iPhone 18爆料：標準版改用橫向矩陣鏡頭　撞樣Pro版卻無長焦鏡頭

iPhone 18爆料：Apple才在9月份發佈iPhone 18 Pro系列，標準版iPhone 18的消息就已經滿天飛。知名爆料人Majin Bu在X平台上最新流出據稱是iPhone 18標準版的模型機，機背設計迎來「大洗牌」，改用橫向相機模組，與17 Pro系列及18 Pro系列極度相似。到底今次標準版有何特色、何時正式發售？下文為大家逐一拆解。



知名爆料人Majin Bu在X平台上最新流出據稱是iPhone 18標準版的模型機。（X）

機背鏡頭迎大洗牌：橫向矩陣模組何以神似Pro版？

今次流出的模型機，最大亮點就是機背整個鏡頭排列，Apple似乎放棄近年標準版用的對角線或垂直排列，改成橫跨機頂的大型橫向矩陣模組，這項全新布局使機身頂部具備極高辨識度，整體外觀更具科技感與厚重感，遠看甚至與高階Pro系列有幾分神似。

Apple似乎放棄近年標準版用的對角線或垂直排列，改成橫跨機頂的大型橫向矩陣模組。（X）

維持雙鏡配置，無緣長焦鏡頭

儘管相機模組外型向Pro版看齊，但Apple對不同產品梯隊的硬件切割依然涇渭分明。後置相機方面，維持雙鏡頭方案，由4,800萬像素主鏡頭與超廣角鏡頭組成，依然未獲下放長焦鏡頭。對於注重遠攝的用家而言，Pro系列仍是唯一選擇。前置相機方面，自拍鏡頭預計配備1,800萬至2,400萬像素感光元件，進一步提升自拍解像度與視像通話表現。

據海外科技媒體Gizchina對供應鏈CAD圖樣的深入技術評估來看，iPhone 18標準版雖然採用橫貫機身上方的橫向雙鏡隆起結構，內部則搭載台積電2納米製程的A20處理器晶片與9GB RAM，並配備6.3吋120Hz更新率螢幕。外露式MagSafe磁圈的凹槽紋路刻蝕，極可能是為了解決機身內部均熱板（Vapor Chamber）布局與無線充電發熱效率而作出的工程妥協，並非純粹外觀風格改動。

流出的CAD設計圖展示了iPhone 18標準版可能的機身布局。（X）

外露式MagSafe磁圈惹爭議

除了相機模組，模型機背部出現的「外露式MagSafe磁圈刻蝕」線條同樣引發廣泛討論。上一代機型著重玻璃背板的一體化純淨美感，若iPhone 18轉向更具工業風格的外露磁圈設計，無疑是一次大膽的嘗試。不過，考慮到Apple鮮少在相隔一代後就全盤捨棄原有的設計哲學，此項外觀細節最終是否會落實於量產機型，仍有待更多供應鏈消息佐證。

發售時間調整：標準版延至2027年春季登場

以往Apple習慣於秋季發佈會同步推出全系列機種，但在2026年採取了罕見的「分階段發售」策略，以避免標準版分薄高階旗艦的市場關注度：

iPhone 18 Pro / Pro Max（已發售）：於2026年9月9日正式發布，並於9月18日全面開售。



iPhone 18標準版（延期發布）：未隨Pro系列在9月面世，目前供應鏈與市場普遍預期將延後至2027年春季才會正式發布並上市。



這次曝光的酒紅色iPhone 18模型機展示了Apple嘗試為基礎機型帶來外觀突破的意圖。橫向矩陣雖然提升了視覺新鮮感，但發售期大幅推遲至翌年春季，對預算型果粉來說無疑需要更多耐心。