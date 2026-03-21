Nikon Z9相機配600mm長炮　極速追焦連拍無難度　出眾打雀神機

Nikon Z9微單相機，作為Nikon Z系列微單相機的旗艦型號，不僅具備了約4571萬有效像素，在對焦性能、連拍表現以及拍攝體驗上，都能帶給攝影師旗艦級體驗。隨着近年來生態攝影的流行，Nikon Z9機身出色的性能搭配NIKKOR長焦鏡頭，在生態攝影領域也成為了很多攝影師以及愛好者的心頭好。不久前，我們就帶着Nikon Z9機身以及NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭在廣西進行了一次鳥類生態攝影體驗。



對於生態題材的拍攝來說，特別是拍攝鳥類題材，對於攝影器材的要求更高也更苛刻。拍攝鳥類的生態攝影，為了拍攝時不驚擾鳥類，捕捉鳥類最自然的狀態，首先要選擇長焦鏡頭遠距離進行拍攝；其次相機要具備優異的畫質表現，也要有性能表現極強的對焦和連續拍攝能力。

Nikon Z9是生態攝影的非常好選擇。（Nikon）

在器材選擇上，Nikon Z9機身是生態攝影的非常好選擇。Nikon Z9採用了一塊全畫幅4500萬像素堆棧式CMOS傳感器，搭配EXPEED 7影像處理器，相機在畫質表現、高感表現、高速連續對焦以及高速連拍等方面有着突出的表現。搭配的NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭，是一支輕量化長焦定焦鏡頭，具備出色的分辨率表現，是一支非常適合拍攝運動、生態等題材的長焦定焦鏡頭。

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廣西屬於亞熱帶季風氣候，覆蓋着廣闊的原始森林，有着豐富的林木資源。在廣茂的森林中生活着比如白頭鵯、斑文鳥、彩鷸、大山雀、黑翅長腳鷸、紅耳鵯、紅頭長尾山雀等在內的多種鳥類，絕對是喜歡拍攝鳥類的天堂。

Nikon Z9採用了4500萬像素傳感器，有着極佳的畫質水準。拍攝時，正好拍到了一隻樹梢上的白腹鳳鶥。通過放大實拍樣片，可以看到畫面細節表現非常出色，白腹鳳鶥的眼部、嘴部和羽毛細節十分清晰，細節鋭度優異，足見Nikon Z9機身的畫質水準以及NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭的解析力。

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在野外拍攝鳥類，拍攝環境往往是在密林中，為了保證畫面的清晰，拍攝時會適當提高相機的感光度，確保足夠的安全快門速度，以保證拍攝的成片率。

100%放大的相片細節。（中關村在線提供）

這張在拍攝時使用了ISO 5000進行拍攝，放大畫面查看細節，可以看到Nikon Z9相機高感下沒有明顯的噪點，給人的觀感是畫面十分乾淨。所以，在拍攝生態時，可以放心使用Nikon Z9的高感光度進行拍攝。

拍攝鳥類，不僅需要相機具有出眾的畫質，對於相機的對焦和連拍同樣有極高的要求。

Nikon Z9搭配的最新EXPEED 7影像處理器，讓相機有着非常好的對焦性能和體驗。Nikon Z9對焦系統支持包括鳥類在內的9種識別對焦，包括鳥類頭部、眼睛、軀幹等的偵測對焦。因此，在拍攝鳥類時，只需開啟相機的鳥類識別對焦，將鏡頭對準鳥類，相機便可快速識別鳥類並完成對焦，並且焦點鎖定鳥類跟隨對焦，讓生態鳥類攝影對焦變得更簡單，攝影師只需更多考慮構圖、抓拍下鳥類最精彩的瞬間即可。

在連拍上，在4500萬像素的全尺寸狀態下，Nikon Z9能夠達到30張/秒的連拍能力。在1900萬像素的模式下，連拍能力達到60張/秒；在1100萬像素的模式下，連拍能力達到120張/秒。藉助Nikon Z9出眾的連拍性能，可以輕鬆記錄下鳥類飛行的瞬間，並且連拍中每一張照片焦點清晰、細節豐富。

NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭（Nikon）

本次拍攝使用的NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭，是一支輕量化長焦定焦鏡頭，搭配Nikon Z9機身拍攝時，提供了非常靈活的拍攝體驗。NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭，雖然最大光圈為F6.3，但是鏡頭600mm的焦距依然可以得到非常出色的虛化能力。通過實拍的鳥類生態照片，可以看到這支鏡頭拍攝的畫質清晰鋭利，焦外的虛化十分柔美，焦外過渡平滑，體現了極佳的光學性能。

焦段：600mm；感光度：220；曝光時間：1/500秒；光圈：f/7.1。黃眉柳鶯。（中關村在線提供）

這次生態拍攝之旅，Nikon Z9機身搭配NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭的組合帶來了出眾的畫質表現，照片細節豐富鋭利，相機的對焦性能和出色的連拍能力，特別是對於鳥類識別的自動對焦和追焦能力，不僅提升了拍攝效率，也保證了成片的質量。

總之，Nikon Z9機身搭配NIKKOR Z600mm f/6.3 VR S鏡頭，二者在畫質和便攜之間找到了一個完美的平衡，是一個非常值得推薦的生態攝影組合。

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