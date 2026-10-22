紅果短劇日活破1.68億：打破Netflix開創的付費模式！日刷125分鐘

紅果短劇日活破1.68億：2026年7月，字節跳動（ByteDance）旗下應用程式「紅果短劇」日活躍用家（DAU）攀升至1.68億，一舉超越騰訊視頻（Tencent Video，約5,000萬）、愛奇藝（iQIYI，約4,500萬）、優酷（Youku，約3,000萬）與芒果TV（Mango TV，約3,000萬）四大長視頻巨頭同期日活總和（約1.55億）。依靠「全場免費＋廣告分帳」商業模式、演算法精準分發，以及生成式AI工作流對產能的暴力壓縮，微短劇徹底打破了長視頻維持逾十年的訂閱付費護城河。



紅果短劇日活破1.68億。（AI生成）

免費模式撕開裂口：日刷125分鐘

紅果短劇自2023年8月獨立上線，用家規模呈現幾何級數爆發。2026年1月其日活邁過1億關口，7月便飆升至1.68億，按年增長達107%。相較騰訊視頻當年歷時六年多、愛奇藝耗費四年半才跨越億級日活門檻，紅果僅用了兩年多時間，便走完傳統串流平台長達數年的累積期。

長期以來，Netflix確立的付費訂閱模式被華語長視頻奉為圭臬。平台砸下重金採購IP、組建頂級劇組，再透過會員制回收前期投入。但紅果反其道而行，採用「免費觀看＋廣告變現」的模式。根據《風傳媒》的報道，紅果每集僅1至3分鐘，劇情緊扣受辱、逆襲、復仇等極致情緒，搭配無縫滑動與自助連播，令其在雙應用程式商店強勢登頂。用家平均單日停留時間達到驚人的125分鐘，直接吸乾長視頻平台原本賴以生存的時間份額。

用家平均單日停留時間達到驚人的125分鐘。（紅果）

母公司字節跳動的生態協同提供了源源不斷的輸血管道。番茄小說（Fanqie Novel）的海量網文庫輸出原生劇本，抖音則負責碎片化切片宣發，觀眾被吸睛高潮片段吸引後，一鍵跳轉至紅果免費追看全片。早前平台更配合「看劇得金幣提現」的裂變機制，迅速攻陷二三線城市與銀髮族群。

每36秒產出一套劇：AI工業化量產的殘酷現場

中國國務院新聞辦公室（SCIO）官方統計，2026年前八個月中國上線的微短劇總量高達43萬部，是去年的13倍，其中AI劇佔比已經超過九成。全市場微短劇受眾擴展至8億人，市場規模突破1,000億元人民幣。在紅果的AI專屬通道內，熱播榜前99名中，AI作品長期盤踞超過75席。

播放突破千萬的26分鐘短片《問蒼生》。（YouTube）

今年7月，內地市場平均每36秒就有一部全新AI短劇產出並推向平台。從劇本生成、角色分鏡、虛擬臉孔渲染到配音配樂，過往數十人劇組耗時數月的流程，如今由少數幾名操作員配合大模型工作流，在數天內便可全流程交付。從B站（Bilibili）播放突破千萬的26分鐘短片《問蒼生》，到全網討論量突破8億、虛擬主角「方桃子」與「周以衡」擁有獨立社交平台帳號的《被裁掉的女孩》，AI角色開始具備擬真表演與跨平台人格營運能力。

《被裁掉的女孩》中擁有獨立社交平台帳號的主角「方桃子」。（抖音）

但極致效率並未帶來對等的商業回報。生產門檻驟降，隨之而來的是產能嚴重過剩與流量嚴重踩踏。

影視數據機構DataEye統計顯示，抖音上半年上線的22.19萬部AI短劇中，播放量突破1億的僅有1,055部，比例低至0.48%；若以5,000萬播放量作為行業公認的盈虧平衡線，達標者僅佔1.3%。換言之，每77部AI短劇進場，便有76部虧本離場。與此同時，平台取消前期保底政策，大幅下調分帳比例，單集每萬次播放分帳由以往的千元人民幣高位滑落至不足百元。製作方不得不把每分鐘成本從千元追高至數千元以提升畫質，卻在劇本高度雷同的同質化泥沼中消耗殆盡。

上半年上線的22.19萬部AI短劇中，播放量突破1億的僅有1,055部，比例低至0.48%。（紅果）

橫店攝影棚八成空置：傳統演員的身份危機

素有「東方荷里活」之稱的橫店影視城（Hengdian World Studios），2026年傳統影視劇組開機率僅剩往常的三成，攝影棚空置率一度逼近80%。一線演員亦難掩現實焦慮。沈騰在綜藝節目坦言半年未有進組，公開打探「工作要去哪裏找」；中生代演員李小冉得知同業仍有橫店戲約時，亦直率流露驚訝神色。

傳統演藝界對這股代碼洪流發出了最直接的質疑。女星范冰冰在接受訪談時直言，自己私下曾看過AI短劇，但作品中角色的五官過度雷同，「看一部跟看十部沒區別，沒有一張臉能被我記住」。她憂慮年輕一代長期浸泡於此類流水線作品中，將會導致大眾審美品味不可逆地滑坡。

面對飯碗被掀翻的困境，傳統影視產業開始尋求自救：

橫店轉型觀光短劇工坊：景區利用閒置棚房與賦閒的服化道班底，推出每位218元至388元人民幣的「散客演戲體驗」，由專業NPC搭戲，讓普通遊客化身短劇主角過足戲癮，累計吸引數千人進場。



知名藝人下場授權分身：藝人戚薇選擇主動出擊，推出官方數碼分身參演AI短劇《末日盛夏》，但強調保留所有劇本的事前審核與成片「一票否決權」，築起個人品牌保護牆。



多巴胺透支：大腦「降智」與自律神經紊亂

當1.68億人每天將兩小時交給快節奏反轉，其代價不僅體現在影視工業的興衰，更延伸至神經醫學範疇。內地社交網絡上，「紅果短劇降智」的詞條頻頻登上熱搜。不少長期追劇的觀眾反映，連續觀看數小時後，思維明顯變得遲鈍、難以專注。

《香港01》引述臨床神經與心理專家的深入醫學分析，微短劇每隔數十秒便拋出一個情節「鉤子」與強烈反轉，會迫使大腦神經系統處於高度興奮狀態，引發多巴胺短時間內超量釋放。當多巴胺儲備被瞬間透支，負責傳遞獎賞訊號的神經受體便會啟動自我保護性下調機制。這種下調會帶來兩個直接惡果：

認知腦霧與專注力潰散：神經系統陷入低反應期，面對需要深入邏輯推理的日常工作時，大腦會出現注意力渙散、思維停滯等典型症狀。



快感閾值病態拉高：脫離極端劇情的刺激後，現實生活中的人際交往與工作成就再難激發滿足感，部分長期成癮者甚至出現慢性情緒低落與同理心退化。



與此同時，平台自身的焦慮也在浮現。紅果短劇近期開始逐步剔除沿用多年的金幣提現補貼，試圖擺脫「網賺吸客」標籤，回歸內容自然留存。