滑鼠內置觸控螢幕？Super Mouse配陀螺儀 單手操控Excel無難度
撰文：快科技
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Arctic Fox發布了一款Super Mouse滑鼠，最大的亮點是搭載3.1吋720×720彩色LCD觸控螢幕作為生產力中樞。
該滑鼠已在Kickstarter開啟眾籌，起售價199美元，支援Windows和macOS，提供神聖黃、雲朵白和無人機灰三色可選。
滑鼠外形與常規滑鼠類似，左右主按鍵環繞中央超平滑滾輪，滾輪前方有兩個小按鍵，所有按鍵均可在Flow Desktop App中編程自定義宏（自訂Macro／快捷鍵），機身尺寸109×91×29毫米，重量95克。
Arctic Fox滑鼠搭載3.1吋彩色觸控螢幕▼▼▼
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觸控螢幕位於掌心下方，日常使用時不影響握持，需要時可通過觸控操作快速訪問各類功能，同時支援觸覺反饋。
屏幕可作為觸控板、滑動鍵盤、App啟動器使用，可設置可編程宏，還內置計算機和集成Google日曆的事件日曆。
通過Flow Desktop App，可在觸控螢幕上創建App專屬快捷方式和工作區快捷方式，一鍵打開多個常用標籤頁。
除觸控螢幕外，Super Mouse還內置語音聽寫功能，支援語音轉文字，數據處理在本地完成，不經過雲端，避免訊息泄露風險。
滑鼠內置陀螺儀，傾斜即可控制連接電腦上的內容，遊戲場景中可操控飛船，辦公場景中可導航Excel表格。
此外還配備專注計時器、剪貼簿快捷訪問、音量和屏幕亮度快速調節等功能。
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