小米發布米家桌面學習燈Max　首搭背光系統+雷達感應　坐下即亮燈

小米正式推出米家桌面學習燈Max，即日起在小米商城開啟預約，售價799元（人民幣）。該產品主光源採用小米自主研發的兩級反射器複合式光學結構，通過兩次精密反射有效抑制直射光，大幅降低眩光干擾，實現柔和不刺眼的照明體驗。



其廣域出光設計可均勻覆蓋1.6米×0.6米的寬大工作區域，桌面平均照度達950Lux以上，充分適配學習、閱讀及日常辦公等多種用光場景。

小米正式推出米家桌面學習燈Max，即日起在小米商城開啟預約，售價799元。（小米）

米家桌面學習燈Max詳細介紹：

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米家桌面學習燈Max是該品牌首款搭載背光系統的枱燈，背部補光可有效提升周邊環境亮度，顯著縮小桌面與背景之間的亮度落差，營造更協調的視覺空間。

光源部分採用升級版單芯多峰全光譜燈珠，太陽光譜擬合度係數GFC超過0.985，顯色指數Ra高達97，能精準還原物體本真色彩。

在光度性能方面，整燈表現優於國家讀寫作業枱燈AA級標準：常規照明區域平均照度達1100Lux，中心區域平均照度超過1650Lux，中心區照度均勻度為1.6。

護眼功能方面，產品整合小米青山護眼方案，支持智能動態調光與高均勻性出光，並具備無可視頻閃、RG0級無藍光危害等多重安全特性。

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燈體內置上下雙光敏感應器，可實時感知桌面及環境光照變化，自動協同調節主光與背光亮度；同時配備24GHz毫米波雷達，實現精準入座感應，免去手動開關操作。

憑藉多維感應器與自研演算法，學習燈可持續監測用光狀態，對專注時長、久坐疲勞、環境光不足等情況作出智能提醒，用戶可通過米家App靈活自訂提醒門檻。

此外，產品配備高清彩色顯示屏，可實時顯示時間、亮度段數、倒數等訊息；燈頭採用鋅合金金屬轉軸結構，支持多角度靈活調節，滿足不同姿勢與場景下的照明需求。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】