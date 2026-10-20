iPhone Duo入選《時代》最佳發明　摺痕近乎消失　磨劍15年獲激讚

時代雜誌（Time）正式發布2026年度最佳發明榜單，蘋果首款摺機iPhone Duo成功入選。該產品憑藉四項關鍵技術突破獲得認可。



1. 依託蘋果自研晶片性能提升，構建全新顯示引擎，可同步驅動內螢幕與外螢幕，實現雙螢幕間內容流轉的無縫銜接；

蘋果首款摺機iPhone Duo成功入選2026年度最佳發明榜單（Apple）

2. 針對摺疊形態重構人機交互邏輯，iOS系統將核心操作區域由螢幕底部遷移至更符合人體工學的右側區域，適配展開與閉合兩種持握狀態；

3. 內螢幕表面採用定製聚合物材質，疊加納米級啞光紋理處理，在顯著抑制眩光與反光的同時，視覺上弱化摺痕存在感；

4. 機身框架與鉸鏈保護結構均使用5級鈦金屬，兼顧結構強度與精密工藝質感。

整套鉸鏈系統由逾百個微型精密部件及碳纖維支撐板協同構成，展開狀態下可為內螢幕中央區域提供均勻支撐，實際體驗中摺痕幾乎不可察覺。

iPhone Duo採用內摺式結構，展開後內螢幕為7.6吋超視網膜XDR顯示螢幕，顯示面積較iPhone 18 Pro Max提升50%；閉合狀態下外螢幕為5.4吋，面積約為iPhone 18 Pro的90%。

兩塊螢幕保持統一縱橫比，支持內容等比縮放，均具備ProMotion自適應刷新率、全天候顯示功能及最高3000尼特戶外峰值亮度。生物識別方案整合於側邊按鍵，採用Touch ID技術；前置FaceTime鏡頭則隱藏於內螢幕下方邊緣區域。

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儘管摺機產品今年方才面世，但相關技術探索早在十餘年前即已啟動。2011年，現任蘋果行政總裁（CEO）約翰·特努斯（John Ternus）與其他五位工程師已向專利機構提交柔性電子設備設計申請，當時即預判OLED技術終將邁向柔性化路徑。

此後蘋果並未急於跟進早期市場產品，而是持續觀察先行者實踐，認為初代摺疊設備在工藝成熟度、結構穩定性及視覺一致性方面尚存明顯不足。公司堅持長期投入材料科學與精密機械研發，直至鉸鏈結構與柔性顯示模組達到預期水準，方推出首款商用摺疊機型。

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