Tesla Roadster最強電池亮相　能爆發1341匹馬力　10分鐘快充七成

近日，Tesla工程副總裁拉爾斯·莫拉維（Lars Moravy）在接受採訪時透露，公司為Roadster開發了迄今最先進的高壓動力電池組，凝聚了Tesla 20多年來製造電動汽車積累的全部經驗。



和Model 3、Model Y這類面向大眾市場的產品不同，家用車型電池優先側重循環壽命與可靠性，而Roadster跑車的電池設計把功率密度作為核心目標。

Tesla工程副總裁拉爾斯·莫拉維（Lars Moravy）在接受採訪時透露，公司為Roadster開發了迄今最先進的高壓動力電池組。（Tesla）

Tesla Roadster最強電池亮相：

新車搭載經過特殊調校的4680圓柱電芯，採用鎳基鋰離子化學體系，專門為高強度功率輸出訂製，官方僅透露整車續航可以突破483公里，充放電性能「相當強勁」。

強悍的動力輸出離不開完善的熱管理體系。Roadster頂配版本搭載雙後置電動摩打，能夠爆發出1341馬力的峰值功率以及1399N・m 的峰值扭力，但極端工況下電池發熱壓力巨大。

為此Tesla做了多重材料與結構升級：每一顆電芯兩側都配備冷卻管路；電芯外殼捨棄鋼材更換為鋁材，同步實現減重和導熱提升。

電池組上蓋使用鈦板，兼顧輕量化和隔熱能力，底部保留鋁製護板，保障底盤抗衝擊防護能力，多重設計共同保障跑車既能持續狂暴放電，又能實現極速快充。

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快充能力是這套電池一大亮點，車輛可在十分鐘之內，把電量從15%提升至85%，相當於十分鐘補充七成電量。

橫向對比，AMG GT需要11分鐘完成相近區間充電，多數高端純電跑車完成10%‑80%充電往往要16‑20分鐘，Roadster快充實力已經躋身第一梯隊。

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