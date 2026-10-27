蘋果今年不單CEO改朝換代，連新機推出的模式亦有變更，為了給重點作 iPhone Duo 讓路，標準版 iPhone 18 並沒有在9月同步發表。而這款入門機最近有更多與外觀、顏色、硬件配置有關的傳聞流出，連供應鏈底牌都已被徹底掀開。



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為何鏡頭要「打橫放」？外觀撞樣 Pro 版

沿用多年的垂直雙鏡頭佈局即將退役，最新曝光的設計圖與實機渲染皆指向同一個結論：iPhone 18 標準版改用橫向大矩陣鏡頭模組，這不單單是為了視覺上「撞樣 Pro 版」製造錯覺，背後更牽涉散熱模組的殘酷現實。標準版雖然升級了外觀，卻依然缺少那一顆長焦鏡頭。

改用橫向鏡頭｜主因竟與散熱有關？

改用橫向的鏡頭島，原來不單想外觀與18 Pro 機睇齊，更重要是為 VC 均熱板騰出足夠空間，以應對 A20 晶片與端側 AI 帶來的巨大散熱壓力。舊有的豎向橢圓模組，內部根本無法同時容納雙鏡頭組件與大面積散熱板。手機發熱降頻，是重度用家最大的噩夢。把鏡頭打橫，是工程學上的必要妥協。

改用橫向的鏡頭島，核心原因是為 VC 均熱板騰出足夠空間，以應對 A20 晶片與端側 AI 帶來的巨大散熱壓力。（圖為iPhone 17 Pro 的 VC 均熱板）

平價版首發 LiDAR？進階深度感測不再是 Pro 專利

標準版外觀變厚重，蘋果總得在功能上給予補償。台灣知名科技網站《瘋先生》披露，蘋果極可能首度為標準版加入 LiDAR 光學雷達掃描儀；新機將擁有精確的 3D 空間掃描與進階擴增實境體驗。一旦 LiDAR 成為全系標配，拍攝空間影片（Spatial Video）將不再是 Pro 版獨佔。

台灣知名科技網站《瘋先生》披露，蘋果極可能首度為標準版加入 LiDAR 光學雷達掃描儀。（網上圖片）

正面顏值微調：動態島縮水了？

機背大改，機身正面的改動幅度較為收斂。海外科技新聞網站《Gadgets Now》統整的最新情報顯示，iPhone 18 將維持 6.3 吋 OLED 螢幕，但螢幕上方的動態島面積有望進一步縮小。可視面積增加，視覺干擾減少。這對於經常看片、打手遊的用家是一大福音。

iPhone 18 將維持 6.3 吋 OLED 螢幕，但螢幕上方的動態島面積有望進一步縮小。（網上圖片）

Pro 版的獨佔武器：可變光圈拉開差距

海外評測網站《Hukut》指出，iPhone 18 Pro 的 4800 萬像素主鏡頭將迎來「可變光圈」（Variable-aperture）這項殺手級升級。鏡頭能夠物理控制進光量，在 f/1.5 到 f/4.0 之間切換。光線充足時縮小光圈提升邊緣銳利度；低光環境下全開光圈吸納光線。這徹底改變了手機攝影的光學天花板。

iPhone 18 鏡頭能夠物理控制進光量，在 f/1.5 到 f/4.0 之間切換。

新機據悉預定於 2026 年 11 月進入量產階段。標準版的起售價預料將會微調攀升。究竟是花錢買新設計的標準版，還是直上擁有可變光圈的 Pro，這筆帳，消費者心裡很快就有數。

