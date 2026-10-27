iOS 27.2 正式推出！iPhone Duo解鎖手寫筆 4大核心更新一文看清

iOS 27.2 正式推送！Apple今日（10月27日）正式向用家推出iOS 27.2正式版更新。作為iOS 27推出後第二個維護版本，亦是首個大型功能更新，今次更新重點落在Siri AI的深度語意理解、摺疊機iPhone Duo的專屬生態整合、內置App介面翻新，同時修補了多達160個系統安全漏洞。今次為大家整理了4大核心更新焦點，即睇你的iPhone有甚麼新玩法！



Apple今日（10月27日）正式向用家推出iOS 27.2正式版更新。（AI生成）

重點一：Siri AI迎來「對話記憶」，上下文理解大幅提升

1. 長效對話記憶：Siri現在已具備跨時間對話脈絡記憶，即使詢問幾天前查詢過的餐廳或旅行路線，亦能自然接續對話，無須重新交代背景。



2. 擴大授權搜尋範圍：在用家授權下，Siri可直接檢索「訊息」相片附件、日曆參與者名單、語音留言，以至Safari瀏覽記錄與閱讀清單。



3. 自訂私隱排除：設定內新增「排除App」名單，方便用家針對特定敏感程式關閉Siri與搜尋權限；回答介面亦支援長按單獨選取部分字句複製。



4. 語言拓展與硬件限制：Siri AI新增支援日文、韓文、法文、西班牙文及葡萄牙文（繁體中文預計2026年底前推出，歐盟及中國內地維持暫不開放），硬件需維持配備iPhone 15 Pro或後續機型。



5. 訊息情境操作回歸：在「訊息」聊天室內，系統會依對話自動提示一鍵建立行程、排定提醒、追蹤航班或速遞進度。



Siri AI迎來「對話記憶」，上下文理解大幅提升。（Apple）

重點二：iPhone Duo摺機功能解放，外置手寫筆與開合自動化

支援Apple Pencil：iPhone Duo內外屏幕正式支援手寫筆，可用於備忘錄書寫、Scribble「隨手寫」及PDF簽署。需注意僅兼容Apple Pencil（USB-C），不支援Apple Pencil Pro。



iPhone Duo內外屏幕正式支援Apple Pencil。（9to5Mac）

Edge Light邊框補光：FaceTime視像通話或低光自拍時，屏幕邊框會啟動柔光光環，為臉部自動補光。



Edge Light邊框補光。（Apple）

開合自動化動作：「捷徑」App新增手機「展開」或「摺疊」狀態作為觸發條件，方便自訂不同開合角度的專屬操作流程。



重點三：原生App視覺翻新，引入SynthID AI水印

Apple Music「黑白化」：沿用多年的經典紅色Music圖示正式告別，改為極簡黑白視覺，介面重點色彩與桌面Widget亦同步轉向黑白風格。

沿用多年的經典紅色Music圖示正式告別，改為極簡黑白視覺。（X）

相簿升級與AI標籤：透過Image Playground生成或經「清除」工具修圖的相片，將自動嵌入SynthID數碼水印，明確標註AI生成內容；共享相簿亦新增修改留言、相簿過期提醒與重複相片篩選。

Apple TV多畫面功能：iOS與iPadOS版正式加入體育直播「Multiview」多畫面功能，最多可同時收看4場體育賽事轉播，並支援設定獨立用戶個人檔案與年齡限制。

重點四：雙鏡頭FaceTime與逾160項安全修補

FaceTime新增Dual Capture前後鏡頭同步拍攝傳輸功能，適用於iPhone 17系列、iPhone Air、iPhone 18 Pro系列及iPhone Duo，並支援加入第三方手語翻譯員畫面。

系統安全方面，iOS 27.2修補了逾160個涵蓋WebKit、系統核心（Kernel）與Apple Intelligence的漏洞，有效防範惡意程式繞過權限存取相簿、相機或藍牙資料。為了裝置安全，建議所有兼容機型的用家盡早前往「設定」>「一般」>「軟件更新」下載升級。