iPhone Duo爆芒災情！Apple 官方回應：屬極少數個案承諾免費換機

備受矚目的 Apple 首款摺疊裝置 iPhone Duo 上星期正式出貨，惟首批用家陸續收機後，網絡上開始傳出災情。有部分早期用戶反映，裝置展開後的內螢幕沿著鉸鏈中線位置出現裂痕。對此，Apple 已向外媒正式發布聲明作出回應，承認有極少數機部受影響，並提供免費更換服務。



出現大量內屏中央摺痕破裂及「死亡亮線」的通報個案。（9to5Mac）

鉸鏈位現橫向裂痕 網絡真假災情夾雜

自上週末起，海外討論區 Reddit 及各大社交平台上，陸續有用戶上傳照片與影片，指出 iPhone Duo 在正常開合使用短時間內，內層摺疊螢幕的中央摺痕處便無故碎裂或出現裂紋。

許多用家上傳的照片與短片顯示，機身內部的柔性屏幕在摺痕處出現了不同程度的受損。（Reddit）

而國外知名拆解團隊 iFixit 在初步拆解報告中分析，螢幕破裂的潛在原因可能與轉軸結構周邊的特定零組件有關，推測部分零件在開合時對柔性面板施加了過大的局部壓力所致。此外，Reddit 社群管理員亦提醒，目前討論區除了真實受害者的反饋外，亦夾雜了部分利用 AI 生成的造假故障圖片，呼籲外界理性看待災情規模。

iFixit透過3D模擬確認了引發破損的結構破綻。（iFixit）

iFixit透過3D模擬確認了引發破損的結構破綻。（iFixit）

iFixit拆機iPhone Duo。（iFixit）

Apple 發布官方聲明：聯絡 AppleCare 可直接換機

針對內螢幕碎裂問題，Apple 隨後向外媒《9to5Mac》發布官方聲明：

早期用戶對 iPhone Duo 的反響非常正面，我們亦見到開發者迅速更新應用程式以發揮其獨特外型的潛力，令人感到興奮。我們已知悉有極少數 iPhone Duo 的內螢幕受到相關問題影響。若用戶的 iPhone Duo 螢幕出現問題，應立即聯絡 AppleCare 安排更換。

橫穿屏幕右側並沿著鉸鏈向下延伸的白線，標示出了受損像素所在的列與行，它們交會的位置，正好就在屏幕排線穿過鉸鏈中心處的正下方。（iFixit）

換機注意事項：無須 AppleCare+、經電訊商買亦直接找官方

針對受影響用戶的售後權益，官方亦釐清了以下處理細節：

免費更換保障：只要確認為此問題所致，即使未購買 AppleCare+ 額外保養，用戶亦可獲得原廠更換新機。

直營官方受理：若用戶是經由電訊商上台或合約機渠道購入，官方建議直接聯繫 AppleCare 或前往 Apple Store 處理，無須交由電訊商轉送，以加快換機流程。

影響範圍：官方強調絕大多數 iPhone Duo 運作正常，問題僅局限於極少數個案，且通常在入手初期便會迅速顯現。