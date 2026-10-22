宇樹功夫機械人爆紅　徒手抬車救人兼擊退持刀者　實現全自主搏擊

今日，「宇樹機械人展示舉起汽車救人」話題引發網友熱議，衝上微博熱搜。據悉，昨日宇樹科技發布「H2-X」功夫傳奇守護人形機械人。在官方放出的演示影片中，這款機械人學會了武術，標稱最長續航約8小時，能絲滑完成多項高難度力量與動態動作演示。



場景方面，H2-X可以跨步登上汽車車頂並翻身躍下，通過踢擊、肘擊，可使車門、引擎蓋產生明顯凹陷；還能從4米高台跳下，落地翻滾後重新站穩，同時實現多次連續騰空飛踢並平穩落地。

宇樹科技發布「H2-X」功夫傳奇守護人形機械人。（Unitree）

宇樹機械人展示舉起汽車救人：

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值得注意的是，演示影片顯示，這款機械人能保護主人，擊退持刀者；還能「徒手」抬起汽車進行救援，甚至能在車禍瞬間推開行人，對當事人進行撲救。

對此有網友表示：「真的很實用，像現在機械人這種進化速度到時候當個保安看家護院已經綽綽有餘了」。

還有網友表示：「記得三年前這玩意兒還站不穩，已經開始有點兒期待今年春晚了」。



據悉，新品基於H2平台打造，為180cm級人形機械人，站立尺寸1820 x 456×218mm、含電池約70kg，共31個自由度，包含單腿6自由度、單臂7自由度、腰部3自由度、頭部2自由度。

腿部關節最大扭矩360N·m、臂關節最大扭矩120N·m，手臂峰值負載約15kg、額定約7kg，機身採用航空級鋁、鈦合金與高強度工程塑料。配備本地風冷散熱系統，並搭載2070 TOPS算力晶片，支援WiFi 6與藍牙5.2。

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此外，宇樹上個月公布了世界動作大模型UnifoLM-X2-1.0，該模型首次實現人形機械人全自主搏擊，演示影片中機械人完成出拳、格擋、躲閃及連續攻防轉換，全程不依賴外部遙控或預設腳本。

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