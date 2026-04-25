Nikon最輕大三元！Z 70-200mm II實測：998g極輕巧　對焦快3.5倍

Nikon（尼康）正式發布了Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭，這也是Nikon Z卡口大三元長焦二代鏡頭。全新的Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭重量比前代減輕了約26%的重量，是目前同規格鏡頭中較為輕量的一款，讓拍攝時移動和取景更具靈活性。



在本次CP+展會期間，我也拿到了Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭做了大約2個小時的拍攝體驗，接下來快速分享這支鏡頭的上手體驗。

先說Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭的體驗感受。首先，鏡頭的重量非常輕，比以往任何一款同規格鏡頭都輕，使用和攜帶更友好；其次，鏡頭的畫質表現出色，中心和邊緣畫質最大光圈鋭度和細節豐富，滿足高畫質拍攝需要；第三，對焦速度更快、更準，視頻拍攝時切換焦點呼吸效應幾乎察覺不到，滿足靜態照片和視頻拍攝「雙修」的需要。

Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭重量不足1kg。（Nikon）

從多角度看Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭

聚焦「輕量化」與「手感」

接下來，首先看一看Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭的外觀。

在整體外觀上，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭整體設計風格延續了Z 24-70mm f/2.8 S II鏡頭的設計語言，通體黑色配色，醒目的S Line標誌，表明這是一支高規格Nikkor 長焦變焦鏡頭。

在細節上，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭配備了兩個L-Fn按鈕，可以分配不同的功能，實現更高效的操作。鏡頭機身上也提供Click ON/OFF撥桿，開啟後鏡頭功能環旋轉時會用明顯的段落反饋，給攝影師更好的操作體驗。另外，鏡頭的腳架環兼容阿卡型雲台，可以快速安裝對應雲台，帶來便捷的使用體驗。

Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭最大的升級點之一，是輕量化和小型化。鏡頭整體重量約998克（不含三腳架連接環和保護蓋），相比上一代產品重量減輕了26%，鏡頭整體長度也縮短了約12mm，採用內變焦設計，即使長時間攜帶和拍攝也會減輕負重感，帶來了更好的使用體驗。

簡單介紹Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭外觀之後，下面簡單介紹這支鏡頭的實際拍攝表現。

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聚焦「畫質」與「堆料」

首先，在畫質表現，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭採用了全新的光學設計，鏡頭採用了16組18片設計，包含了1枚低色散ED鏡片、1枚加強型低色散ED鏡片、2枚非球面鏡片、1枚非球面低色散ED鏡片、1枚螢石鏡片和1枚藍光高折射SR鏡片，保證了鏡頭高畫質的技術。

鏡片採用了具備中孔非晶態塗層和抗反射高清ARNEO塗層，可以有效的減少鬼影和炫光對於畫面的影響。鏡頭前組鏡片採用了氟塗層，可以有效的防止污漬、指紋的沾染，對於鏡頭起到了更好保護。

這次試拍，我搭配的機身是Nikon Z6III。從實際拍攝照片來看，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭最大F2.8光圈下進行實際拍攝，鏡頭不論是70mm端，還是200端，拍攝畫面中心和邊緣細節和鋭度表現都非常出色，並未出現最大光圈成像邊緣畫質下降的情況，總體表現令人滿意。

色散表現上，我特意使用Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭最大F2.8光圈拍攝水面的反光，從放大的照片來看，照片高光位置邊緣並未出現常見的綠邊、紫邊等色散現象，表現十分出色。

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聚焦「速度」與「錄影性能」

對焦表現上，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II採用了SSVCM平滑高速音圈馬達，對焦速度相對於前代提升了3.5倍。在試用時，我分別對這支鏡頭的靜態照片對焦和視頻對焦分別進行了測試。

搭配Nikon Z6III機身，在靜態照片拍攝時，通過機身人物/人眼識別對焦，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II可以快速完成合焦，人物前後走動或者突然進入畫面，鏡頭都可以快速完成對焦並且合焦，整個對焦過程非常迅速，並且合焦準確，並未出現任何對焦猶豫的情況。

在視頻拍攝時，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II對焦速度同樣快速準確，並且始終將對焦點鎖定在人物，保證拍攝視頻時也有着極佳的對焦體驗。在試拍時，我也特意在拍攝視頻時切換對焦點，檢測Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II的呼吸效應表現。

從測試的視頻來看，這支鏡頭的呼吸效應表現非常出色，遠近焦點切換時，整個過程幾乎看不到呼吸效應的存在，這個表現非常出色。

接下來，是一些使用Nikon Z6III機身搭配Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭拍攝的一些樣片，拍攝時採用了RAW+JPEG雙格式，後期僅對照片對比度做了輕微調整。

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結與選購建議

最後，做一個Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭體驗的簡單總結。

首先，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭給我留下最深刻的印象是重量。這支鏡頭不帶腳架環和遮光罩等配件，重量僅998克，是目前重量最輕的大三元長焦鏡頭。輕量化設計的最大優勢，不僅帶來更好的便攜性，長時間、高強度拍攝可以減輕疲勞感，帶來更好的拍攝體驗。

其次，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭「奢華」的堆料，也帶來了出眾的畫質表現。在這次試用期間，對這支鏡頭最大光圈下的畫質進行了簡單的測試，實拍照片的細節豐富、鋭度出色，畫質表現令人滿意。

最後，這支鏡頭綜合光學素質表現出色，對焦性能提升也帶來了更好的拍攝對焦體驗。不論是高階攝影愛好者還是專業攝影師，Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II鏡頭都能滿足拍攝需要。

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