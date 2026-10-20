PS6售價恐破1000美元？爆料指僅RAM與SSD成本即飆破680美元

硬件領域消息人士KeplerL2透露，Sony計劃推出的下一代主機PS6，僅隨機存取記憶體（RAM）與NAND快閃記憶體兩項的物料成本就已突破六百八十美元，此數字尚未涵蓋加速處理單元、散熱模組、電源系統及其他關鍵硬件組件。若上游零組件價格維持高位運行，PS6的最終零售價或將顯著高於PS5 Pro，甚至可能達到或超過一千美元。



部分社區用戶推測，六百八十美元或許對應Sony實施補貼後的終端售價，但KeplerL2的回應表明，依據當前流傳的存儲與記憶體配置方案，這一價格水平在成本層面已難以支撐。該消息人士對PS6整機物料成本的預估亦持續上修，由三月公布的約七百六十美元升至七月的約九百六十美元。

硬件領域消息人士KeplerL2透露，Sony計劃推出的下一代主機PS6。（示意圖，Unsplash@Martin Katler）

據現有線索顯示，PS6擬採用帶寬為一百六十位的GDDR7顯存，理論最大容量可達四十GB，而三十GB則被普遍視為更貼近量產實際的主流配置。另有訊息指出，Sony內部曾探討縮減記憶體容量的可行性，以緩解整機成本壓力。

據現有線索顯示，PS6擬採用帶寬為一百六十位的GDDR7顯存，理論最大容量可達四十GB。（Samsung）

上述成本上升趨勢，被認為與人工智能數據中心大規模採購DRAM及NAND閃存，導致供應鏈資源緊張、價格持續走高密切相關。需要說明的是，所有相關數據均源自非官方渠道的推測與估算，Sony尚未公布PS6的正式規格參數、物料成本構成或建議零售價格。受採購協議細節、量產節奏及最終硬件配置等多重因素影響，當前所見的電子元件報價能否準確反映PS6上市時的實際製造成本，仍存在較大不確定性。

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