出微調；喜愛重低音的人可直接買金版，皆大歡喜。

上豐澤網店選購標準版｜AVIOT TE-W2 類鑽碳振膜動圈真無線耳機

低音狂迷之選｜AVIOT TE-W2-PNK 24K金層振膜動圈真無線耳機

個人建議收聽曲類多元的用家，應該買標準版並在EQ內作出微調；喜愛重低音的人可直接買金版，皆大歡喜。

AVIOT TE-W2 系列完整規格與香港售價對比表

規格項目

AVIOT TE-W2（標準版）

AVIOT TE-W2-PNK（金色聯乘版）

香港官方定價

HK$1,320

HK$1,320

發聲單元架構

同軸雙動圈系統 2.0（10mm 動圈 + 6mm 動圈）

同軸雙動圈系統 2.0（10mm 動圈 + 6mm 動圈）

高頻振膜材質

類金剛石（又譯：類金剛石碳 / DLC, Diamond-Like Carbon）振膜

24K 鍍金振膜（高密度純金層壓）

主動降噪技術

自適應混合主動降噪（又譯：自適應混合降噪 / Adaptive Hybrid ANC，支援 App 1–10 級手動微調）

自適應混合主動降噪（又譯：自適應混合降噪 / Adaptive Hybrid ANC，支援 App 1–10 級手動微調）

藍牙與音訊編碼

藍牙 5.3；支援 LDAC、AAC、SBC

藍牙 5.3；支援 LDAC、AAC、SBC

單次續航時間

最長約 17 小時（視音量、ANC 及 LDAC 啟用狀態而定）

最長約 17 小時（視音量、ANC 及 LDAC 啟用狀態而定）

連充電盒總續航

最長約 52 小時

最長約 52 小時

快速充電

充電 10 分鐘，可播放約 60 分鐘

充電 10 分鐘，可播放約 60 分鐘

隨機附送配件

充電線、各尺寸耳膠

充電線、各尺寸耳膠、PNK 合成皮革半硬保護盒、金屬扣環

藍牙耳機
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真無線藍牙耳機 True Wireless Earbubs
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