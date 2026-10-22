OpenAI查出PHP十年致命網絡漏洞！波及全球70%網站　多國緊急修補

數小時前，OpenAI 發表了一篇網誌，宣佈其大模型 GPT‑5.6 Sol 識別了一個開源編程語言 PHP 中的一個關鍵缺陷。在過去兩個月裏，OpenAI 領導了一個由維護者、研究人員和安全提供者組成的聯盟，以解決 PHP 中的關鍵漏洞。



PHP 驅動着全球約 70% 的網站，以及無數企業內部系統和政府門戶。這意味着，這兩個漏洞的潛在影響範圍之大，實屬罕見。

數小時前，OpenAI 發表了一篇網誌，宣佈其大模型 GPT‑5.6 Sol 識別了一個開源編程語言 PHP 中的一個關鍵缺陷。（X@OpenAI）

10 月 21 日，PHP 官方緊急發布了 8.5.12、8.4.27、8.3.36 和 8.2.35 四個安全更新版本，修復兩個允許未經認證的遠端執行程式碼（RCE）的嚴重漏洞。這兩個漏洞被安全社區統稱為「PHP2Shell」，CVSS v4.0 評分 9.2（滿分 10），安全公司 watchTowr 將其評為 10.0 滿分。

10月21日，PHP官方緊急發布了8.5.12、8.4.27、8.3.36 和 8.2.35四個安全更新版本，修復兩個允許未經認證的遠端執行程式碼（RCE）的嚴重漏洞。（PHP）

PHP 基金會相關連結：https://thephp.foundation/blog/2026/10/21/todays-php-security-release-and-how-were-strengthening-php-security/



AI 挖出的「史詩級」漏洞

今年 8 月，OpenAI 內部安全研究團隊 Calif 在「Patch the Planet」（修復地球）計劃下，使用 GPT-5.6 Sol 對 PHP 代碼庫進行安全審計，發現了這兩個漏洞。幾乎在同一時間，Google 旗下雲安全公司 Wiz 也獨立發現了同樣的問題，Wiz 方面使用了自家安全 AI 代理 Wiz Atlas、Gemini 4 Argon 和 GPT-5.6 Sol 的組合。

今年8月，OpenAI內部安全研究團隊 Calif 在「Patch the Planet」計劃下，使用GPT-5.6 Sol對PHP代碼庫進行安全審計，發現了這兩個漏洞。（OpenAI）

兩個獨立團隊、兩條獨立路徑、兩套 AI 工具，指向了同一個深埋在 PHP 核心中的缺陷。OpenAI 在網誌中表示，這可能是「近年來最具影響力的安全問題之一」（one of the most impactful security issues in recent memory），並提出了一個關鍵概念：Defender's Window（防禦者窗口）。

網誌連結：https://openai.com/index/coordinated-disclosure-of-critical-vulnerabilities/



簡單來說，前沿 AI 在攻擊者之前發現了這些漏洞，為維護者和安全供應商爭取到了修復和部署防護的時間窗口。OpenAI 認為，這標誌着一個新階段的到來，AI 能夠發現具有網路級影響的安全漏洞。在這裏簡單的介紹一下 OpenAI 的「Patch the Planet」計劃。

OpenAI的「Patch the Planet」計劃。（OpenAI）

2026 年 6 月，OpenAI 在旗下安全平台 Daybreak 下正式推出「Patch the Planet」計劃，與知名安全審計公司 Trail of Bits 合作，目標是幫助開源軟件維護者加強關鍵基礎設施的安全性 。漏洞分類和協調披露由 HackerOne 負責，漏洞發現由 OpenAI 內部安全研究團隊 Calif 執行，AI 輔助分析和補丁開發則依託 Codex Security 工具鏈。

首批參與的項目包括 cURL、NATS Server、pyca/cryptography、Sigstore、aiohttp、Go、freenginx、Python 等，覆蓋網絡、密碼學、軟件供應鏈和語言基礎設施等多個領域。Trail of Bits 的安全工程師全職使用 Codex 和 GPT-5.5-Cyber，跨 19 個開源項目已識別數百個安全問題，合併了數十個補丁。

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潛伏超過十年的兩個致命缺陷

這兩個漏洞的技術細節，揭示了 PHP 底層多年來的隱患。

CVE-2026-109618（GHSA-w8hw-w9fx-j79w）涉及 PHP 的記憶體管理機制。當一個請求恰好在特定時機觸發了 PHP 的 memory_limit 限制時，部分初始化的內部數據會被遺留，隨後被當作有效數據處理，造成記憶體損毀。

這兩個漏洞的技術細節，揭示了 PHP 底層多年來的隱患。（PHP）

在 Apache + mod_php 的默認配置下，研究人員成功演示了未經認證的遠端執行程式碼；在 PHP-FPM 環境中也通過應用層代碼路徑得到確認 。

CVE-2026-109619（GHSA-6wmf-4rv5-p3rp）則關乎 PHP 的錯誤處理流程。當 fatal error 在錯誤的時間點發生時，內部狀態仍然指向上一個請求的內存區域。

後續請求在同一個 worker 中重複使用了已釋放的記憶體空間（Use-After-Free, UAF）。研究人員在 Apache + mod_php 環境上，針對真實應用程序成功演示了遠端執行程式碼。

兩個漏洞都深入 PHP 引擎中幾乎每個請求都會觸及的部分，也就是內存管理和錯誤處理。更棘手的是，受影響的 PHP 版本範圍從 5.4 一直延伸到 8.5，覆蓋了過去十多年間發布的所有主流版本。

事實上，這類問題早就有人注意到了。2024 年，PHP 迎來了多年來的首次外部安全審計，由 Sovereign Tech Agency 資助、OSTIF 組織、Quarkslab 執行。

在修復 Quarkslab 報告的一個問題時，PHP 基金會的一名核心開發者發現了 OOM（內存溢出）問題的初步跡象 。當時團隊推演了一種可能的攻擊方式，但沒有找到具體的利用路徑。

隨後的修復方案在內部陷入了僵局。安全團隊提出了多種修復思路，但每種都有各自的代價：有的會破壞向後兼容性，有的可能引入新的 DoS 攻擊面，有的需要第三方擴展同步修改。

PHP 基金會在事後檢討復盤中坦承，決策流程多次停滯和重啟，這是一次「結構性失敗」（structural failure），根源在於決策機制和資源不足。直到 AI 真正找到了可利用的攻擊路徑。

一個混亂的時間軸

OpenAI 在過去兩個月中牽頭組建了一個由 PHP 維護者、安全研究者和安全供應商組成的聯盟，協調修復和披露工作。他們制定了一個五階段框架：驗證並修復上游漏洞、通知關鍵基礎設施提供商準備更新、在披露前給防禦者部署修復的時間、公開披露、運營者根據風險評估行動速度。

但計劃趕不上變化。10 月 20 日，也就是正式披露前一天，漏洞消息在 Hacker News 論壇上洩漏。安全公司 watchTowr 在 X 上發布了相關訊息，更糟糕的是，Calif 團隊誤發了一段概念驗證（PoC）攻擊視頻。

與此同時，開發平台 Chainguard 提前發布了包含補丁的二進制版本，這讓攻擊者得以通過對比代碼差異反推出漏洞細節。

PHP 基金會在博文中對此表達了不滿，稱此舉「無視了多方數周以來為協調披露所做的努力」。

PHP 維護者被迫提前在 php.net 上發布更新預告，敦促用戶做好準備。安全公司 Sansec 預測「大規模攻擊將在補丁發布 15 分鐘內開始」。

Cloudflare 報告稱，在補丁正式發布之前就已經觀測到早期利用跡象，並緊急部署了 WAF 規則進行臨時緩解 。watchTowr 則表示，通過蜜罐網絡，在 10 月 21 日已經觀察到了實際的利用行為。

美國網絡安全與基礎設施安全局（CISA）發布緊急公告，「強烈敦促各組織立即修補」。美國國家安全局（NSA）更進一步，直接建議無法立即更新的網站關閉服務 。

英國國家網絡安全中心（NCSC）發出類似警告，提醒各組織警惕後門。

日本國家網絡安全辦公室要求 PHP 用戶立即更新系統。



網路服務也未能倖免。維基媒體基金會關閉了大量支撐服務。日本受到的衝擊尤為明顯，包括《賽馬娘》(Umamusume: Pretty Derby)、《碧藍幻想》(Granblue Fantasy)、《公主連結》(Princess Connect! Re:Dive) 在內的多款遊戲以及大量電商網站都暫時停服。

AI 成了安全防禦的主力

PHP 官方表示，臨時緩解措施並不完整，更新到修復版本是唯一安全的選項。

從漏洞確認、補丁開發，到安全測試、推動用戶升級，每一個環節都需要相應的技術能力和維護資源。當 AI 不斷加快漏洞發現的速度，整個軟件安全體系的響應能力，也將面臨新的考驗。

PHP 基金會在博文末尾表示，當前的安全工作依賴一小群基金會資助的開發者和有限的志願者支持，這對於一個驅動全球七成網站的語言來說，遠遠不夠。

OpenAI 在博文中寫道，預計類似的 AI 發現安全漏洞的案例將在未來數月內「急劇增加」。他們同時提出了幾個長期方向：從源頭編寫安全代碼、推動向內存安全語言遷移、引入形式化驗證、加強沙箱隔離。

這些方向共同指向一個趨勢：隨着 AI 挖掘漏洞的能力不斷增強，軟件安全防禦也需要向開發、驗證和運行等更早、更深的環節延伸。

這次 PHP 漏洞事件，或許只是 AI 深度參與網絡安全攻防的一個縮影。當 AI 讓「發現漏洞」變得越來越容易，如何讓「修復漏洞」的速度跟上，可能才是整個軟件行業接下來需要面對的更大挑戰。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】