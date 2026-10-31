純電Benz平治GLC AMG Line試駕｜650KM長續航74.9萬對標BMW iX3

純電Benz平治GLC 250 AMG Line試駕，650KM長續航74.9萬對標BMW iX3｜平治（Mercedes-Benz）全新純電動 GLC 正式抵港。這次記者試駕的入門級 GLC 250 AMG Line ，換上 800V 高壓架構與大容量電池。如此車價及性能對標BMW iX3 等對手夾擊，廠方將升級火力集中在數碼化體驗與底盤調校。這部被寄予厚望的中型SUV，究竟能否在激烈的競爭中殺出重圍？



純電Benz平治GLC AMG Line試駕

車頭發光鬼面罩與車廂質感表現獨特

Benz平治GLC 250 AMG Line的外觀最引人注目的絕對是車頭那塊由 942 粒 LED 燈泡組成的發光鬼面罩。再配合專屬的 AMG 車身套件與標準 20 吋大輪圈，整體造型充滿躍動的未來感。雖然上午於街外行駛時發光效果或許未算搶眼，但夜間亮起時的辨識度極高。

而車身尺碼經過仔細調整，橫闊稍微收窄了 5mm，長度與高度則分別增加 124mm和 13mm。微調優化了空氣動力學表現，而且看起來車身姿態顯得格外修長俐落。車主更可以可選配新一代 DIGITAL LIGHT 數碼大燈，採用先進的微型 LED 技術。照明模組的能耗較上一代大幅降低。

車廂空間受惠於全新電動車平台，軸距大幅延伸了 84mm 至 2972mm。前排頭頂與腿部空間分別增加 46mm 及 13mm，後排更分別增長 17mm 與 47mm。另外新車標配了 MBUX Superscreen 組合，若預算充足更可選配總尺寸達 39.1 吋的無縫式 MBUX Hyperscreen。配合標準配備的 Burmester 3D 環迴立體聲音響與隔熱夾層玻璃打造的 SKY CONTROL 全景天幕，乘坐氛圍極具奢華感。車主更可以選配星空天幕，更能模擬出 162 顆星形燈飾效果。尾箱容量在摺疊後排座椅後可擴展至 1740L，前方額外提供 128 L 儲物空間，實用性無庸置疑。

將後座放低，車廂容量可增至1740L

MB.OS作業系統與智能互動實用

廠方這次將軟體升級視為重頭戲，全面導入由人工智能驅動的 MB.OS 作業系統。新系統配備了每秒可執行高達 254 兆次運算的高性能晶片。不單單處理多媒體娛樂，更能主動學習用家的駕駛習慣與偏好，並即時分析路況數據。官方指這套系統能以更自然的方式與車內乘員互動。這種深度整合讓導航、充電規劃與駕駛輔助系統的配合達到更好的默契。日常駕駛時，MBUX 虛擬助理的語音辨識度顯著提升。用家能以更口語化的方式下達指令。對話就如與朋友聊天一樣自然。

39.1 吋的無縫式 MBUX Hyperscreen

另一個讓車主感到欣慰的改變，是軚盤設計的返璞歸真。在多功能真皮軚盤上重新加入了實體的撥桿與滾輪，這項改動大幅改善了行駛中調校音量或設定定速巡航的盲操準確度，保留直覺的物理回饋往往更能討好真正的駕駛者。所有可選配座椅均獲德國健康脊椎協會認證，長途駕駛依然保持輕鬆。

後驅設定與純電動續航力夠用

純電動車的續航表現始終是用家最關心的議題。這部 GLC 250 AMG Line 採用了單馬達後輪驅動設定，最高可輸出 354 匹馬力與 505Nm 扭力。在 85kWh 可用容量的鋰離子電池加持下，根據 WLTP 測試標準，最高純電續航距離可達 650 公里。這數字足以應付香港絕大部分的一星期日常返工放工加上週末郊遊需求。充電效能同樣充滿驚喜，新車支援最高 320kW 直流快充技術。只需短短 10 分鐘便能補充最多 303km 續航里程。由 10% 充至 80% 僅需 22 分鐘。

動能回收系統也是今次升級的重點所在，引入了嶄新的 One-Box 煞車系統，提供 4 種不同程度的能量回收模式，包括 D-（最大）、D（標準）、D+（不回收）和 D Auto（智能）。車主可透過軚盤後方的撥片輕鬆切換，系統會根據當前駕駛環境自動調整減速力度。能量回收功率最高可達 300kW，日常駕駛中超過 99% 的煞車過程都能轉化為電能。大幅提升了能源效益，也讓整體行車表現更加順滑，記者實試效果，D-（最大）的回電力度最大，亦可以簡單作one pedal drive，一般駕駛時就算不踏brake都可以順暢地在燈位完全停下（不過如不習慣使用，駕駛時或會較chok）。不過如果想要有一般汽油車的駕駛感，可以選回D（標準）、D+（不回收），一放油門（電門）便會滑行駕駛更長距離。當然如果想在省電與駕駛感取得平衡，可以選用D Auto（智能），系統會因應不同的路面情況作出回電力度。

全新 One-Box 煞車系統，駕駛時可以隨時利用撥片轉換 4 種不同程度的能量回收模式

懸掛底盤與實際操控體驗不錯

操控與行車質感向來是德國車廠的拿手好戲，這部SUV動力輸出未至於狂暴，零至一百公里加速需時 5.9 秒，勝在連貫飽滿。輕快順暢的加速表現令人隨心所欲，而且純電 SUV 往往因為車重而影響操控，但這部車的轉向反應卻異常準繩實在，軚盤手感沉穩。前四連桿與後多連桿的懸掛設定明顯偏向舒適取向，能夠有效吸收大部分路面震動。標準配備的多重熱源熱泵系統更可在冬季大幅提升能源效率。

然而在面對起伏較大的顛簸路段時，若配上較大尺寸的 21 吋輪圈，車廂內的彈跳感會變得相對明顯。對於追求極致舒適的買家，維持標配的 20 吋輪圈或許是更理智的選擇。針對市區狹窄環境，車主亦可加錢選配源自 S-Class 的 Agility & Comfort Package，包括智能空氣懸掛與 4.5 度後輪轉向系統。但在香港一般的道路環境下，標準配置的底盤已經能交出極具水準的行車質感。

目前全新純電動平治 GLC 250 AMG Line 在香港定價為 $749,000起。

同場加映：純電動C-Class房車同步抵港

除了焦點所在的 GLC 之外，平治更於香港圓方（ELEMENTS）同場展出了備受矚目的全新純電動 C-Class。這款純電房車延續了車系經典的流線型轎跑車輪廓，車頭那標誌性的發光鬼面罩在解鎖或充電時更會配合動畫閃爍。車身姿態低矮寬闊。氣勢十足。首批抵港的 C 400 4MATIC 型號搭載了強悍的雙馬達四驅系統，最高輸出達 360 千瓦與 800 牛頓米扭力，零至一百公里加速僅需短短 4.0 秒。加速感異常強烈。車廂內部同樣可選配總尺寸達 39.1 吋的 MBUX Hyperscreen，配合 MB.OS 超級電腦，為用家帶來極致的數碼互動體驗。

純電動C-Class房車同步抵港

新世代房車建基於先進的 800V 高壓電氣架構。配備 94 kWh 時鋰電池的 C 400 4MATIC 最高 WLTP 續航距離高達 762 公里。即使面對頻繁的跨區通勤也毫無壓力。新車支援最高 330 千瓦直流快充技術，短短 10 分鐘便能補充 325km 里程。充電效率驚人。實用性方面亦交足功課，車尾行李廂提供 470L 容量，前方亦設有 101L 獨立前儲物箱。買家同樣可選配 AIRMATIC 空氣懸掛與後輪轉向系統，進一步強化行車穩定性與長途舒適度。

全新純電動 C-Class 將於 10 月 22 日至 30 日在圓方一樓金區展出。目前 C 400 4MATIC 在香港的起售價為 ＄839,000 元。