小米米家雙筒1kg洗衣機開售！95℃高溫煮洗　殺菌率高達99.99%

米家洗衣機健康洗雙筒1kg正式開售，首發到手1299元人民幣，日常零售價1499元人民幣。



這款主打貼身小件洗護的小型洗衣機，採用雙筒獨立水路設計，專門用來清洗內衣、寶寶襪子這類小件衣物，避免不同衣物互相污染。

米家洗衣機健康洗雙筒1kg正式開售，首發到手1299元人民幣。（Xiaomi）

整機總洗滌容量1kg，分為兩個0.5kg獨立內筒，兩套水路完全分開。兩個筒可以同步開工，一邊洗大人內衣，一邊洗寶寶小件，不用排隊分批洗。

它支持95℃高温煮洗，官方數據除菌除病毒達到99.99%，除蟎率100%，拿到母嬰級洗護認證。

小米米家雙筒1kg洗衣機開售▼▼▼

+ 9

針對血漬、蛋白類污漬的洗淨比表現不錯，對付生理期污漬、寶寶奶漬這類難洗的髒東西更給力。

機器內置23套洗護程序，機身面板自帶6套快捷模式，剩下的可以在米家APP裏面調用。真絲、棉質、嬰童衣物都能找到適配檔位，還有15分鐘快速洗模式，著急穿的時候很方便。

還支持筒自潔功能，高温水流沖刷內筒，減少髒東西殘留，降低二次污染。

機身體積小巧，佔地面積不到0.2平方米，放在衛生間枱面、洗衣機頂部都沒問題，租房家庭也很友好。整機淨重18kg，搬運不算麻煩，雙層防燙桶蓋，高温洗滌的時候可以防止熱氣燙到手。

支持小米澎湃智聯，能用小愛同學語音控制，洗完還會推送手機提醒。

【延伸閲讀】小米智能門鎖5C登場！自帶彩屏AI智能貓眼+關門即鎖 ¥1299超抵玩

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】