iPhone 18 Pro完美越獄破防｜連帶攻破Signal、iMessage同步淪陷

iPhone 18 Pro完美越獄破防｜在法國巴黎的進攻型網絡安全研討會Hexacon現場，網絡安全研究團隊Calif公開展示了一套針對Apple最新旗艦手機iPhone 18 Pro的完整漏洞攻擊鏈。該展示不僅在最新作業系統iOS 27.0.1上達成了多年未見的「完美越獄（Untethered Jailbreak）」，更同步揭露了針對Signal與iMessage等加密通訊應用的突破性攻擊手法，引發全球資訊保安界與越獄社群的強烈震撼。



法國巴黎的進攻型網絡安全研討會Hexacon現場。（X）

現場重新啟動維持Root：久違的「完美越獄」重現

在過去數年間，Apple透過層層強化硬件與軟件架構，使iOS的越獄難度幾近登天，近期的公開越獄方案多屬於「半不繫結（Semi-untethered）」，一旦設備重新啟動，所有提權狀態便會失效，必須重新連接電腦或手動觸發漏洞。Calif在Hexacon開幕日的展示徹底打破了這道技術天花板：

硬件與系統環境：演示設備為搭載最新處理器的iPhone 18 Pro（硬件代號iPhone19,2），運行當時最新公開發布的iOS 27.0.1（Build 24A446）。



不繫結（完美越獄）持久化驗證：研究人員在未連接任何外部電腦的情況下，將iPhone 18 Pro現場關機重啟。裝置重新開機並輸入常規解鎖密碼後，直接在終端機開啟SSH連接，成功驗證當前身份為最高系統權限的root（uid=0）。



突破開機鏈簽名驗證：在重啟過程中維持提權狀態，意味著該漏洞鏈不僅突破了App沙盒（Sandbox）並控制核心（Kernel），更直接繞過了硬件級指標認證碼（PAC, Pointer Authentication Codes）與Apple層層校驗的受保護安全開機鏈（Secure Boot Chain）。



網絡安全研究團隊Calif公開展示了一套針對Apple最新旗艦手機iPhone 18 Pro的完整漏洞攻擊鏈。（X）

通訊防線失守：Signal單擊攻擊與iMessage漏洞路徑

除了核心系統的完美越獄，Calif亦公佈了兩項針對通訊應用的入侵演示，精準擊中現代智能手機最敏感的私隱入口：

Signal一鍵入侵（1-Click Exploit）：Signal向來以端對端加密與高安全性著稱，然而本次演示顯示，攻擊者可藉由特定構造的輸入或連結觸發渲染模組漏洞，用家僅需點擊一次，設備即可遭遠端執行任意程式碼。

iMessage解析破口：作為iOS的核心原生服務，iMessage的文字、圖像與媒體預覽架構長期以來是高階攻擊者的兵家必爭之地。Calif展示了利用多媒體與字型渲染引擎破口打入沙盒的攻擊路徑，再度印證解析層依然是智能手機中最脆弱的攻擊面之一。

Calif在社交平台X上發布演示短片，並表示「在Hexacon發表的所有研究成果，都將在適當時機公佈」。

1. 甚麼是「完美越獄」？ 平常手機系統就像一棟保安嚴密的大樓，一般用家只有「租客」權限，很多核心房間進不去。 【1】過去幾年的「不完美越獄」：黑客偷偷撬開鎖溜進總控室，但大樓只要一重新啟動（手機重開機），保安系統就會重設，黑客直接被踢出門外，必須重新接電腦再撬一次鎖。 【2】這次的「完美越獄」：黑客不單撬開了鎖，還把整棟大樓的底層保安規則徹底改寫。手機關機重啟後，系統依然認黑客為「最高主管（Root 權限）」，完全不需要電腦輔助，這是技術難度極高、業界多年未見的突破。

2. Signal 和 iMessage 怎麼被攻破？ 通訊軟件平時會幫你做很多「貼心」的小動作，例如自動預覽網址、把圖片縮圖顯示出來、套用特殊字型。 【1】Signal 的「一鍵入侵」：Signal 平常以加密安全著稱，像一輛裝甲車。但這次黑客發現裝甲車的門窗模組有裂痕——只要誘騙你點擊一個特製的惡意連結，就能直接遠端控制你的手機。 【2】iMessage 的漏洞：當你收到一則帶有特殊圖片或字型的訊息時，手機必須「解讀」這些檔案才能顯示給你看。黑客把惡意指令藏在圖片的排版細節裡，手機在默默讀取排版的一瞬間就直接中招，連防護罩都來不及開。