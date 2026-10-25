iPhone Duo最新爆料｜二代將增Face ID及實體鍵？三代內屏達8吋？

iPhone Duo最新爆料｜首代Apple摺機iPhone Duo剛剛正式上市開售，Apple的產品規劃已經推進至2028年。據彭博社知名記者古爾曼（Mark Gurman）最新透露，內部實驗室正全速測試第二代機型iPhone Duo 2，核心測試項目包括外屏幕下方的隱藏式Face ID技術與實體動作按鈕；而預計2028年亮相的第三代iPhone Duo 3，內屏幕則計劃從目前的7.6吋微幅擴充至接近8吋。受制於機身厚度的物理極限，專屬遠攝鏡頭短期內難以實現。



iPhone Duo二代將增Face ID及實體鍵？三代內屏達8吋？（林勇 攝）

iPhone Duo 2工程機通電測試：外屏直上隱藏式Face ID與實體鍵

據Mashable科技頻道的最新跟進，iPhone Duo 2的工程原型機已經在內部測試。最顯著的改動集中在外屏幕架構，工程人員正設法將泛光感應元件與紅外線鏡頭全部隱藏至面板底層，實現真正的屏幕下Face ID解鎖。

下一代的iPhone Duo 2可能將重新搭載Face ID技術。（林勇 攝）

初代iPhone Duo上缺席的獨立動作按鈕，同樣被列入二代的研究名單。二代機型顯然承擔著補足初代因機身超薄化（5.2mm）而在生物識別與外觀按鈕上妥協的任務。

Action按鈕極大可能將在第二代機型上重新配備。（林勇 攝）

2028年iPhone Duo 3藍圖：主屏幕逼近8吋！拒做9吋平板巨無霸

古爾曼在彭博社《Power On》通訊專欄及Podcast音訊節目中透露，Apple將視線投向了2028年的iPhone Duo 3。屆時展開後的內部主屏幕，將比現行的7.6吋增加約半吋，整體尺寸來到「7吋尾、8吋初」區間。

9to5Mac進一步拆解這項尺寸策略：Apple無意跟隨部分對手推出8.5吋乃至9吋的巨大機型。這種屏幕擴增邏輯，完全複製了iPhone Pro系列由6.7吋漸進調整至6.9吋的微調路徑。外屏幕面積不會劇烈膨脹。日常單手握持的手感極限，依然是工業設計團隊不可逾越的紅線。

剛正式上市的iPhone Duo攤開後屏幕達7.6吋。（林勇 攝）

遠攝鏡頭為何遲遲難以面世？

針對摺機用家最在意的影像弱項，古爾曼給出了相當冷靜的評估。當被問及未來的iPhone Duo是否會配備專屬遠攝鏡頭時，他證實該項目確實列於規劃清單之上，但具體落實時間毫無定論。工程團隊面臨的障礙無關採購成本或元件定價，問題出在物理法則。

現行技術下的iPhone Duo依然難以實現配備長焦鏡頭的能力。（林勇 攝）

現行技術下的iPhone Duo空間早已被雙電池組、複雜的機械鉸鏈結構以及超薄均熱板填滿。潛望式或傳統遠攝光學結構需要足夠的縱深來容納鏡片組與感光元件。要在極致纖薄的半邊機身內塞入長焦模組，光學物理特性成了無法繞過的實體高牆。