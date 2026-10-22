OPPO Reno17 Pro即將登場！6.32吋直屏塞進7000mAh大電！規格詳解

OPPO Reno17 Pro即將登場！根據最新流出的資訊，尚未正式發佈的OPPO Reno17 Pro 5G已經曝光了詳盡的硬件參數。從規格表來看，這款新機不僅將首度搭載高規格的聯發科Dimensity 8550 Super處理器，更配備了7000mAh的驚人電量與2億像素微雲台主鏡頭。以下將從外觀屏幕、核心性能、相機系統與續航配置進行全面解析。



OPPO Reno17 Pro傳11月內地登場！（YouTube）

外觀設計與頂級護眼屏幕

OPPO Reno17 Pro 5G在機身材質上採用了玻璃前面板搭配鋁合金邊框，維持高階手機應有的質感。令人驚艷的是其高規格的防護能力，機身具備IP68甚至高達IP69K的防塵防水等級，這意味著它不僅能在1.5米深的水中浸泡30分鐘，還能承受高壓水柱的沖刷，耐用性極強。

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在屏幕表現方面，搭載了一塊6.32吋的1.5K直面AMOLED顯示屏（平整純直屏），屏幕比例為19.5:9，解像度達1216×2640像素（像素密度約460ppi），能呈現細膩的畫質。這塊屏幕還支援10億色顯示、120Hz高刷新率，以及高達3840Hz的PWM高頻調光技術，能有效減輕用家在低光環境下的視覺疲勞。

OPPO Reno17 Pro搭載了一塊6.32吋的1.5K直面AMOLED顯示屏。（YouTube）

核心硬件與系統效能

硬件核心是本機的一大亮點，預計將搭載採用4納米製程的聯發科Dimensity 8550 Super晶片。其CPU架構為八核心設計，包含1顆3.4GHz、3顆3.2GHz以及4顆2.2GHz的Cortex-A725核心，並配搭Mali-G720 MC8 GPU，預期將帶來頂尖的運算與遊戲圖像效能。

搭載採用4納米製程的天璣 8550 Super晶片。（Mediatek）

記憶體和儲存空間方面，提供12GB與16GB RAM，以及256GB與512GB UFS高速快閃記憶體供選擇，但不支援外置記憶卡擴充。系統軟件上，將首發預載全新的Android 17作業系統以及ColorOS 17介面。

全焦段旗艦級相機系統

Reno17 Pro的攝影能力展現了旗艦級的水準，後置為強悍的三鏡頭模組：

2億像素主鏡頭：擁有f/1.8大光圈（等效24mm），支援PDAF相位對焦與微雲台（gimbal）光學防手震（OIS），在夜間攝影及動態錄影的穩定度上將大放異彩。



5000萬像素長焦鏡頭：具備f/2.8光圈（等效80mm），同樣支援PDAF與OIS，提供高達3.5倍的光學變焦，適合捕捉遠景及人像特寫。



5000萬像素超廣角鏡頭：光圈f/2.0（等效16mm），提供116°的寬廣視角並支援自動對焦（AF）。



相機系統還配備色譜感應器（Color spectrum sensor）及多重對焦LED閃光燈，錄影方面支援4K@60fps及陀螺儀電子防手震（gyro-EIS）。前置自拍鏡頭同樣升級至5000萬像素，採用100°超廣角配置，並配備自動對焦與4K錄影功能，能完美兼顧高質素Vlog與多人自拍需求。

Reno17 Pro的攝影能力展現了旗艦級的水準，後置為強悍的三鏡頭模組。（YouTube）

突破性的7000mAh電池與全方位快充

續航方面是這款手機最具話題性的規格之一：機身內置了驚人的7000mAh超大容量電池，有望帶來兩天以上的極致續航體驗。充電配置上，支援80W有線快充與50W無線充電，並兼容55W PPS、44W UFCS及13.5W PD等多樣化快充協議。此外，手機亦支援反向有線充電以及旁路充電（Bypass charging）功能，讓玩家在邊充電邊玩遊戲時，能有效減少機身發熱的情況。

連接性與周邊配置

OPPO Reno17 Pro 5G搭載了最先進的通訊規格，包括雙頻Wi-Fi 7、藍牙5.4（支援aptX HD與LHDC 5藍牙音訊編碼），以及全功能NFC和實用的紅外線發射器。機身配備立體聲雙揚聲器與光學屏幕指紋解鎖，底部的連接埠規格仍停留在USB Type-C 2.0（最高傳輸速度為480Mbps），支援OTG功能。顏色方面，預計推出黑色、藍色與白色三種選擇。