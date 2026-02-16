Canon EOS R8實測　461g最輕全片幅無反　旅遊攝影畫質有驚喜

當竹筏悠悠盪過灕江的晨霧，一縷陽光穿透群山的輪廓，灑在墨綠色的水面上，我就知道，這趟山水之間的行走，註定會被鏡頭深深收藏。在桂林的幾日裏，我使用佳能 EOS R8 和 RF24-105mm F4 L IS USM這組搭配，讓我毫無負擔地收錄下了每一處桂林山水的震撼美景。



在桂林山水間複雜的地形裏穿梭，相機的便攜性往往是非常重要的。佳能 EOS R8機身只有手掌大小，包含電池和存儲卡的機身重量也只有461克，搭配這次同樣輕便的套機鏡頭RF24-105mm F4 L IS USM使用，可以輕鬆就塞進隨身揹包裏，拍攝過程非常的方便。

用Canon EOS R8拍攝風景最為出色。（Canon）

除了體型輕便以外，佳能 EOS R8 搭載了一塊2420萬像素全畫幅圖像傳感器以及DIGICX數字影像處理器，能夠提供非常不錯的畫質表現。下面這張照片是日出時我在山上拍攝的照片，可以看到，R8無論是對於日出時色彩的還原，還是對於山間的層次都保留的非常完整，即使放大100%查看，畫面細節也非常的清晰。

在寬容度方面，佳能 EOS R8 的表現也是十分不錯的。我在這次的拍攝過程中選擇RAW+JPEG雙格式記錄，即使拍攝時降低曝光補償，在後期也可以輕鬆恢復畫面細節。

在對焦與連拍方面，佳能 EOS R8 支持第二代全像素雙核對焦，可以智能識別人物、動物、交通工具等多種被攝體，再配合最高每秒40張的連拍速度，可以讓我不錯過任何精彩瞬間。從下面的圖可以看到，在我用R8拍攝高速飛馳的高鐵後，即使放大查看，畫面的焦點仍然準確的對在高鐵上面。

除了機身以外，再來看看這次我攜帶RF24-105mm F4 L IS USM這支鏡頭的表現。首先，這支鏡頭24mm- 105mm的焦段跨度可以讓它能輕鬆駕馭風光、人文、靜物等題材。廣角端可以容納宏大場景，中長焦段能夠捕捉細節。

此外，鏡頭的ASC鍍膜可以有效抑制眩光和鬼影，即使在逆光、側逆光等複雜光線環境下，也能保證畫面的純淨度與色彩還原度，呈現出高品質的視覺效果。總的來說，這支鏡頭在多種拍攝場景下都能展現出色的性能，是攝影愛好者的理想選擇。

佳能 EOS R8 / RF24-105mm F4 L IS USM（中關村在線提供）

下面就來看一下這次桂林之行所拍攝的樣片吧。

穿行於桂林的山水畫卷，佳能 EOS R8 與 RF24-105mm F4 L ISUSM 鏡頭的這套組合一直是我可靠的旅伴，它們不僅是我外出拍攝自然風光的絕佳利器，其輕巧的重量以及出色的畫質表現讓我在每一次構圖時都充滿信心，專注於捕捉那些轉瞬即逝的瞬間。我已開始期待，下一次它們會陪我記錄下怎樣的風景。

相關閲讀：Canon EOS R8上手體驗 適合年輕人的全片幅微單相機 附實拍相片（點擊連結看全文）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】