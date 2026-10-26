iPhone Duo災情｜內屏幕自裂成橫線！iFixit拆機報告曝光隱形元兇

iPhone Duo災情 | Apple首款摺疊旗艦iPhone Duo於10月23日全球正式發售，上市不足72小時，社交平台與技術討論區隨即湧現大量內屏中央摺痕破裂及「死亡亮線」的通報個案。許多苦主表示手機在無外力撞擊、正常開合使用，甚至僅上手使用6小時的情況下即告損壞。知名維修團隊iFixit迅速發布拆解報告與工業級電腦斷層掃描（CT掃描），初步推斷問題並非單純面板受壓，而是鉸位內部的金屬支撐組件公差或弧形導軌下沉異常，使面板在摺疊時承受異常點狀應力而破裂。



出現大量內屏中央摺痕破裂及「死亡亮線」的通報個案。（9to5Mac）

首批開箱「爆芒」現場：無跌機卻見橫向裂痕伴隨發光線

iPhone Duo正式開賣不到數小時，Reddit的iPhoneDuo板塊與MacRumors論壇上便開始湧現故障災情。許多用家上傳的照片與短片顯示，機身內部的柔性屏幕在摺痕處出現了不同程度的受損。

許多用家上傳的照片與短片顯示，機身內部的柔性屏幕在摺痕處出現了不同程度的受損。（Reddit）

一名澳洲用家表示，他在拿到手機後僅約6小時、日常開合次數累計不到20次，且全程確認表面無刮傷、未夾入任何異物。然而在向朋友展示打開屏幕的瞬間，他察覺鉸位下方傳來異常阻力，緊接着伴隨一聲清脆的碎裂聲，內屏中央摺痕處隨即裂開，並亮起一道橫向發光像素線（或水平像素故障線）。所幸，他前往Apple Store後，專門店當場為其更換了一部全新機。

在這之前內屏表面和外部鉸鏈，都沒有任何刮痕或損傷，也看不出有異物卡住的痕跡。（Reddit）

除了海外用家，社交平台上亦陸續傳出中國實體展示機屏幕在鉸位處出現損壞的照片。這與開賣前各大科技頻道（例如知名影像科技頻道「影視颶風」）所公布超過1萬次無損機械開合測試的結果形成鮮明對比，引發外界對iPhone Duo是否存在初代設計缺陷或首批良品率問題的熱烈討論。

該情況已經在多位用家身上出現。（Reddit）

iFixit深度拆解：CT掃描下的鉸位應力致命傷

知名設備拆解機構iFixit隨即對零售版iPhone Duo進行全方位拆解，並藉助CT掃描還原鉸位在動態閉合時的內部幾何架構。iFixit透過3D模擬確認了引發破損的結構破綻：中央支撐桿在手機收納時若未能百分之百依照軌跡沉降，摺痕區域將產生急劇的剪切應力，弧形導軌亦可能對內部脆弱的排線與發光層產生機械阻滯。

iFixit透過3D模擬確認了引發破損的結構破綻。（iFixit）

iFixit透過3D模擬確認了引發破損的結構破綻。（iFixit）

更深入的拆機檢測顯示，連接上方支撐板的連桿零件相比上下軸承更顯單薄。海外測試YouTuber在進行極限受力翻折時，甚至直接錄得內部零件斷裂脆響；斷裂的金屬碎片在內部微空間內直接壓迫柔性屏幕，在面板底部留下無法復原的擠壓痕跡。

iFixit拆機iPhone Duo。（iFixit）

可維修性獲5分 摺疊機最高評價 但內屏更換代價不菲

技術評估並非全盤否定這款新機。iFixit給予iPhone Duo高達5分（滿分10分）的可修復性評分，創下當前摺疊智能手機評分新高。工程團隊讚許機身外屏幕拆卸簡便，且延續採用通電即可脫落的新型電池黏膠，大幅減輕維修風險。Apple為了抹平摺痕，採用水滴形鉸鏈並搭配了特殊的微透鏡聚合物表層分散反光。這套層疊設計極其緊繃，防塵測試亦證實細微粉塵仍有機會滲入鉸位縫隙引發卡滯與異響。

橫穿屏幕右側並沿著鉸鏈向下延伸的白線，標示出了受損像素所在的列與行，它們交會的位置，正好就在屏幕排線穿過鉸鏈中心處的正下方。（iFixit）

當前選購與售後建議

iPhone Duo當前發生的屏幕碎裂案例，究竟屬於首批生產初期零件公差不良的零星事件，抑或是鉸位應力設計上的系統性結構隱患，仍有待蘋果官方深入調查。

對於已經入手或正準備購買的消費者，日常使用時應盡量避免在屏幕開合邊緣施加單點重壓。若在正常使用下遇到開合阻滯或聽到怪聲，切勿強行扳動；一旦出現內屏像素亮線或碎裂，蘋果目前針對正常使用下的轉軸與面板異常均提供一年原廠保養，可直接預約Apple Store或授權維修中心申請換新機處理。

來源：Macrumors、iFixit