Shokz OpenRun Pro 2s評測：杜比音效與節拍器 運動耳機極致體驗

Shokz OpenRun Pro 2s評測：不少人認為開放式耳機一直存在一個無法打破的物理限制：要安全，就得犧牲低音，而且音質單薄，漏音嚴重。Shokz 最新推出的 OpenRun Pro 2s 試圖改寫這個定律。這款運動耳機首度引入「DualPitch」技術，並成為全球首款獲得杜比音效（Dolby Audio）官方認證的骨傳導耳機。究竟這種設計與頂級音效加持，是否真正能滿足對音質有極高要求的運動愛好者？實測見真章。



Shokz OpenRun Pro 2s 評測

骨氣雙單元與杜比音效表現驚人

以往骨傳導耳機透過震動顴骨傳遞聲音，中高頻表現尚可，但低頻往往顯得無力。音量推高時更會產生令人不適的震動麻痺感。OpenRun Pro 2s 這次特別配置了一個 18mm x 11mm 的超大環形振膜作為氣傳導低音單元，專門負責輸出低頻，而傳統的全金屬超薄剛性骨傳導組件則專注處理中高音。兩者結合的實際聽感令人驚喜。播放節奏強烈的電子樂時，低音的下潛力明顯深厚，再也沒有以往那種空洞的敲擊聲。

可以利用Shokz app內設定開啟Dolby Audio功能

最令人驚喜是其新增的杜比音效支援，用家只需透過 Shokz 專屬應用程式一鍵開啟，原本集中的聲音會瞬間擴展，聲場變得開闊。在保持開放式不入耳的安全前提下，音樂細節依然清晰展現。加上 DirectPitch 定向聲場技術（骨氣雙單元聲學架構技術），漏音問題亦得到大幅改善。由於低頻交由氣傳導處理，即使將音量調至最大，面頰也不會感到劇烈震動。

DirectPitch 定向聲場技術令漏音大幅減少

內置節拍器與防護規格應付極限

運動耳機的配戴穩定度與輔助功能，往往比單純的音質更具決定性。今代最特別的升級，是首度內置了專業運動節拍器。對於跑者而言，穩定的步頻是節省體能並降低受傷風險的關鍵。用家無需取出手機，單靠耳機實體按鍵即可快速開關節拍器，並能與音樂或 Podcast 同步播放。音量亦獨立於手機音樂之外，不會互相干擾。

可以按左邊的快捷鍵來Play或Pause音樂，以及長按開啟節拍器。

機身採用全包覆鈦合金骨架，重量嚴格控制在約 31g。戴上頭部後，夾力分佈均勻。跑動時不會輕易移位。防護規格方面，耳機採用雙層網狀結構疊加氣導腔體防水紗網，將防護等級正式提升至 IP57。足以應付日常的滂沱大雨或高強度越野訓練的爆汗情況。官方更推出了 Eliud Kipchoge 限定聯乘版，滿足專業跑者的需求。

可在app內設定節指器的速度

降噪通話與續航力表現有何實質突破？

戶外跑步時，風噪聲向來是通話的致命傷。為了改善收音質素，OpenRun Pro 2s 內置雙收音咪，並配合 AI 通話降噪技術與抗風噪結構進行處理。在海濱長廊迎著海風實測通話，對方依然能清晰聽到人聲，沒有出現聲音斷續或模糊不清的狀況。耳機亦支援藍牙 5.3 雙裝置連接，方便在手機與電腦之間無縫切換。

左邊快捷鍵可以操控音樂播放及節拍器開關，都算就手。

續航力方面，單次充電可提供長達 12 小時的播放時間。若果臨出門才發現電量見底，只需透過 USB-C 接口快充 5 分鐘，便能即時換取約 3 小時的聆聽時間。足夠應付一場任何賽跑賽事有餘。

耳機對應快充，最快可以充5分鐘就有3小時聆聽時間

今代OpenRun Pro 2s 憑著新設計的雙單元設計與杜比音效，彌補了以往低音貧乏的缺陷。加上新耳機的規格已經相當成熟，雖然仍未能與傳統入耳式耳機比拼絕對的隔音效果，但在兼顧環境安全的前提下，這無疑是同類耳機中音效表現最亮眼之一。

Shokz OpenRun Pro 2s 售價為港幣 $1,599