iPhone Duo電池規格對比｜採雙電芯結構　續航竟排歷代iPhone第3

iPhone Duo電池規格對比｜隨著iPhone Duo正式開放預購，Apple提交給歐盟的監管文件也終於揭開這款全新設備的硬件細節，iPhone Duo的實際總電池容量4883mAh，在歷代iPhone中擁有相當高階的電量配置。



iPhone Duo電池規格與歷代iPhone有幾大差別。（Apple）

iPhone Duo採雙電池結構：4883mAh電量介於18 Pro雙旗艦之間

為了配合特殊的機身設計，iPhone Duo內部採用「雙電池」結構，分別由一顆2962mAh以及一顆1921mAh的電池單元組合，合併總容量達 4883mAh。這樣的規格讓它的電量精準落在最新一代的旗艦機型之間，略高於iPhone 18 Pro（4288mAh），但低於iPhone 18 Pro Max（5567mAh）。

iPhone Duo內部採用「雙電池」結構，分別由一顆2962mAh以及一顆1921mAh的電池單元組合。（Apple）

歷代iPhone電池容量與續航力全排行：iPhone Duo名列第三

若將iPhone Duo與近年來推出的iPhone機型（以電池較大的eSIM版本為基準）進行對比，可以看出iPhone Duo的實體電池大小僅次於最近兩代的Pro Max機款，位居全系列第三。

iPhone Duo的實體電池大小僅次於最近兩代的Pro Max機款，位居全系列第三。（9to5Mac）

以下為各機型的電池容量與官方公佈的影片播放時間比較：

iPhone 18 Pro Max：5567mAh（比Duo大14％）/續航45小時。



iPhone 17 Pro Max：5088mAh（比Duo大4％）/續航39小時。



iPhone Duo：4883mAh/續航：外屏44小時、內屏31小時。



iPhone 16 Pro Max：4685mAh（比Duo小4％）/續航33小時。



iPhone 18 Pro：4288mAh（比Duo小12％）/續航36小時。



iPhone 17 Pro：4252mAh（比Duo小13％）/續航33小時。



iPhone 17e：4005mAh（比Duo小18％）/續航26小時。



iPhone 17：3692mAh（比Duo小24％）/續航30小時。



iPhone Air：3149mAh（比Duo小36％）/續航27小時。



歷代iPhone電池容量與續航力全排行：iPhone Duo名列第三。（Telegraph）

A20 Pro雙顯示引擎實測：內外屏切換成續航崩跌關鍵？

iPhone Duo擁有Apple史上最大的電池配置之一。然而，對於這款設備來說，影響續航最關鍵的因素在於「你如何使用螢幕」。

iPhone Duo搭載5.4吋外屏，攤開後是一塊高達7.6吋的巨大內屏。為驅動雙螢幕切換，A20 Pro 晶片首度內建了雙顯示引擎。Apple在官網的備註極其現實：合起手機看影片44小時輕鬆應付；一旦依賴內屏處理公務或打遊戲，數字瞬間砍至31小時。因此，未來入手的用家在享受大螢幕體驗的同時，可能也需要稍微拿捏內外屏的使用比例。