懶人飲茶神器｜小米推純鈦茶水分離保溫杯　倒轉即泡告別苦澀茶湯

米家鈦保溫杯茶水分離版於2026年10月14日正式在小米有品平台啟動眾籌，首發價格為199元（人民幣，下同），官方建議零售價為269元，預計自10月22日起陸續發貨。



該產品全系採用高純度鈦材質，包括杯體、濾網及杯蓋內襯片，鈦含量超過99%。鈦金屬天然具備抗菌特性，化學性質穩定，不易析出重金屬，能有效保留茶葉本真香氣與風味，飲感更為純淨；同時質地輕盈，日常隨身攜帶輕鬆無負擔。

米家鈦保溫杯茶水分離版首發價格為199元，官方建議零售價為269元。（小米）

米家鈦保溫杯茶水分離版詳細介紹：

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其核心結構為翻轉式茶水分離設計，操作直觀便捷：將杯子倒置，熱水自然流入茶倉，茶葉充分浸潤釋放滋味；恢復正立狀態後，茶水即刻分離，避免持續悶泡導致茶湯過濃或發苦，濃淡程度可依個人習慣自由掌控。

茶倉選用Tritan透明材質，安全無雙酚A，便於實時觀察茶葉舒展與浸泡進程；頂部搭載可拆卸純鈦濾網，有效攔截細小茶渣，清潔時取下沖洗即可，茶垢清理省心高效。

除適配各類茶葉外，亦支持花茶、陳皮、枸杞等多樣化沖泡需求。產品支持雙模使用：取下茶倉後，僅需將杯蓋直接旋緊杯口，即可作為常規保溫杯使用；需要泡茶時再裝回茶倉，一器兩用，免去外出時攜帶多隻杯子的繁瑣。

整杯容量為500毫升，提供深空灰與月光銀兩種配色，整體造型簡潔內斂。保溫性能方面，採用真空斷熱工藝，在23攝氏度常溫環境下，6小時後水溫仍可保持在45攝氏度以上，滿足通勤、差旅等日常使用場景。

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目前市場上具備純鈦材質與翻轉式茶水分離功能的保溫杯普遍定價較高，米家此次將兩者融合，並以199元眾籌價推出，兼顧實用性與成本效益。

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