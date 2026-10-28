Tesla自研AI導航：FSD v15整合車隊即時路況　直擊泊車與限速痛點

Tesla自研AI導航：Tesla長期霸榜「純視覺」自動駕駛，拒絕昂貴的雷達與傳統高精度地圖，但導航系統多年來依賴第三方地圖資訊所導致的限速誤判、錯誤切線與「幽靈減速」，一直是FSD用家的最大痛點。在剛舉行的2026年第三季業績電話會議上，Tesla官方確認啟動重大軟件架構革命：全面擺脫對外部地圖數據依賴，利用全球百萬車隊行駛數據，自研一套基於神經網絡的「AI地圖與導航系統」，並計劃從即將推出的FSD v15版本開始逐步推送。



Tesla將自研AI導航。（Tesla）

戳破導航盲區：從API拼裝車到端到端AI測繪

Tesla目前的導航系統，本質上是一個高度依賴外部供應商的「拼裝車」。

根據知名電動車媒體Not a Tesla App的深入報導，現有架構仰賴Google等第三方供應商透過API提供底圖、街景數據與交通資訊，Tesla僅在自家應用層計算超級充電站路線。這種數據滯後導致FSD頻繁發生幽靈減速與危險切線。面對股東的尖銳提問，Tesla人工智能主管Elluswamy直接坦承：「你們完全正確，我們根本不應該依賴外人提供的地圖。」

新架構不再是一張單純的幾何二維圖像，而是一套活著的神經網絡。

車隊在路上行駛時，感應器會主動標記靜態地圖數據無法捕捉的突發細節：路面坑洞、盲點車道、臨時施工的危險路口，甚至是哪條小巷有路障。車輛直接讀取這些視覺資訊，即時上傳雲端進行集體學習。

遇到路面坑洞、盲點車道等信息，車輛會直接讀取這些視覺資訊，即時上傳雲端進行集體學習。（Tesla）

整合Grok語音與個人化偏好：它比你更懂你愛走哪條路

傳統導航系統只會給用家「最快」或「最短」的路線，但人類駕駛者的心理模型遠比演算法複雜。Yeslak的技術分析指出，Tesla的AI地圖將在現有的偏好路線基礎上進行深度優化。系統會默默記住用家平時是喜歡走寬敞的主要幹道，還是偏好穿越特定的小巷。

同時還有語音互動介入，未來的路線切換不再需要駕駛者分心點按中控屏幕上的小按鈕。結合預計今年秋季上線的Grok語音控制功能，車主只需用自然語言說出「幫我換一條避開塞車的路」或「順路去買杯咖啡」，導航就能瞬間重算。

連找泊車位這件小事，都會被重新定義。AI地圖將允許用家自訂極度細緻的泊車偏好。你可以設定永遠優先尋找「離門口最近的車位」，或者要求「停在遠離其他車輛的空曠處」以防車門被刮傷，甚至精確識別殘疾人士專用泊車位。

AI地圖將允許用家自訂極度細緻的泊車偏好。（Tesla）

FSD v15的推出時間表與現實挑戰

願景雖然美好，但馬斯克的承諾向來有未能兌現的風險。Tesla人工智能主管Elluswamy給出了一張相對務實的時間表：AI地圖的初步應用，將率先伴隨FSD v15版本，接管行程出發與抵達這兩個最容易出錯的「最後一里路」。隨後幾個月內，才會逐步擴展到完整的巡航導航與自動泊車功能。