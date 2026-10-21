iPhone Duo香港開賣倒數｜Apple首部摺機$17499入場買前必看5件事

iPhone Duo香港開賣倒數｜Apple官方公佈首款摺疊智能手機iPhone Duo定於10月23日正式現貨開售。香港定價由256GB的17,499港元起，頂配2TB高達27,999港元。新機展開厚度僅5.2mm，搭載7.6吋內屏幕與5.4吋外屏幕，由A20 Pro晶片驅動。高昂定價背後，買家在付款取貨前，必須面對手寫延遲適應、鏡頭配置縮水、生物辨識改動以及全球eSIM政策等一連串具體妥協。



Apple官方公佈首款摺疊智能手機iPhone Duo定於10月23日正式現貨開售。（Apple）

1. Apple Pencil首發無法「即買即畫」：系統支援延後推出

雖然Apple官方已確認支援配備USB-C的Apple Pencil，但該手寫功能在10月23日出貨當天並不會同步開放。官方預計要到今年稍後透過後續系統更新推送，確切推出日期目前仍未定案。首批取貨的用家，在開箱當下只能體驗基本的雙屏幕多工處理，想靠它完全取代iPad進行手寫筆記，短時間內無法成真。

手寫功能在10月23日出貨當天並不會同步開放。（Apple）

2. 萬七元頂級身價，相機模組卻反向縮水

價格突破常規iPhone上限，影像系統卻出現反差。由Pro或Pro Max系列換機的用家，落差感最為直接。iPhone Duo機身背面配置4,800萬像素鏡頭，由一顆融合主鏡搭配超廣角鏡頭組成。機身內部為鉸鏈結構與雙電池架構，徹底移除獨立潛望式遠攝鏡頭。所謂2倍光學質素變焦，純粹依賴4,800萬主鏡頭中央像素裁切。習慣拍攝演唱會遠景、遠攝旅行人像的買家，等同以高昂的支出，換回比舊款Pro系列更弱的遠攝能力。

3. 十年習慣推倒：Face ID退場，機側指紋回歸

由iPhone X開始沿用至今的Face ID機制，在iPhone Duo上被全數移除。內屏採用全新無穿孔屏幕下鏡頭技術（Under-Display Camera），外屏則採用置中開孔鏡頭，兩者均未配備3D結構光元件。新機解鎖全面改回Touch ID，並整合至機側電源鍵內。習慣拿起手機看一眼自動解鎖或進行流動支付的用家，在日常操作與單手拿起時，必須重新適應以手指尋找機側感應鍵的操作節奏。

新機解鎖全面改回Touch ID。（Apple）

4. 切斷實體SIM卡：外遊換卡面臨痛點

香港版iPhone Duo確認不設實體SIM卡槽，全面轉用雙eSIM設計。本地各大電訊商已全面支援eSIM開通。真正的考驗在於經常出差與旅遊的族群。這意味著落機在機場便利店隨手買張實體儲值Prepaid SIM卡的方式在iPhone Duo上徹底行不通。出發前必須先向目的地電訊商申請數碼eSIM，或長期依賴漫遊數據計劃。

香港版iPhone Duo確認不設實體SIM卡槽，全面轉用雙eSIM設計。（Facebook）

5. 預售優惠精算：上台零機價對比Trade-in換購

面對高昂售價，香港各大電訊商在預售期展開價格戰。買家需要算清整體持有成本，避免被表面折扣誤導。根據3香港iPhone Duo預售專頁數據，以最高階512GB或1TB簽訂世界Plan雖可大幅壓低購機價甚至達「$0機價」，但連帶需綁定長達36個月合約，全期合約支出連同行政費隨時超過三萬港元。與此同時，蘋果官方及先達等二手市場目前對上一代iPhone 17 Pro Max 512GB的最高Trade-in回收價約落於HK$8,200。若無高額漫遊數據需求，直接購買淨機並以舊換新，整體負擔反而低於被長約捆綁。