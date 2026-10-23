iOS 27.2更新懶人包 | 6大App新功能　Apple Music告別經典紅色

iOS 27.2更新懶人包 | Apple即將推出的iOS 27.2更新不僅僅是例行性的系統修復，這次在日常使用的內建應用程式上帶來了許多令人有感的升級。從更加智能的訊息操作、完善的智能家居體驗，到令人大跌眼鏡的「Apple Music視覺大改版」，這次的更新充滿亮點。以下為大家整理iOS 27.2的重點更新懶人包，帶你一次看懂6大App的新功能，以及全新介面的實際體驗心得！



Apple即將推出iOS 27.2更新。（AI生成）

6大內建App實用新功能盤點

1. 訊息（Messages）：更聰明的上下文建議

曾在iOS 27測試版中短暫亮相的「建議動作」功能終於正式回歸！實測發現，系統現在能更精準地判讀對話上下文。當朋友傳送時間或地點時，訊息下方會自動跳出「建立日曆行程」、「設定提醒事項」或「加入備忘錄」的按鈕，點擊即可一鍵完成，用家還能自訂想要顯示的建議類型，大幅提升操作效率。

當朋友傳送時間或地點時，訊息下方會自動跳出「建立日曆行程」、「設定提醒事項」或「加入備忘錄」的按鈕。（AI生成）

2. Apple TV：千呼萬喚的「個人檔案」登陸iPhone

原本專屬於tvOS的個人檔案（Profiles）功能，現在終於下放至iPhone與iPad。對於共用同一個Apple ID的家庭用家來說這是一大福音。現在用家可以建立專屬的個人檔案，無論是追劇進度還是系統推薦的片單，都不會再跟家人的混在一起了。

Apple TV「個人檔案」登陸iPhone（9to5Mac）

現在用家可以建立專屬的個人檔案，無論是追劇進度還是系統推薦的片單，都不會再跟家人的混在一起了。（AI生成）

3. FaceTime：「群組通話」支援雙鏡頭串流

在相容的裝置（iPhone 17及後續機型）上，同時開啟前後鏡頭的「雙鏡頭捕捉（Dual Capture）」功能大受歡迎。iOS 27.2進一步將此功能解禁至「群組FaceTime」中。現在與多位好友視訊時，可以同時讓大家看到你的表情以及你眼前的風景。

現在與多位好友視訊時，可以同時讓大家看到你的表情以及你眼前的風景。（AI生成）

4. 家庭（Home）：智能門鎖迎來史詩級強化

配合支援的智能門鎖，iOS 27.2新增了兩個非常實用的自動化情境：

關門後自動上鎖：終於不用再依賴「解鎖後計時」，而是可以設定在感應到「實體門關上」後的特定時間自動上鎖，安全性大增。

門未關妥通知：如果大門被打開超過設定的時間，手機會立刻收到推播警告。

配合支援的智能門鎖，iOS 27.2新增了兩個非常實用的自動化情境。（Apple）

5. Apple Podcasts：待播清單操作流程優化

愛聽Podcast的用家將會發現主頁變得更乾淨了。原本混雜在一起的「待播清單（Up Next）」被拆分為兩個直觀的區塊：

新單集：專門顯示已追蹤節目的最新集數。

繼續播放：集中列出你聽了一半的節目，方便隨時接續收聽。

6. 遊戲（Games）：找尋遊戲與成就更直觀

遊戲主頁的演算法進行了調整。過去只會顯示「有遊玩紀錄」的遊戲，現在「最近下載但尚未打開」的遊戲也會優先顯示，提醒你去體驗。同時，成就解鎖進度與排行榜分數的UI排版也變得更加清晰易讀。

介面大改版實測！Apple Music告別經典紅色

iOS 27.2在視覺設計上最大的變化就是Apple Music的「去紅色化」。

Apple Music：全面轉向黑白極簡風。

桌面圖示捨棄了原本的紅底，改為俐落的黑白設計。（AI生成）

標籤列與介面變色：底部標籤列中「正在使用」的強調色從紅色變成了藍色；而資料庫內的播放清單、演出者、專輯等分類圖示，則全面改為單色（Monochrome）風格。

桌面小工具：原本顯眼的紅色背景被深邃的黑色取代。

底部標籤列中「正在使用」的強調色從紅色變成了藍色。（9to5Mac）

Apple Books介面重構，為摺機鋪路？

除了音樂，Apple Books也迎來了不小的改動。不僅新增了方便追蹤閱讀進度的「進度條」，右下角選單也換上了Apple家族標準的「Liquid Glass」風格。最特別的是按鍵位置的大洗牌：書籤移至右上、關閉（X）移至左上、返回鍵放大並移至左下。業界分析，這種更強調螢幕邊緣操作的動態佈局，極可能是Apple正在為已正式發售的首款摺疊式手機「iPhone Duo」進行軟件介面的適配。