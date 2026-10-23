iOS 27更新後iPhone變慢？外媒實測關閉2個設定　流暢度或有改善

iPhone 更新至 iOS 27 後，有沒有覺得手機反應不及以前靈敏，甚至出現畫面卡頓、App 開啟速度變慢等情況？近日科技媒體《Tom's Guide》分享，升級iOS 27後遇到手機操作遲緩、觸控偶爾失靈等問題，後來透過調整兩項系統設定，發現使用體驗有所改善。當中一項涉及Apple近年主打的Liquid Glass透明介面，另一項則是很多人為了慳電而長期開啟的「低電量模式」。不過，這兩項設定究竟如何影響iPhone表現？更新後變慢又是否一定與iOS 27有關？



iOS 27更新後變慢？

根據《Tom's Guide》編輯Kaycee Hill表示，自從將iPhone升級至iOS 27後，便開始遇到多種不尋常情況。除了整體操作反應變得遲緩，手機螢幕有時更會突然停止回應觸控操作，甚至出現表情符號顯示異常等問題，令日常使用受到影響。外媒指出，部分更新後的卡頓問題，可能與系統在背景重新整理資料及建立索引有關。這些工作需要使用處理器及其他系統資源，因此更新初期的使用體驗可能與平日有所不同。Apple官方亦曾解釋，iPhone完成系統更新後，部分相關工作仍會在背景繼續執行，期間可能暫時影響電池續航力及機身溫度。

但如果問題持續出現，便可以考慮檢查以下兩項設定。



第一招：減少Liquid Glass透明效果 降低介面視覺負擔

Liquid Glass是Apple自iOS 26開始引入的介面設計，將玻璃般的透明及折射效果加入系統不同位置，包括控制中心、通知、資料夾及部分App介面。相比過往較平面的設計，Liquid Glass能夠呈現更豐富的視覺層次，但亦涉及即時透明及背景效果處理。這些視覺效果可能增加圖像處理負擔，尤其當手機本身已經出現操作不流暢的情況時，減少相關效果或有幫助。

Apple在iOS 27亦加入更細緻的Liquid Glass調整功能，讓用戶自行控制介面的透明程度。用戶可以進入「設定」，選擇「外觀」，再開啟「Liquid Glass」，透過滑桿調整透明及色調效果。不過，這項功能主要用來改變介面外觀及可讀性，並不等於完全關閉系統的透明效果。

iPhone如何開啟「減少透明度」？

先開啟iPhone的「設定」，進入「輔助使用」，再選擇「顯示與文字大小」。在頁面中找到「減少透明度」，將功能開啟即可。開啟後，部分原本帶有半透明效果的介面背景會變得更加實色，減少背景內容透過介面顯示的情況。例如控制中心、通知及部分系統選單的背景效果，都可能與原本有所不同。

第二招：長期開啟低電量模式 可能反而令iPhone變慢

除了Liquid Glass，另一個值得留意的設定，就是iPhone的「低電量模式」。不少用戶為了延長電池續航力，即使手機仍然有充足電量，也會習慣長期開啟低電量模式。當狀態列中的電池圖示變成黃色，就代表相關功能正在運作。不過，低電量模式並非單純減少背景App耗電，而是會同時調整多項系統功能及效能表現。根據Apple官方說明，低電量模式會減少部分背景活動、降低螢幕亮度、暫停部分自動下載及同步功能，亦可能令某些工作執行得較慢。

對配備ProMotion螢幕的iPhone而言，低電量模式亦會將螢幕更新率限制在最高60Hz。如果平時使用支援120Hz ProMotion的iPhone Pro型號，開啟低電量模式後，畫面滑動及動畫可能不及正常模式流暢。即使處理器沒有出現故障，單是螢幕更新率下降，已經可能令用戶感覺手機反應變慢。

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iOS 27如何關閉低電量模式？

如果使用iPhone 15或更新型號，可以進入「設定」，選擇「電池」，再開啟「電源模式」，將「低電量模式」關閉。關閉後，手機便可以恢復正常的電源管理設定。對支援ProMotion的型號而言，螢幕亦不再受到低電量模式的60Hz更新率限制。

iPhone突然完全無反應？可以嘗試強制重新啟動

除了操作遲緩，部分iOS 27用戶亦曾回報手機畫面突然凍結的情況。《Tom's Guide》提到，某些介面異常可能在快速滑動或開啟控制中心、通知中心時出現，導致螢幕暫時無法正常接收觸控操作。如果iPhone只是輕微卡頓，可以先嘗試正常重新啟動。但如果螢幕已經完全沒有反應，連一般關機操作都無法完成，便可以按照Apple的強制重新啟動方法處理。