iPhone 18e 規格曝光｜平價機守死60Hz！A20晶片成唯一下放亮點？

iPhone 18e規格全曝光｜知名數碼爆料達人「數碼閒聊站」最新曝光了預計於2027年春季發佈的iPhone 18e核心規格。新機雖換上頂級規格的A20旗艦級處理器，但在顯示屏幕上依舊維持60Hz更新率，令一眾期待高更新率普及的果迷再次大跌眼鏡。



iPhone 18e 規格全曝光。（Apple）

iPhone 18e屏幕維持60Hz更新率

根據最新流出資料，iPhone 18e預計將配備一塊6.12吋的LTPS OLED平面屏幕，尺寸與前代iPhone 17e一致。然而，最大爭議點在於屏幕更新率依然鎖定在60Hz，並未下放旗艦機型普及的ProMotion（120Hz）高更新率技術。在Android陣營連一千至二千港元價位的入門機都已普遍配備90Hz甚至120Hz更新率屏幕的當下，Apple依然堅持在入門機型上守死60Hz。

市場分析指出，這除了出於零件成本考量外，更關鍵的是Apple需要透過屏幕更新率將e系列與標準版、Pro旗艦款做出區隔（惟外界普遍預期2026年起標準版iPhone已升級120Hz ProMotion，屆時60Hz將成e系列獨有，而非三層區隔）。對於習慣60Hz的舊機升級用家而言或許影響有限，但對於追求系統滑動流暢感的用家來說，無疑是一大硬傷。

iPhone 18e預計將配備一塊6.12吋的LTPS OLED平面屏幕，尺寸與前代iPhone 17e一致。（Apple）

破格下放A20晶片：為Apple Intelligence與9GB RAM鋪路

雖然屏幕配置保守，但iPhone 18e在核心運算效能上的升級卻毫不吝嗇。新機預計將直接搭載Apple新一代A20處理器，該晶片採用台積電2nm先進製程打造，無論在運算效能還是能效表現上，都較iPhone 17e搭載的3nm A19晶片有著跨代提升。

此外，伴隨A20晶片而來的還有記憶體（RAM）的擴充。消息指iPhone 18e的RAM將由上代的8GB進一步提升至9GB。這項升級的核心動力顯然是為了滿足Apple Intelligence裝置端大型模型運算的吞吐量需求，確保即使是平價機款，未來數年內在執行繁重裝置端生成式AI功能時也不會出現記憶體瓶頸。

新機預計將直接搭載Apple新一代A20處理器。（Apple）

鏡頭模組一升一守：前置跳級2400萬像素、後置續配48MP單鏡

在鏡頭模組方面，iPhone 18e延續了實用取向的精簡配置：

後置主鏡頭：維持單個4800萬像素廣角主鏡頭，沒有配備超廣角或遠攝鏡頭，但受惠於A20晶片更強大的影像訊號處理器（ISP）與運算攝影演算法，日常成像質素與夜拍細節表現預期會有輕微改善。

前置自拍鏡頭：迎來實質升級，由上代的1200萬像素提升至2400萬像素，大幅強化視像通話解像度、FaceTime細緻度以及自拍裁切（剪裁）的靈活性。

資料來源：微博、9to5Mac、GSMArena