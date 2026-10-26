一汽紅旗G919硬派SUV登場 四電機1350km續航 售34.98萬人民幣起
撰文：快科技
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10月25日，全新中大型豪華硬派SUV一汽紅旗G919正式上市，新車共推出三款配置版本，官方起售價為34.98萬元人民幣，頂配限定版售價42.98萬元人民幣。
外觀層面，新車依託東方禮制美學進行設計，標誌性的高山飛瀑榫卯格柵搭配復古矩形LED大燈，塑造出硬朗大氣的越野氣質。
整車尺寸為5135×2050×1950mm，軸距達到2900mm，還可選裝全地形AT輪胎，車尾採用側向開啟尾門，可配備外掛背包，越野氛圍感十足。
車內兼顧豪華感與智能化體驗，座艙搭載兩塊17.3吋大螢幕，包含中控屏與第二排娛樂屏，內置8295P車規晶片，支持豆包、千問兩套AI大模型交互。
車載冰箱、後排小桌板、丹拿（Dynaudio）18揚聲器音響均有配備，前後排座椅覆蓋加熱、通風功能，前排還帶有多點位按摩，保障長途出行的乘坐舒適度。
智能駕駛上，G919配備卓馭384線激光雷達（LiDAR），搭載紅旗司南組合駕駛輔助5.0Max，憑藉可變視野感知技術，兼顧城市道路寬闊視野與高速遠距離探測能力，提升全場景行車安全性。
動力部分，該車搭載2.0T增程系統與四電機驅動，綜合功率620千瓦，綜合扭矩1320牛・米，零百加速4.5秒。CLTC純電續航280公里，綜合續航可達1350公里。
底盤採用非承載式越野架構，車架大梁扭轉剛度高達9500N・m/°，同時裝配前後機械差速鎖與能量中鎖，賦予車輛不俗的越野通過實力。
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