iPhone Duo開箱實測｜霧面內屏接近無摺痕 支援大屏app仍未夠多

Apple摺機iPhone Duo開箱實試｜等候多年，蘋果Apple首款摺疊螢幕旗艦 iPhone Duo 終於正式面世，並以突破性的微弧鉸鏈配合霧面防反光塗層直接迎戰市場。作為定價逾萬七港元的機型，它能否徹底擺脫傳統摺機的結構妥協？記者立刻開箱上手實測。



iPhone Duo開箱實試

iPhone Duo 開箱細節（按圖放大）

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雙螢幕切換手感打破摺機常規

iPhone Duo上手的第一感覺是紮實，外屏採用 5.4 吋比例，展開後則是一面 7.6 吋的 Super Retina XDR OLED 大螢幕。兩塊面板打破業界常規，統一切割為類似 A4 紙張的1.414 : 1黃金幾何比例。當用家解鎖手機展開螢幕時，固定在畫面右側的 Dock 欄引導系統動畫平滑延展，在兩塊面板間的過渡極度連貫，完全沒有多數 Android 對手常見的重繪頓挫。

iPhone Duo打開後7.6吋大屏幕盡現眼前

整機重量達到 254g，上手沉甸甸，雖然稍重，但用慣iPhone 17 Pro Max的記者而言，不算太累贅。而新機邊框採用亮面鈦金屬打造，機身摺合時握持感緊湊，手感類似一本加厚版護照。

雖然機身稍重，但用慣iPhone 17 Pro Max的用家應該沒有什麼問題。

機身配置方面，電源鍵整合了 Touch ID 指紋辨識，取代了慣常的 Face ID 臉孔識別系統。側邊按鍵配置因應雙形態結構有所調整，用家初期需要適應音量鍵在展開與合上狀態下的位置變動。雖然保留了Camera按鈕，但卻取消了Action按鈕，減少了可自行設定的快捷鍵，有點可惜。

機邊還留下Camera按鈕，但Action按鈕卻被刪除了。

另外，新機只支援 eSIM（香港／國際版本最多可以儲存8張，而中國國內版卻只可以儲存2張），取消了實體 SIM 卡插槽。而iPhone Duo防水防塵等級則達到旗艦級的 IP68，比起很多對手最多只有IP64無疑耐用得多。

霧面納米塗層真正消除摺痕

展開內屏後的視覺震撼相當強烈，螢幕表面加入了專門的 Nano-texture（納米紋理）磨砂處理，這種微觀漫反射工藝極大程度消解了環境強光直射在鉸鏈處形成的鏡面反光帶。在絕大多數正面視角下，內屏摺痕在肉眼觀察時幾乎難以察覺，畫面平整如同一張色彩精準的高亮度紙張。

在強光底下屏幕依然清晰可見。

觸控體驗同樣令人驚艷，指尖滑過螢幕中央軸線時，微弧機械鉸鏈帶來的微幅起伏感依然客觀存在。新機的鉸鏈多角度懸停阻尼感表現極佳，但這塊霧面屏亦伴隨物理取捨：在側光照耀純黑背景的極端角度下，摺痕依然會現形，且深色底色在強光散射下會出現些微泛灰現象。Apple雖然透過霧面散射大幅削弱了摺痕的視覺存在感，但摺疊形態天生的物理特性依然無法完全抹除，內外屏體驗的零和博弈依然需要用家作出權衡。

今代的鉸鏈設計非常出色，打開屏幕的手感非常實在。

而可以多個角度懸停，實用性高。

配合全新縮小面積的動態島，螢幕頂部最多可同時常駐三組即時動態，視野開闊感比直板旗艦提升明顯。屏幕支援 120Hz ProMotion 自動適應更新率，在戶外強光下可讀性極高。

前屏幕的動態島可以顯示最多3個app的工作狀態。

iPhone Duo 睇片時畫面明顯比iPhone 17 Pro Max大得多，但因為納米霧面內屏的關係，在強光源底下畫面明顯較灰一點。

不少人以iPhone Duo與iPad mini比較，記者覺得iPhone Duo的屏幕黑邊更窄之餘，拎上手亦較輕便，感覺更好拎實用。

散熱與續航表現能否擺脫摺機問題？

以往摺疊手機最令人詬病的往往是續航與性能調配。iPhone Duo 搭載最新 2nm 製程的 A20 Pro 晶片，內部配備了比上代直板旗艦散熱面積大三倍的特大均熱板（VC 散熱模組），電池容量亦提升至 4883mAh。實際執行高負載遊戲與多工分屏測試時，機身背面發熱量控制得相當平均。長時間高幀率運行並無出現斷崖式降頻，性能表現與同期頂級直板旗艦完全看齊。

Netflix優化iPhone Duo的UI體驗，以摺合模式睇片時，下方屏幕不單有不同的操作按鈕，更會有影像倒影。

電力續航力在半日的測試下仍令人滿意，頻繁展開 7.6 吋內屏進行雙視窗分割多工處理與影片播放，試玩多個小時後仍然只消耗了10%電量左右。不過究竟它的續航力是否如官方所言，可比iPhone 18 Pro更長氣，記者未來一星期深度測試才得知。

可以最多支援2個app分屏同時工作，就算未優化支援iPhone Duo的app都可以使用。

相機模組引入了支援 f/1.48 至 f/4.0 的四檔物理可變光圈主鏡頭，搭配專屬相機手動參數面板，在暗光拍攝與進階景深控制上表現精確。然而受限於摺疊機身內部空間，潛望式長焦鏡頭規格並未達到直板頂配的同等水平，大約是iPhone 17的拍攝水平吧。

今代的拍攝模組質素如iPhone 17般，雖未算非常出色，但都算不俗。

最有趣是加入了「智能自動拍」功能，可以因應環境、人物表情及狀態，不斷自動拍攝。

還有趣味外屏模式，拍攝時可以更吸引小朋友注意力望鏡頭。

摺疊生態仍未具備完美實用價值

硬件突破固然顯著，軟體與操作邏輯的取捨才是關鍵。Apple 將雙屏命名為 Duo，意在重塑雙應用分屏與檔案拖拽的工作流。內屏同屏運行兩個垂直比例應用時，用家能順暢地跨視窗拖曳文字、相片與檔案。

然而暫時不少第三方app的全屏幕支援目前依然參差不齊，部分apps在展開後僅是按比例放大，仍然可以看到大黑邊，未有充分利用螢幕寬度。暫時只有一些熱門大廠的app對應7.6吋全屏使用，如Taobao、Facebook、Instagram、Threads、Netflix、Google Maps、等，而Youtube Music、McDonald's及絕大部份銀行app仍未支援，希望未來數周內會有更多第三方app更新，支援大屏使用。

iPhone Duo 非常合適用來看電子書

小紅書的UI介面非常合適iPhone Duo

Instagram同樣已經適配iPhone Duo

非常多港人使用的Taobao app亦都支援全屏

可惜只有大陸支付寶支援全屏，AlipayHK仍然留有黑邊。

雖然不支援iPhone Duo全屏，但仍可以放大使用，只是兩邊黑邊沒那麼好看。

暫時絕大部份銀行app都未支援全屏顯示

暫時以大半天的實測之下，記者覺得iPhone Duo這是一台將做工與鉸鏈平整度推至新高的前衛硬體，極致工藝背後，254g 的重量、機身厚度以及高昂的入手門檻，都提醒著用家轉向摺疊形態所需的成本。雖然使用體驗不錯，但仍有不少第三方app仍未為7.6吋內屏設計新的UI，感覺準備程度仍未足夠。

iPhone Duo 香港售價為$17,499（256GB）起

今次記者只有約半日的開箱實測，想知道究竟新機合不合適自己？可以留意往後記者更深入的評測。

同場加映：兩大iPhone Duo手機殼

記者同時入手了兩款官方iPhone Duo手機殼，包括iPhone Duo 企架摺套以及iPhone Duo 護殼。

iPhone Duo 企架摺套可以保護機背及前屏幕外，還有支架打開使用，輕便得來亦十分實用。

iPhone Duo 護殼就保護機背以及機邊，但需要用內貼紙來固定邊框

iPhone Duo 護殼就保護機背以及機邊，但需要用內貼紙來固定邊框

兩款手機殼都算非常輕便，而且各有各用途，不過記者就最喜歡企架摺套，因為可以保護鉸鏈之外，仍可以當手機企架使用，一舉兩得。