一汽紅旗G919硬派SUV登場　四電機1350km續航　售34.98萬人民幣起

10月25日，全新中大型豪華硬派SUV一汽紅旗G919正式上市，新車共推出三款配置版本，官方起售價為34.98萬元人民幣，頂配限定版售價42.98萬元人民幣。



外觀層面，新車依託東方禮制美學進行設計，標誌性的高山飛瀑榫卯格柵搭配復古矩形LED大燈，塑造出硬朗大氣的越野氣質。

外觀層面，新車依託東方禮制美學進行設計，標誌性的高山飛瀑榫卯格柵搭配復古矩形LED大燈。（紅旗官網）

整車尺寸為5135×2050×1950mm，軸距達到2900mm，還可選裝全地形AT輪胎，車尾採用側向開啟尾門，可配備外掛背包，越野氛圍感十足。

車內兼顧豪華感與智能化體驗，座艙搭載兩塊17.3吋大螢幕，包含中控屏與第二排娛樂屏，內置8295P車規晶片，支持豆包、千問兩套AI大模型交互。

車載冰箱、後排小桌板、丹拿（Dynaudio）18揚聲器音響均有配備，前後排座椅覆蓋加熱、通風功能，前排還帶有多點位按摩，保障長途出行的乘坐舒適度。

智能駕駛上，G919配備卓馭384線激光雷達（LiDAR），搭載紅旗司南組合駕駛輔助5.0Max，憑藉可變視野感知技術，兼顧城市道路寬闊視野與高速遠距離探測能力，提升全場景行車安全性。

動力部分，該車搭載2.0T增程系統與四電機驅動，綜合功率620千瓦，綜合扭矩1320牛・米，零百加速4.5秒。CLTC純電續航280公里，綜合續航可達1350公里。

底盤採用非承載式越野架構，車架大梁扭轉剛度高達9500N・m/°，同時裝配前後機械差速鎖與能量中鎖，賦予車輛不俗的越野通過實力。

【延伸閲讀】Tesla飛天跑車Roadster真的能上市？哪裏能飛？5大疑問一文看清（點擊連結看原文）

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】