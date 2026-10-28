馬斯克指Tesla Optimus對記憶體需求碾壓全球　預言將引爆晶片荒

Tesla兼SpaceX行政總裁埃隆．馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上發文，稱市場研究機構Counterpoint Research最新關於人形機械人對記憶體需求的預測是「荒謬的分析」，並稱人形機械人對記憶體的需求將碾壓其他所有應用。



近日，Counterpoint Research發布的預測報告稱，人形機械人單機平均DRAM容量將從當前的19GB提升至2030年的39GB，使得人形機械人對DRAM的總需求量將從2026年的約8300TB增至2030年的約172000TB，增長約20倍。

根據預測，人形機械人對DRAM的總需求量將從2026年的約8300TB增至2030年的約172000TB。（Counterpoint Research）

對此，馬斯克直接在X平台引用該數據駁斥稱，Counterpoint Research的這一預測是「荒謬的分析」，並寫道：

機械人的RAM需求將超越地球上的其他一切，因為你需要機械人在物理基底上運行，以便塑造原子。

他同時補充了一個看似矛盾的遠期圖景：超級智能的算力需求將「遠遠超過」機械人所需，但「近乎100%的超級智能計算將在深空進行」。這一表態暗示，在地球物理世界中，機械人將成為記憶體消耗的終極形態。

馬斯克的發言迅速引發市場分析師跟進。Futurum Equities首席市場策略師Shay Boloor隨後給出了一個具體的量化推演：若Tesla實現每年生產1000萬台Optimus人形機械人的目標，以每台配置72GB記憶體估算，全年所需記憶體容量將達到約720PB。

Tesla人型機械人Optimus。（Reuters）

Boloor進一步指出，機械人採用的是LPDDR（低功耗DRAM）而非AI數據中心慣用的HBM（高頻寬記憶體），這意味着隨着AI從雲端走向物理實體，美光與SK海力士可能迎來一個「體量大得多的市場規模的故事」。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra在此前的財報電話會上曾表示，L4級及以上自動駕駛車輛通常需要超過200GB記憶體和幾TB儲存，而人形機械人「很可能需要類似水平的記憶體和儲存」。美光CFO更進一步預警，2027至2028年的記憶體供需將比2026年更加緊張。

從投資邏輯看，機械人的記憶體需求與AI數據中心存在結構性差異。HBM是AI訓練晶片的專屬品類，由SK海力士主導、三星緊隨，技術壁壘極高；而LPDDR是消費電子與嵌入式設備的主流記憶體，美光、三星、SK海力士均有成熟產線。

HBM是AI訓練晶片的專屬品類，由SK海力士主導，技術壁壘極高。（Reuters）

若人形機械人真如馬斯克所言走向千萬台年產量級，其對LPDDR的拉動將是一條覆蓋面更廣、參與門檻更低的增量曲線。

不過，這一推演的前提條件仍高度不確定。Tesla Optimus的量產時間表尚未兌現。馬斯克在近期財報電話會上表示，首批客戶交付目標在2027年底左右，而Fremont工廠要達到每週2萬台的產能「至少需要一年」。

此外，全球DRAM年產量當前約在450億GB量級，若Optimus僅DRAM一項就以千萬台規模消耗數百PB，其對全球記憶體供需結構的衝擊將遠超當前AI數據中心帶來的緊張程度。

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