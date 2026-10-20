milet 2027香港站 Ticketflap優先＋公售購票攻略｜座位表+連結

milet 2027香港站 Ticketflap優先＋公售購票攻略｜曾經憑藉演繹多首神級動畫主題曲而風靡全亞洲的日本新生代歌姬milet，終於確定再度展開巡迴演出，為望眼欲穿的香港樂迷帶來極具分量的好消息。這位擁有極高辨識度嗓音的實力派女歌手，正式宣佈帶著全新一輪的亞洲巡演強勢回歸香港，誓要再次用她穿透力十足的歌聲征服全場觀眾。而10月22日起將會信用卡優先發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



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milet的2027年亞洲巡迴演唱會暫時確認了香港、新加坡以及台北三個重點城市。其中備受本地樂迷關注的香港站，演出日期已經鐵定為2027年1月24日。門票將於 2026年10月22日（星期四）上午10時正起，使用指定信用卡（滙豐 HSBC Mastercard）於指定平台 Ticketflap發售；而10月23日（星期五）下午3時則正式公開發售。 如果想入場欣賞milet的表演，就要記得mark實購票詳情！

milet 2027香港站 HSBC Mastercard 優先發售購票

日期：2026年10月22日（星期四）

時間：上午10時起

直購連結：Ticketflap

milet 2027香港站 公開發售購票攻略

日期：2026年10月23日（星期五）

時間：下午3時起

直購連結：Ticketflap

milet Asia Tour 2027香港站

日期：2027年1月24日（星期日）

時間：20:00 開場

地點：AsiaWorld-Arena

門票價錢：$1280、$980、$780、$680

milet 2027香港站 門券、座位表及價錢資訊

milet 2027香港站座位表及門券價錢為價格由$1280、$980、$780、$680

milet 2027香港站 演出日期

milet 2027香港站演出日期為2027年1月24日（日）

milet 2027香港站 公開發售資訊

早前公佈了milet 2027香港站 公開發售時間，將是10月22及23日於Ticketflap開售。

👇milet Asia Tour 2027香港站 座位表👇

Tickerflap搶票重點

Ticketflap實戰時注意：在優先及公售開售前15分鐘，系統將會啟動虛擬等候室（Waiting Room），建議歌迷務必提前進入並保持畫面常亮，切忌在排隊期間不斷按下F5或重新載入，否則會被系統重置排隊權重直接踢回隊尾。此外，成功選位後系統僅提供有限時間填寫付款資訊，強烈建議搶票前先行登入Ticketflap並儲存信用卡預設資料；同時留意滙豐Mastercard（如滙豐Red信用卡或卓越理財卡）在線付款時需即時輸入One-Time Password一次性驗證碼，請確保搶飛手機收訊正常，以免因短訊延遲導致扣款超時而痛失門票。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濤、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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milet Asia Tour 2027香港站｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入購票網站，建議電腦同時安裝多款不同的Browser，如Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「milet Asia Tour 2027香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。