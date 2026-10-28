洗衣機清洗教學｜洗完衫仍有臭味？豐澤教路5大洗衣機深層保養法

洗衣機清洗教學｜明明剛洗好，衣服卻總是飄出一陣酸縮「噏味」？問題不在天氣，而是你家洗衣機的膠圈早已淪為細菌溫床！醫學數據證實，頑固的奧斯陸莫拉菌正是臭味元兇。面對內外筒夾層的黑霉，白醋、梳打粉到底該怎樣用才有效？消委會又警告過哪些致命洗衫大忌？即看下文為你逐一揭曉。



明明剛洗好，衣服卻總是飄出一陣酸縮「噏味」？（AI生成）

衣服越洗越臭？醫學期刊揭示「噏味」元兇

機洗完衫仍有陣臭味？很多人以為是天氣潮濕，或者洗衣粉下得不夠。2026年最新發表於美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的醫學研究文獻，直接戳破這個迷思。

研究團隊對家用洗衣機的不同部件進行了基因測序與細菌DNA量化分析。數據證實，俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機，其塑膠門封（膠圈）及洗衣劑格，正是奧斯陸莫拉菌（Moraxella osloensis）瘋狂繁殖的溫床。這種細菌在代謝過程中會產生強烈的揮發性有機化合物（VOCs），正是衣物洗後散發惡臭的真正元兇。皮屑、油脂與皂垢悄悄積聚在內外筒的夾層，水氣難以消散，細菌在陰暗處結成極難清除的生物膜（Biofilm），單靠清水根本無法沖洗乾淨。

「大眼雞」的前置式洗衣機，其塑膠門封（膠圈）及洗衣劑格，正是奧斯陸莫拉菌（Moraxella osloensis）瘋狂繁殖的溫床。（百度）

豐澤實戰教學：5大深層清潔法

面對內外筒夾層的積存黑霉，坊間流傳無數偏方，到底哪種才有效？根據豐澤官方發布的洗衣機清洗攻略，消費者可針對機件的污染程度，選用以下5種不同強度的清潔法：

白醋（酸性軟化去垢）：白醋具備天然殺菌與軟化水垢的作用，對付初期的黑霉最為有效。將200毫升白醋以1:1比例加水稀釋後倒入機內，利用熱水模式空機運轉5分鐘，隨後暫停並靜置浸泡1小時，酸性物質能溶解鈣化的水垢。



白醋（酸性軟化去垢）。（AI生成）

梳打粉（鹼性除油污）：梳打粉（又稱小蘇打/Baking Soda）擅長分解油脂與蛋白質污垢，且對環境友善。將約220克梳打粉直接倒入洗衣筒內，啟動正常的洗衣程序空轉一次。



梳打粉（鹼性除油污）。（AI生成）

過碳酸鈉（氧系發泡逼出污垢）：相比傳統漂白水，過碳酸鈉性質溫和。遇水後，它會釋放大量活性氧，以微小氣泡將深藏於夾層的污垢「逼出」。注入滿水並加入300克過碳酸鈉，運轉數分鐘後靜置4小時。開蓋後若水面浮現大量黑色殘渣，需先手動撈起清理，以免堵塞去水喉。



過碳酸鈉（氧系發泡逼出污垢）。（AI生成）

氯系漂白水（強效殺菌）：針對極度頑固的霉斑與惡菌，可注入300毫升漂白水，配合40至45度溫水靜置30分鐘。不過，切記不可將漂白水與酸性清潔劑（如白醋或檸檬酸）混合使用，否則會產生劇毒的氯氣。



氯系漂白水（強效殺菌）。（AI生成）

洗衣筒專用清潔劑：市面上的專用產品通常配方穩定，適合每月作常規保養。直接倒入洗衣筒內，選擇標準模式運行約90分鐘即可。



洗衣筒專用清潔劑。（AI生成）

消委會警告：日常保養比事後補救更關鍵

清潔只是治標，改變日常使用習慣才能截斷細菌滋生的源頭。

不少家庭習慣把待洗、滿身汗味的髒衣物一直塞在機內，或者洗完衣服後立刻「順手」關上機門。這些動作看似整潔，實質是加速細菌繁衍的大忌。香港消委會曾發布針對洗衣機的評測與保養指引，明確提醒消費者：若家中沒有幼童，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚；前置式洗衣機的洗衣劑格亦應一併拉開通風。

若家中沒有幼童，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚；前置式洗衣機的洗衣劑格亦應一併拉開通風。（AI生成）

此外，千萬別以為「落多啲洗衣粉就洗得乾淨啲」。消委會提醒，過量的洗衣劑不僅無法提升潔淨度，殘留的化學物更會直接成為霉菌的養分。平時應盡量儲滿一機衣物才開啟洗衣機（但不可超過說明書上限）；另外，洗衣機亦應獨立使用一個專用供電插座以策安全。