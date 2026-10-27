人們為何不敢接電話？56%人患來電恐懼症　私隱外洩成最大元兇

你一天會掛掉幾個電話？不知從何時起，看到來電顯示是一串陌生號碼，很多人的第一反應不再是接聽，而是直接掛斷或置之不理。有調研數據顯示，2025年全國手機用戶平均每日漏接陌生來電比例達68%，25歲到40歲群體漏接率高達76%，同時有56.6%的受訪者存在來電恐懼或接聽遲疑。



不願接聽陌生電話，人們到底在抗拒什麼？

不願接陌生電話，並非人們變得冷漠。客觀上，電話的使用場景正在收縮。過去，電話的優勢是「即時觸達」，但微信等通信社交工具讓熟人聯絡同樣便捷，電話的即時性已不再稀缺。還有網友表示，真遇上著急的事，對方肯定會多打幾遍。換句話說，如今少接甚至不接陌生電話，基本不會對正常工作和生活造成實質性影響。

客觀上，電話的使用場景正在收縮。（Unsplash@Hassan Ouajbir）

與其說抵觸陌生來電，不如說人們厭煩的是無孔不入的騷擾電話與電信詐騙：推銷房產的、兜售理財的、冒充客服退款的、偽裝政府部門辦案的……特別是在AI技術加持下，推銷、詐騙電話更是可以不知疲倦地批量撥打，還有聲紋竊取等新型風險也潛伏在陌生來電裏。當「陌生來電」與「不堪其擾」、「潛在風險」在公眾認知中畫上了等號，拒接便成了「不被打擾、不被算計」的自我保護。

通過拒接陌生電話這種消極方式為自己「築牆」，根源還在於公眾面對個人訊息保護困境的無奈。一個陌生電話可以精準叫出你的名字，知道你最近買了什麼商品，家庭幾口人都瞭如指掌，這種「比你更了解你」的「精準」，著實令人不安。

近年來，國家有關部門通過多種手段治理騷擾電話和訊息泄露：從2018年13部門聯合印發《綜合整治騷擾電話專項行動方案》，到中國工信部組織3家電訊商多次迭代升級的「騷擾電話拒接」服務，再到出台多部個人訊息保護相關法規規章，開展一系列針對訊息泄露與電信詐騙的嚴打行動……成效雖有，但這條路遠未走完。

當「陌生來電」與「不堪其擾」、「潛在風險」在公眾認知中畫上了等號，拒接便成了「不被打擾、不被算計」的自我保護。（Unsplash@Jay Openiano）

有關部門要繼續保持對電信網絡詐騙和個人訊息違法犯罪的高壓嚴打態勢，斬斷犯罪鏈條；嚴查房產、金融、教育等領域「非法買號推銷」，對頻繁騷擾用戶的企業納入失信名單；更要從源頭紮緊個人訊息保護的籬笆，嚴格落實個人訊息保護法，讓違規收集、倒賣數據者付出沉重代價。同時，通信運營商也應升級技術攔截與溯源能力，對高頻呼出、標記量高的號碼進行追蹤，配合監管部門查處。

不該讓正常的社會溝通為騷擾和詐騙來付出代價。當我們習慣了拒接陌生電話，被「誤傷」的，也許有醫療機構的回訪、求職面試的通知、久未聯繫老友的問候……當然，還有本不該被困住的信任和交流。

說到底，人們並不是完全拒絕陌生來電，只是期待一個能放心接聽電話的清朗環境，面對陌生來電，不必先在心裏打一個問號、做一道風險判斷題。當騷擾無縫可鑽，騙子無處遁形時，會有更多人願意接起電話說一句「喂，你好」。

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