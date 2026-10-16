小米米家智能腰背按摩儀　上下遊走按全背+熱敷　拯救打工仔腰酸

米家智能腰背按摩儀正式開啟小米有品眾籌，建議零售價699元（人民幣，下同），眾籌到手價509元，差不多相當於7折，專門給久坐人群做的遊走式腰背按摩，在家、辦公室都能用。



這款產品採用450mm加長柔性雙導軌，按摩頭可以順着脊柱兩側上下遊走，覆蓋從肩胛到腰骶的整片後背。很多普通腰靠按摩器只能固定一小塊位置，這款可以完整照顧整個背部。導軌自帶R550mm弧度，貼合人腰背的曲線，不用使勁往後靠，就能貼緊身體。

米家智能腰背按摩儀，導軌自帶R550mm弧度，貼合人腰背的曲線，不用使勁往後靠，就能貼緊身體。（小米）

米家智能腰背按摩儀，打工仔必備：

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內部配兩大兩小高低排布的揉捏按摩頭，模仿人手按壓，力度輕重交替。碰到哪裏痠痛，還能在米家APP開啟區域鎖定，按摩頭就在小範圍反覆揉按痛點，緩解僵硬肌肉。整機一共有10套按摩模式，7套出廠預設，還能自己編輯3套自定義模式，按摩時長可以在2分鐘到30分鐘自由調節。

機身自帶大面積石墨烯熱敷，熱敷面積10000mm²，熱敷可以和按摩一起開，也能單獨啟動，秋冬或者冷氣房使用很舒服。機身做得很薄，厚度75mm，整機重量2.2kg，女生單手就可以拎走。待機的時候按摩頭會自動收進去，不壓迫後背，不用按摩就直接當護脊腰靠。不光按腰背，墊在腿上可以揉小腿，單獨開熱敷還能暖小腹，一物多用。

內置3150mAh鋰電池，Type-C連接埠充電，不用一直插電源線。側邊保留實體按鍵，同時支持米家APP遠程操控。提供淺沙色、深灰色2種配色。

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