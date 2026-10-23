蘋果摺機定價破萬八已被嫌貴？那根本是貧窮限制你的想像，Sony「金磚三代」音樂播放器，沒有摺屏、沒有鏡頭、不可打電話，單純聽歌，定價HK$34,990；這部「索三萬」憑甚麼貴？馬上為你拆解這部天價Walkman背後的極致造工！



Sony金磚3代NW-WM1ZM3｜售3.5萬旗艦Walkman憑甚麼比iPhone Duo貴（鍾世傑 攝）

市面上規格攻頂的旗艦智能手機賣到一萬七、八千港元，已被大眾調侃「貴到離譜」。然而在專業個人音響領域，這個數字甚至買不到一張入場券。索尼 Sony 在2026年10月16日一次過更新3款不同定位的全新 Signature Series 旗艦級 Walkman 數碼音樂播放器：包括（下圖右起）備受發燒圈矚目的旗艦級「金磚三代」NW-WM1ZM3、中階型號「黑磚三代」的 NW-WM1AM3（定價港幣 20,290 元）並同步上架入門進階機型 NW-ZX900（定價港幣 13,290 元）。

上豐澤預訂SONY NW-WM1ZM3 Walkman® Signature Series 數碼音樂播放器

（右起）「金磚三代」NW-WM1ZM3、「黑磚三代」的 NW-WM1AM3（定價港幣 20,290 元）、入門進階機型 NW-ZX900（定價港幣 13,290 元）。

金磚3代vs2代｜續航架構與日常耗電對比 上一代 (WM1ZM2 / WM1AM2) 新一代 (WM1ZM3 / WM1AM3) 數據架構差異 作業系統 (OS) Android 11 Android 16 新系統帶來更好的後台能效與串流優化。 螢幕規格 5.0 吋 (1280 x 720) 5.5 吋 Full HD (1920 x 1080) 顯示面積大幅增加，畫質更細緻，但也增加耗電。 本地播放續航力 最高可達 40 小時 最高約 35 小時 本地低規格音訊的極限續航微幅下降。 線上串流續航力 約 18 ~ 20 小時 提升至 31 小時 針對串流進行了專屬音訊路徑優化，省電效果大幅躍升。 平衡高規格 (FLAC) 續航 約 40 小時 (96kHz) 約 33 小時 (96kHz) 因音訊架構加重，高規解碼的耗電相對二代稍大。

專心做好一件事｜為播好歌連一顆螺絲也吹毛求疵

主流智能手機花盡成本追求「一機多能」，晶片算力、高刷螢幕與多鏡頭模組瓜分了絕大部分造價；NW-WM1ZM3 的天價，卻只用來「專心做好一件事」——排除所有訊號干擾，將流動音訊的純淨度推向極致，這份偏執直接體現在硬核用料上：

機頂配備 3.5mm 非平衡與 4.4mm 平衡耳機輸出端子。（鍾世傑 攝）

極高純度無氧銅機身：主機身與後底盤選用純度高達 99.99%（4N）的無氧銅切削而成，表面施以厚實鍍金處理。

主機身與後底盤選用純度高達 99.99%（4N）的無氧銅切削而成，表面施以厚實鍍金處理。（鍾世傑 攝）

專屬低阻抗螺絲：機身內部嚴選專屬低阻抗鍍金螺絲組裝，藉此提供極為穩固的接地效果，讓低頻厚實有力，高頻延伸平滑無毛刺。

機身兼具3.5mm及4.4mm耳機插頭。（鍾世傑 攝）

旗艦級粗厚線材移植：耳機輸出端承襲了頂級桌面級數碼音樂系統 DMP-Z1 的規格，直接採用粗厚的 KIMBER KABLE® 內部線材，有效杜絕外界雜訊串擾，保持原始訊號的完整度。

耳機輸出端承襲了頂級桌面級數碼音樂系統 DMP-Z1 的規格，直接採用粗厚的 KIMBER KABLE® 內部線材。（鍾世傑 攝）

大螢幕結合長效續航：NW-WM1ZM3 與 NW-WM1AM3 配備 5.5 吋高靈敏度觸控螢幕，ZX900 則採用 5.0 吋螢幕，專輯封面展現更為清晰。金磚3代／黑磚3代串流播放長達 31 小時、NW-ZX900 達35小時。

NW-WM1ZM3 與 NW-WM1AM3 配備 5.5 吋高靈敏度觸控螢幕。（鍾世傑 攝）

大手筆加重銅線圈／OFC 磨光金屬屏蔽塊（鍾世傑 攝）

雙電容架構與噪訊整形，內部電路如何榨出聲音細節？

雙大型固態高分子電容：在供電架構上，NW-WM1ZM3 與 NW-WM1AM3 同步進化，新一代架構由單電容升級為「雙大型固態高分子電容」配置，並全數結合手工焊接無氧銅配線，為數碼與模擬電路提供純淨穩定的瞬態電流供應。

NW-WM1ZM3 與 NW-WM1AM3 同步進化，新一代架構由單電容升級為「雙大型固態高分子電容」配置

大手筆加重銅線圈／OFC 磨光金屬屏蔽塊：電路中的 L-C 濾波器換上體積更大、純度更高的 4N 銅線圈，並改用扁平導線設計，將電阻與失真降至極低水平。覆蓋在數碼區塊上方的 OFC 磨光金屬屏蔽塊，重量相比上一代大幅增加約 34%，進一步強化數碼接地與隔離雜訊，使音場層次更分明。

覆蓋在數碼區塊上方的 OFC 磨光金屬屏蔽塊，重量相比上一代大幅增加約 34%，進一步強化數碼接地與隔離雜訊，使音場層次更分明。

DSD 母帶重塑引擎｜數碼聲學處理再提升

除了以上的硬件升級，金磚3代／黑磚3代在軟件層面上也有不少進步：

S-Master HX 全數碼放大技術：Sony這專屬技術，可直接將數位音訊訊號轉換為 PWM訊號並進行功率放大，從而省去了傳統架構中的獨立 DAC與模擬放大級。金磚3代支援原生 DSD 格式，提供強勁且精準的平衡輸出功率。

前瞻式噪訊整形器：這項核心技術能預先預測並即時回應量化雜訊，針對演奏中的突發聲音細節展現極高靈敏度，大幅加快聲音反應瞬態。金磚3代／黑磚3代可手動調節DSD 效果的三階段強度。入門進階機型 NW-ZX900只可選擇開／關。

前瞻式噪訊整形器：這項核心技術能預先預測並即時回應量化雜訊，針對演奏中的突發聲音細節展現極高靈敏度，大幅加快聲音反應瞬態。（鍾世傑 攝）

DSD 母帶重塑引擎：將傳統的脈衝編碼調製（PCM）訊號重新取樣為 11.2MHz DSD 超高頻音效串流，呈現溫潤且接近黑膠模擬的聽感。

DSD 母帶重塑引擎：將傳統的脈衝編碼調製（PCM）訊號重新取樣為 11.2MHz DSD 超高頻音效串流，呈現溫潤且接近黑膠模擬的聽感。（鍾世傑 攝）

670g重量與串流升頻體驗，發燒友為何要買？

記者在Sony的媒體率先試玩會接觸了「金磚三代」NW-WM1ZM3，沉甸甸的 670g機身幾乎與一部單反相機無異，單手握久了確實吃力。今次帶同日系耳機Acoustune ST2000 CM耳機（ACT02單元）試聽，背景極黑。在前瞻式噪訊整形器與鍍金無氧銅底盤加持下，新機調音擺脫了初代的濃郁偏暖，轉向乾淨中性與極致高解析；歌手微弱的換氣、空間中微細的殘響，所有聲音細節纖毫畢現。不過，如果你對金磚2代的推力感到不滿，別對3代期待過高，新一代機型在最大耳機輸出功率上與上一代保持一致，並未在硬體層面盲目拉大輸出瓦數。

受惠於雙電容與 Kimber Kable 內部線材，低頻沉重凝實，線條乾脆俐落。最驚喜的是連 Wi-Fi 串流第三方音樂也能直接套用 11.2MHz DSD 升頻，配上流暢的 5.5 吋螢幕與超過 30 小時續航，日常操作體驗相當爽快。

今次帶同日系耳機Acoustune ST2000 CM耳機（ACT02單元）試聽，背景極黑。（鍾世傑 攝）

同步推出的Sony 黑磚三代 NW-WM1AM3：改用高剛性鋁合金主機身，結合鍍金無氧銅後底盤。機內線材採用手工焊接無氧銅配線，並未搭載 KIMBER KABLE 專屬線材。黑磚三代 NW-WM1AM3：內建 128GB、金磚三代 NW-WM1ZM3 ：內建256GB。

Sony 黑磚三代 NW-WM1AM3：改用高剛性鋁合金主機身，結合鍍金無氧銅後底盤。（鍾世傑 攝）

上豐澤預訂SONY NW-WM1AM3 Walkman® Signature Series 數碼音樂播放器

NW-ZX900則為一部進階入門機，定價更相宜，機身重量亦降為345g。

NW-ZX900則為一部進階入門機，定價更相宜，機身重量亦降為345g。（鍾世傑 攝）

上豐澤預訂SONY NW-ZX900 Walkman Signature Series 數碼音樂播放器

Sony 2026年全新Walkman機型資訊

Sony 2026年全新Walkman機型定價資訊 型號 螢幕規格 建議零售價 (HKD) NW-WM1ZM3 5.5 吋大螢幕 $34,990 NW-WM1AM3 5.5 吋大螢幕 $20,290 NW-ZX900 5.0 吋大螢幕 $13,290

Sony 2026年全新Walkman機型資訊

香港市場預售期為 2026 年 10 月 16 日至 11 月 23 日，於 Sony Store 專門店或 Sony Store 網上專門店預購優惠：

預購金磚3代 NW-WM1ZM3 可獲贈高級限量保護套乙個、IER-M500 入耳式監聽耳機乙對及工程師感謝卡乙張

預購黑磚3代 NW-WM1AM3 亦附送限量保護套、IER-M500 耳機及工程師感謝卡

購買 NW-ZX900 則附贈專屬耳機收納袋。