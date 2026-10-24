蘋果 Apple 首款摺屏手機 iPhone Duo 於 10 月 23 日（週五）派貨，現時官網顯示，新購訂單已排到 2027 年 1 月中下旬。急於在 10 月 23 日正式發售期搶先拿到實機的消費者，網民還流傳了4個「替代方案」！

比如有人傳出，可以像9月18日 iPhone 18 Pro Max 開售日一樣，「過大海」去澳門Apple Store排隊買即日現貨。究竟4個方法有多大成數？有甚麼風險？馬上分析！



搶機方法01｜10月23日澳門 Apple Store 現場排隊能買現貨

像9月18日 iPhone 18 Pro Max 開售日一樣，當時香港直營門市在開售首週嚴格執行「僅限預約自提，不設現場零售」，最終不少人將希望寄託於鄰近香港最近，且依然提供現場零售的澳門 Apple Store。

現時社交網絡上，已看到有近千人在澳門銀河時尚匯 Apple Store 門外排隊，更有人拍到官店的告示指：「iPhone Duo 將於10月 23日上午8時起在店發售。」甚至有傳聞稱商場外圍已有職業排隊黨與買家提早數天到場勘查動線。

現時社交網絡上，已看到有近千人在澳門銀河時尚匯（Galaxy Macau Promenade）的 Apple Store 門外排隊。

排隊並非提貨保證｜隨時面臨空手而回

參照一個月前 iPhone 18 Pro Max 首發時的情況，當時Walk-in 現貨量極度有限，售罄後就有商場保安出動鐵馬，並透過廣播呼籲現場人士離去，明確告知「現場已無手機可買」。

貨量充足的 iPhone 18 Pro Max 尚且如此，經多個消息源直指產量不足的 iPhone Duo ，備貨量可想而知必定更少，究竟直營店會開放幾多現貨配額給無預約顧客？香港人如果想奔赴澳門「搏一鋪」，大有可能白費時間與金錢、代價極高。

更有人拍到官店的告示指：「iPhone Duo 將於10月 23日上午8時起在店發售。」

搶機方法02｜每日清晨 iReserve 如何抓準時機執漏？

相比舟車勞頓去賭未知數，使用iReserve 是相對可控的原價取機路徑。不同於AOS， iReserve 是指每天早上使用 Apple Store app／網頁上，搶得官方門市預約自提系統（iReserve）的認購名額。只要每天清晨 6:00 至 8:00 之間上網／開app，以固定間隔刷新門市頁面，就有機會「執漏」買到因信用卡驗證失敗、重複下單、預約自提未取之貨品。

現時全香港都沒有Apple Store 供應 iPhone Duo 即日現貨

搶機方法03｜電訊商簽約出機划算嗎？合約期藏有哪些額外支出？

轉向流動網絡營辦商以簽約出機的方法買 iPhone Duo，成數比較高一點。電訊商一向握有專屬的貨源渠道。為了綁定長期客戶，電訊門市配貨的速度往往快於一般公開零售市場。

代價是漫長合約與貴價月費

辦理合約機通常需要綁定 24 至 36 個月的服務期限，且配機方案往往捆綁了高資費套餐，涵蓋大容量本地數據、中國內地漫遊數據或國際通訊服務。若是本身合約剛好到期、日常跨境業務繁重且需要攜號轉台的商務人士，這確實是一條省心提貨的捷徑；但若僅是為了早日玩到新機而強行背負數千甚至上萬港元的高昂溢價月費，財務帳目並不划算。

搶機方法04｜連鎖電器店「食骨」買 iPhone Duo 現貨機會大嗎？

最後一個有機會購買到 iPhone Duo 的方法，就是去各大授權經銷店（如 Studio A 等連鎖零售店舖），以坊間俗稱「食骨」的方案出機，即是在購買裸機的同時，必須以原價或捆綁價加購一整套周邊配件大禮包。清單裡通常塞滿了外置充電器（尿袋）、磁吸保護殼以及高階屏幕保護貼，甚至要額外掏出 1,000 至 2,500 港元。