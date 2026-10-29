Nikon Z5IIC全片幅相機實測　平頂無反僅620g　對焦強悍入門之選

Nikon Z5II作為一款萬元售價的入門全片幅無反相機，憑藉出眾的拍攝能力，受到了極高的關注度，也成為很多朋友購買無反相機時的首選。今年9月下旬，Nikon正式推出了全新的Z5IIC，同樣採用了約2450萬像素全片幅設計，延續了Nikon Z5II出色的拍攝能力，而更為小巧的機身設計，讓Nikon Z5IIC擁有了更好的便攜性。最近這段時間，我拿到了Nikon Z5IIC這台全新的相機，並且進行了一段時間的拍攝體驗，今天這篇文章就分享這段時間使用這台相機的拍攝體驗。



首先，還是簡單的對Nikon Z5IIC的參數進行一個簡單的介紹。Nikon Z5IIC並非Nikon Z5II的簡化版，Z5IIC名稱中的「C」是英文Comfort的意思，小巧的機身能帶來更舒適的握持體驗。

Z5IIC名稱中的「C」是英文Comfort的意思，小巧的機身能帶來更舒適的握持體驗。（中關村在線提供）

在影像核心參數上，Nikon Z5IIC採用了一塊全片幅約2450萬像素的CMOS感光元件，搭配Nikon EXPEED 7影像處理器，對焦支持與Nikon自家旗艦同款的九種對象識別檢測對焦，並且增加了對應魚類的對焦識別檢測；在連拍上，Nikon Z5IIC提供靜音模式約10張/秒的連拍，也具備C15、C30兩檔高速連拍選項。

在影片拍攝上，Nikon Z5IIC可拍攝4K 60P以及FHD 120P規格影片，並且也提供了N-Log曲線以及N-RAW格式影片內錄，不論是照片拍攝還是動態影片錄製，均能滿足日常拍攝的需要。

接下來，簡單看一看Nikon Z5IIC的外觀。

Nikon Z5IIC最大的變化是機身外觀，相機去掉了「軍艦部」，採用了「平頂」的設計，讓機身看起來更小巧，也更加簡約現代。在配色上，Nikon Z5IIC採用了黑色和銀色兩種配色，機身包含電池和記憶卡在內的重量約620g，機身尺寸為135×80.5×72mm，整體來說是非常輕巧便攜的。

在操控上，Nikon Z5IIC延續了Nikon Z系列相機的按鍵佈局，背後是一塊3.2吋、約104萬像素的側向可翻轉觸控屏幕。在日常使用上，用戶既可以通過機身的按鍵操控相機，還可以通過觸控屏幕快速調整拍攝參數，上手並不難，即使新手也可以通過觸控屏幕快速調整參數完成拍攝。

在操控上，Nikon Z5IIC延續了Nikon Z系列相機的按鍵佈局，背後是一塊3.2吋、約104萬像素的側向可翻轉觸控屏幕。（中關村在線提供）

在接口上，Nikon Z5IIC一側提供了USB-C接口（支持邊拍邊充電）、HDMI接口、麥克風輸入以及耳機輸出接口，滿足專業用戶的外接設備需要。在存儲上，Nikon Z5IIC提供了單SD記憶卡槽。

針對Nikon雲創功能，Nikon Z5IIC機身也設計了專門的色彩校準按鍵，可以一鍵打開選擇已經下載到相機的Nikon色彩方案。Nikon Z5IIC的撥盤上還加入了SCN模式。

在簡單介紹完Nikon Z5IIC的外觀之後，接下來結合這段時間我拍攝的一些照片，分享Nikon Z5IIC這台相機的實際拍攝表現。

Nikon Z5IIC採用了一塊約2450萬像素的全片幅CMOS感光元件，搭配了Nikon EXPEED 7影像處理器，因此這台相機的畫質表現，自然是大家關注的重點。首先，我在使用Nikon Z5IIC拍攝時，也對這台相機的高感畫質表現進行了簡單的測試，拍攝時採用RAW+JPEG雙格式，並且固定機位同場景進行拍攝。

Nikon Z5IIC感光度實際測試畫面。（中關村在線提供）

從上面的實際測試來看，Nikon Z5IIC的感光度在ISO 6400之前無論是JPEG還是RAW的畫質表現都很不錯。在ISO 6400時，畫面開始出現噪點，到ISO 25600畫質開始出現下降。從整體來看，Nikon Z5IIC在ISO 25600下拍出的畫面依然在可用範圍以內。

我也拍攝了一些樣本，來看看Nikon Z5IIC在實際高感下拍攝的畫質表現。

上圖為Nikon Z5IIC ISO 3200的實拍樣本。經過100%放大查看細節，畫面幾乎察覺不到噪點產生，噪點對畫面稍有影響但並不嚴重，照片完全可用。

除了上述的高感表現外，Nikon Z5IIC的這塊約2450萬像素的全片幅感光元件，日常拍攝時也有着非常不錯的畫面細節表現。

Nikon Z5IIC實機拍攝相片▼▼▼

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從上面拍攝的人像實拍樣本可以看到，Nikon Z5IIC拍攝的照片100%放大查看細節，模特眼部的細節刻畫十分豐富，也充分說明了Nikon Z5IIC的成像畫質表現，完全滿足日常拍攝。

對於一台相機的畫質考量，除了高感成像、畫質細節之外，動態範圍也是評判相機畫質的重要因素之一。

上面這張照片是逆光下拍攝的故宮房頂的脊獸。在拍攝時，由於逆光的原因，畫面中暗部幾乎看不到細節。在經過後製調整之後，不僅照片的畫面細節清晰地呈現出來，並且也沒有明顯的偏色問題。所以這台相機在動態範圍表現上完全可以滿足日常拍攝需要。

在對焦上，Nikon Z5IIC搭配了Nikon EXPEED 7影像處理器，相機具備了與旗艦級機身相同的9種拍攝對象識別對焦，有着非常好的對焦體驗。

從實際的測試結果來看，在畫面中出現人物後，Nikon Z5IIC直接將焦點鎖定在人物眼部之上，人物運動過程中即使是轉身，Nikon Z5IIC的對焦系統依舊可以迅速響應，可以始終跟隨畫面中的人物進行跟蹤。

除了上述的對焦功能外，Nikon Z5IIC還加入了全新的針對魚類的識別對焦。開啟後，將相機對準水中游動的魚時，相機會自動識別並鎖定對焦。

在測試時，我試着將Nikon Z5IIC對準街邊的金魚型燈籠，Nikon Z5IIC也能準確識別，足見這台相機對焦識別性能出色，日常不論是拍攝人像、生態、運動等題材，都可以滿足攝影師對焦的需要。

在防手震上，Nikon Z5IIC支持5軸VR防手震，並且支持機身和鏡頭協同防手震，可實現畫面中心最高約7.5檔，畫面邊緣約6檔的防手震補償。

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上面這張照片，是在藍調時刻拍攝的北京CBD夜景。在拍攝時，因為場地不允許使用三腳架，所以手持Nikon Z5IIC進行拍攝，快門速度為1/4s。從放大細節可以看到，畫面中建築物細節清晰可見，並未因為快門速度過慢出現虛片的情況，保證了日常拍攝時暗光環境的成片效率。

在影片拍攝上，Nikon Z5IIC的防手震同樣可以保證手持拍攝時，影片畫面的穩定。因此，日常影片拍攝時，一些簡單的運鏡或者轉場拍攝，完全可以手持相機完成，相機的防手震性能可以保證影片畫面的穩定。

最後，結合這段時間拍攝的一些照片，簡單做一個關於Nikon Z5IIC拍照部分的小結。

我在使用Nikon Z5IIC拍攝樣本時，使用Nikkor Z40mm f/2、Nikkor Z24-120mm f/4 S以及Nikkor Z24-70mm f/2.8 S II鏡頭進行拍攝，拍攝時採用了RAW+JPEG雙格式，後製對照片進行了輕微調色。

Nikon Z5IIC在畫質、對焦、連拍以及影片拍攝上的表現非常出色，作為入門級相機完全可以滿足用戶日常拍攝需要。首先在畫質方面，全片幅、約2450萬像素目前對於一台定位便攜的相機來說，是一個十分均衡的選擇。這也讓Nikon Z5IIC在畫質細節、高感以及動態範圍方面十分出色，足以滿足日常靜態照片和動態影片拍攝。

Nikon Z5IIC在畫質、對焦、連拍以及影片拍攝上的表現非常出色，作為入門級相機完全可以滿足用戶日常拍攝需要。（中關村在線提供）

綜合來講，Nikon Z5IIC是性能均衡的便攜相機，這台相機既有着出色的靜態照片拍攝能力，又具備不俗的影片拍攝性能，是萬元價位一台拍攝能力均衡的相機。所以，無論是對於想要購入一台新相機的用戶，還是想將手中的器材升級到全片幅的用戶來講，Nikon Z5IIC都是一個非常不錯的選擇。

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